Des fissures apparaissent dans l'armée birmane, mais est-ce suffisant?

Alors que des soldats font défection et que des rumeurs de mécontentement circulent parmi les généraux d'hier et d'aujourd'hui à propos des retombées économiques et politiques du coup d'État, des failles semblent apparaître dans l'armure de l'armée birmane. Mais est-ce suffisant pour renverser cette institution apparemment inamovible? Par Allegra Mendelson et Kyaw Hsan Hlaing pour Southeast Asian Globe le 28 mai 2021

Une affiche présentant le chef des forces armées birmanes, le général Min Aung Hlaing, à Dawei le 1er mai (Crédit photo: Dawei Watch/AFP)

Le visage de l'officier Pyae Sone Tun clignote sur l'écran pendant un bref instant, sa voix s'entrechoquant et s'éteignant. Il marche rapidement sur un chemin de terre, tenant son téléphone vers le haut dans l'espoir de capter un meilleur signal, mais sa connexion Internet est faible et l'appel grésille et se déconnecte. Il fait partie d'un nombre croissant de soldats à avoir fait défection de l'armée birmane, connue sous le nom de Tatmadaw, depuis le coup d'État du 1er février. Désormais contraint de se cacher, il travaille pour soutenir le Mouvement de désobéissance civile (CDM) depuis un endroit éloigné près de la frontière thaïlandaise. «Je n'aime pas Tatmadaw et je ne voulais plus travailler avec eux, c'est pourquoi j’ai déserté», a expliqué Pyae Sone Tun à Southeast Asian Globe. «Ils [les hauts dirigeants de l'armée] ne travaillent que pour leurs propres intérêts, pour protéger leurs propres entreprises. Ils tuent les gens, ils ne protègent pas les gens, c'est pourquoi je veux éliminer Tatmadaw. Des soldats comme Pyae Sone Tun font partie d'un mouvement de résistance croissant vis-à-vis de l'armée. Leur départ signale aussitôt une menace pour la durabilité de l'institution, tout en faisant également allusion à une désunion plus généralisée dans toutes les couches alors que Tatmadaw est aux prises avec un mouvement de protestation inébranlable et une rumeur de discorde parmi ses soutiens blessés par les effets économiques du coup d'État. Mais pour une institution qui a fait preuve d'une durabilité déconcertante pendant des décennies, il reste à voir si ces petits schismes suffisent à renverser le régime. Pyae Sone Tun, qui servait comme adjudant, a déserté sa base de Hmawbi le 4 mars. En tant que l'un des premiers soldats à avoir fait défection depuis le coup d'État, il s'est faufilé devant les portes du canton au nord de Yangon avant l'aube et a continué à marcher jusqu'à ce qu'il parvienne en toute sécurité à la «zone libérée», une région sous contrôle ethnique. «J'ai rencontré de nombreuses difficultés avant d'arriver dans la zone libérée. La police de la branche spéciale et les officiers militaires me suivaient et tentaient de bloquer les issues», a témoigné Pyae Sone Tun. «À l'époque, ils ne pouvaient pas me voir, mais après cela, je suppose qu'ils ont commencé à chercher partout.» Le capitaine Nyi Thuta, qui a également fait défection le 4 mars de sa base de Naypyidaw, a rencontré des difficultés similaires. Issu d'une famille militaire, il avait rejoint Tatmadaw à l'âge de 18 ans à la demande de sa mère et avait progressivement gravi les échelons jusqu'au grade de capitaine, travaillant principalement pour les réseaux de médias gérés par l'armée comme MRTV et Myawaddy. Cependant, les conséquences du coup d'État ont tout changé. Il a vu l'histoire se répéter et, terrifié à l'idée que l'armée détruise le pays de la même manière qu'en 1988, il a choisi de s’enfuir. Conscient du fait que bon nombre de ses camarades soldats ressentaient la même chose, il voulait aider les autres qui souhaitaient aussi faire défection. «J'étais effrayé. J'avais peur que le public ne me croie pas. Donc, après avoir rejoint le CDM, j'ai commencé à publier contre le coup d'État sur les réseaux sociaux. J’encourageais les autres soldats à s'impliquer dans le processus d'opposition pour lue bien de notre pays», a déclaré Nyi Thuta. «En conséquence, de nombreux soldats m'ont demandé comment rejoindre le MDP, comment sauver leur vie.»

Le capitaine Nyi Thuta, en uniforme, écrit une lettre expliquant son opposition à l'armée, suite à sa défection le 3 mars 2021 (Crédit photo: Facebook)

Les médias sociaux ont été une ressource intégrale pour les soldats cherchant à faire défection, les reliant à un vaste réseau à travers le pays et mobilisant une opposition de masse au régime de la junte. Cela a rendu la défection plus facile qu'elle ne l'avait été lors des coups d'État militaires passés, en particulier en aidant les soldats déserteurs à trouver des endroits sûrs pour se cacher, selon Pyae Sone Tun. Cette connectivité, qui avait augmenté de façon exponentielle sous le gouvernement civil de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) élu en 2015, a également brisé une partie de l'isolement stratégique de l'armée destiné à maintenir les soldats en ligne. Pendant cinq ans, alors que le Myanmar s’ouvrait, les civils et les soldats ont eu un accès nouveau au reste du monde, bénéficiant de libertés et d’un accès qui avaient été précédemment supprimés. Selon Charles Petrie, l'ancien représentant résident de l’UNDP (United Nations Development Programme) au Myanmar de 2003 à 2007, la menace d'un retour à ces jours forts a contribué à alimenter le mouvement d'opposition ainsi que le grand nombre de soldats qui font désormais défection pour rejoindre le MDP. «Je ne pense pas qu'ils [les militaires] aient suffisamment apprécié à quel point la population avait changé - à quel point ces années d'ouverture relative avaient permis à une nouvelle génération de ressentir un sentiment de plus grande liberté et à quel point ils n'étaient pas disposés à le rendre.», a expliqué Petrie. «Ils ne se sont pas rendu compte que le facteur de peur n'était pas là, et c'est ce qu'ils essaient de réintroduire maintenant. Alors que la menace d'un retour à l'isolement des générations précédentes suscite le mécontentement au sein des rangs de Tatmadaw, il est essentiel pour maximiser les défections d'offrir aux troupes mécontentes une nouvelle institution militaire dans laquelle s'intégrer. Le gouvernement d'unité nationale (NUG), un gouvernement fantôme établi par des élus et renversé lors du coup d'État du 1er février, a annoncé le 9 mai la création de la Force de défense du peuple (PDF), précurseur d'une armée fédérale qui s'opposerait directement à Tatmadaw dans le but de le remplacer. Depuis lors, des PDF individuels sont apparus à travers le pays parmi les groupes de résistance pour lutter contre l'armée, une évolution que de nombreux soldats qui ont fait défection estiment prometteuse. «Je servirai n'importe quel type de rôle dans le PDF ou dans l'armée fédérale pour mettre fin au régime militaire. Il sera nécessaire d'augmenter le nombre de soldats qui font défection de Tatmadaw et rejoignent le MDP», a déclaré Pyae Sone Tun. «Si le nombre de soldats qui ont fait défection augmente, nous pourrons mieux lutter pour mettre fin au régime militaire. Quand nous disons l'armée fédérale, il y aura une combinaison d'organisations armées ethniques et de PDF, et en tant qu'ancien soldat de Tatmadaw, les organisations armées ethniques étaient nos ennemies.» Le 9 mai, Myanmar-Now a rapporté que le major Hein Thaw Oo, l'officier le plus haut gradé à avoir fait défection depuis le coup d'État, avait dirigé une formation parmi des jeunes qui avaient fui les villes et les communes sujettes à la violence. Son emplacement n'a pas été divulgué pour sa sécurité, mais c'est l'un des premiers cas majeurs d'un ancien soldat formant de nouvelles recrues pour qu’elles deviennent membres des PDF. Cependant, d'autres soldats, comme Nyi Thuta, ne sont pas aussi disposés à prendre les armes contre les militaires, incapables d’admettre l’idée de combattre aux côtés de leurs anciens ennemis. «Je ne rejoindrai pas l'armée fédérale, mais je soutiendrai le PDF», a-t-il expliqué. «Parce que quand nous disons l'armée fédérale, il y aura une combinaison d'organisations armées ethniques et de PDF, et en tant qu'ancien soldat de Tatmadaw, les organisations armées ethniques étaient nos ennemis.» L'armée fédérale du NUG serait formée comme une alliance entre les organisations ethniques armées (EAO) existantes de tout le pays, dont beaucoup ont déjà commencé à former de nouvelles recrues. Mais malgré les efforts individuels, aucune grande EAO n'a encore approuvé l'armée fédérale à quelque titre officiel que ce soit, beaucoup exprimant leur scepticisme quant à la faisabilité d'un front uni et à l'absence de droits fédéraux.

L'ancien chef de la junte militaire du Myanmar, le général Than Shwe, lors d'une cérémonie de bienvenue au Grand Hall du Peuple le 8 septembre 2010. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'ancien dictateur n'est pas satisfait de l'impact du coup d'État du 1er février (Crédit photo: Liu Jin/AFP)

Alors que les défections des soldats de Tatmadaw ont porté un coup symbolique à l'armée, les départs individuels devraient être beaucoup plus importants pour signaler une désunion significative au sein du Tatmadaw, selon Petrie. «Tant que nous ne voyons que des défections individuelles, et qu'elles ne sont pas si importantes, cela n'indique pas grand-chose», a déclaré Petrie. «Le signe clé viendra lorsque nous verrons la défection d'une unité, d'un commandant supérieur ou d'un général.» Mais quelque chose de cette ampleur n'est peut-être pas trop lointain, de nombreux soldats ayant fait défection affirmant que le mécontentement autour du coup d'État et de la junte s'étend au loin, atteignant le plus haut niveau des dirigeants actuels ainsi que des anciens généraux. «Je pense qu'au sein de l'armée birmane, les soldats ne sont pas unis parce qu'il y a de nombreux problèmes de corruption», a déclaré Pyae Sone Tun. «Certains de Tatmadaw seront satisfaits du coup d'État à cause de leurs intérêts, mais certains qui travaillent en étroite collaboration avec les hauts dirigeants, qui ont de l'empathie et de la gentillesse, n'ont pas été heureux.» La spéculation du mécontentement parmi les hauts responsables militaires, en particulier parmi les anciens généraux, a commencé à se répandre peu de temps après le coup d'État, des rumeurs circulant selon lesquelles il y avait une désapprobation généralisée du putsch et de la violence de masse utilisée pour étouffer les manifestations qui ont suivi. «Les conversations privées à Yangon et Naypyidaw suggèrent une insatisfaction croissante envers le général Min Aung Hlaing. En fin de compte, un retour aux sanctions occidentales met en péril dix ans de progrès », a déclaré au Globe une source en contact étroit avec les familles des militaires, qui souhaitaient garder l'anonymat par crainte de représailles. «La répression brutale des libertés individuelles - une réponse bien disproportionnée face à la menace de manifestations - a réduit les affaires [au Myanmar] à un arrêt virtuel.»

Des soldats dans les rues de Yangon (Crédit photo: Allegra Mendelson)