Le maire de Patras, troisième agglomération de Grèce, déclare l'ambassadeur américain ‘’persona non grata’’ dans sa ville

Kostas Peletidis, le maire communiste de Patras, troisième ville de Grèce, a une nouvelle fois exprimé sa ferme position anti-impérialiste en déclarant l'ambassadeur américain «persona non grata» dans sa ville.

Par In defense of Communism le mardi 1 juin 2021

L'ambassadeur américain Geoffrey Pyatt avait été invité par un journal local à participer à une conférence le 3 juin. Peletidis, membre du Parti communiste (KKE) qui est maire depuis 2014, a publié une déclaration disant que la présence de Pyatt à Patras constituait une «provocation» qui insulte les sentiments pacifiques de la population.

«Pendant de nombreuses décennies, le peuple de Patras lutte contre l'implication de notre pays dans les plans impérialistes USA-OTAN-UE dans la région au sens large. Il y a quelques jours à peine, après un appel du Comité pour la paix de Patras et de l'Achaïe occidentale, les syndicats ouvriers et étudiants ont participé à la mobilisation contre les actions meurtrières d'Israël en Palestine, condamnant la position criminelle des États-Unis et de l'UE, ainsi que celle du gouvernement ND», lit-on dans un communiqué émis par le maire.

Peletidis ajoute qu'«une demande constante des habitants de notre ville et du conseil municipal est la suppression des bases militaires d'Araxos et d'Andravida afin que les armes nucléaires ne soient pas transférées à Araxos».

Dans sa déclaration le maire rouge précise que l'autorité municipale n'assistera pas à la conférence mais, au contraire, sera dans la rue aux côtés de la jeunesse et de la population, manifestant contre la présence de l'ambassadeur américain à Patras.

Ce n'est pas la première fois que Peletidis déclare Pyatt importun. Il avait tenu la même position en octobre 2020, lors de la visite de l'ambassadeur américain dans la ville.

Médecin de profession, le maire soutenu par le KKE, Kostas Peletidis, a été réélu en juin 2019 avec 70,22% des voix.

Lien de l'article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2021/06/greek-communist-mayor-declares-us-ambassador-unwelcome.html