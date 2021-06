Lettre de la sœur de Thae Ohu, la soldate américaine d’origine birmane violée par un autre soldat américain

La caporale des marines américains, Thae Ohu, une jeune femme d’origine birmane, a été violée par un autre soldat du corps des marines lorsqu‘elle était en poste à Okinawa au Japon. Le coupable n’a pas été puni et l’administration militaire a tenté d’étouffer l’affaire. Beaucoup de soldats américains pensent que les femmes d’origine asiatique ne sont que des geishas destinées à être livrées à leurs fantasmes sexuels. Depuis, l’état mental de Thae Ohu s’est dégradé et lors d’une dispute avec son petit ami, un marine lui-aussi, elle a revécu son viol, sorti un couteau et menacé de le tuer. Des témoins l’ont dénoncé. Malgré le fait que son petit ami ait refusé de porter plainte, elle a été emprisonnée pour tentative de meurtre. Aujourd’hui, sa sœur Pan Phyu, son petit ami qui l’aime toujours et les autres membres de sa famille luttent pour la défendre expliquant que c’est le traumatisme dû à son viol qui est responsable de tout.

Ma sœur, la caporale des marines Thae Ohu, croupit dans une cellule militaire en attendant la cour martiale.

Son crime? Être une victime de viol dont la maladie mentale documentée et non résolue qui a suivi a atteint son apogée après des années d'intimidation, et ce sont les représailles dans son unité qui l'ont amenée à ce point. Elle a été dégradée. Sa réputation a été durement touchée. Elle risque maintenant de tout perdre parce que le système dont nous parlons tous - où les victimes doivent soit rester silencieuse face à leur douleur soit subir une revictimisation - fonctionne comme prévu. À tel point que même le marine qu'elle aurait soi-disant agressée a fait appel pour qu'on l'aide et non pour qu’on la condamne.

Ce même appel est tombé dans l'oreille d'un sourd alors que la cour martiale se poursuivait, après avoir tenté de supprimer sa voix et de ne jamais expliquer complètement comment le système l'avait déchirée. J'espère que cette lettre vous incitera à intervenir et à faire de cette affaire l'une des premières indications que nos militaires ne toléreront plus la criminalisation des victimes d'agression sexuelle.

La caporale Thae Ohu a été initialement accusée d'une agression délictuelle par des forces de l'ordre non militaires. La cour martiale à laquelle elle fait face repose sur des allégations qui contredisent le consensus auquel les forces de l'ordre sont parvenues, qui ont fourni des notes contemporaines sur ce qui s'était passé au moment de sa détention à la suite d'une dépression nerveuse. Cette affaire contre elle est un exemple classique de la criminalisation de la maladie mentale, alors que des responsables non militaires avaient déjà décidé qu'elle avait besoin d'un traitement et non d'une détention.

La caporale Thae Ohu est actuellement en détention faisant face à neuf chefs d'accusation, dont celui de tentative de meurtre.

La quasi-totalité des accusations portées contre elle peuvent être attribuées à son état mental, avec un stress post-traumatique documenté, un trouble obsessionnel-compulsif et un trouble dépressif persistant faisant partie de son diagnostic. Sa situation s'était détériorée à un point tel qu'elle avait sollicité une demande de retraite médicale plutôt que de faire face aux difficultés persistantes auxquelles elle était confrontée de par sa chaîne de commandement. Des difficultés qui ont déclenché son instinct inné de se battre pour sa vie ont prouvé que ses cicatrices psychologiques non résolues et non reconnues ont été rouvertes.

Ces cicatrices psychologiques racontent une histoire que les procureurs ne veulent pas qu'on raconte. Ma sœur n'a pas eu accès à la justice lorsqu'elle a été agressée sexuellement par un autre marine d’un grade plus élevé qu’elle, ceci après avoir survécu à une agression sexuelle survenue avant qu'elle ne rejoigne le corps d’armée.

Notre famille insiste sur le fait qu'une audience publique est nécessaire pour examiner objectivement pourquoi le formulaire DD 2910 original (sa plainte) qu'elle a déposé après avoir été violé a disparu de la base de données des incidents d'agression sexuelle de l’armée. Plus alarmant encore, pourquoi son violeur présumé a été autorisé à être impliqué dans la poursuite, ce qui, selon nous, a été à l'origine de la poursuite d'une ordonnance de procès à huis clos ordonnée par le tribunal, qui a été heureusement refusée.

Ce violeur accusé a refusé de montrer la preuve de son innocence à quiconque en dehors de ses cercles immédiats dans l'armée. Nous voulons que la vérité sur la séquestration de ma sœur et que les mesures prises et celles non prises par le commandement fassent l'objet d'une enquête pour s'assurer que ma sœur n'est pas le bouc émissaire utilisé pour dissimuler la litanie d'erreurs et d'actions injustifiées qui sont typiques dans de tels cas.

Jusqu'à la mise en détention provisoire de ma sœur et la révocation de sa retraite médicale, nous espérions que le département de la Défense était déterminé à tenir la promesse de rendre la justice aux victimes, en particulier après le meurtre malheureux de la soldate Vanessa Guillén et mes dizaines de milliers de cas d'agression sexuelle, de représailles et d'intimidation de victimes dans un «environnement permissif aux agressions sexuelles et au harcèlement sexuel».

Je refuse d’accepter que ma sœur tombe dans ces catégories sans me battre. Les sanctions pénales devraient être pour les criminels qui cherchent à nuire aux autres et non pas pour une femme marine bien notée qui a toujours fait son travail malgré ses problèmes de santé mentale exacerbés par des environnements qui l'ont laissée souffrir seule.

La caporale Thae Ohu mérite une assistance psychologique et psychiatrique continue pour traiter ses traumatismes. Elle n'est pas qu'un simple point de données - c'est un être humain. C'est une sœur et une fille. Une marine qui était l'une des nombreuses citées dans une note où vous, monsieur, avez dit à propos du fléau de l'agression sexuelle: «Nous devons tout simplement admettre la dure vérité. Nous devons faire plus. Nous tous.»

Je suis tout à fait d'accord et j'espère que ces mots représentent un point d'inflexion dans la façon dont nous abordons l'agression sexuelle et la maladie mentale, qui sont toutes deux des vérités dérangeantes auxquelles ceux qui veulent que ma sœur soit condamnée lors de ce procès refusent de faire face.

Pan Phyu est la sœur de la caporale Thae Ohu.

Lien de l’article en anglais:

https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2021/03/18/marine-cpl-thae-ohus-sister-speaks-out-about-her-court-martial-trauma/