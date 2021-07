Histoire: 1976, le gouvernement australien de l’époque trouvait ‘amusant’ le génocide des Timorais par les Indonésiens

«Bien sûr, mes sources britanniques savaient quel était le plan américain», m'a-t-il été rapporté. «Il y avait des corps échoués sur les pelouses du consulat britannique à Surabaya, et des navires de guerre britanniques ont escorté un navire rempli de troupes indonésiennes, afin que ces soldats puissent participer à ce terrible holocauste. Ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons appris que l'ambassade américaine fournissait des noms à [Suharto] et les cochait pour qu'ils soient tués. Il y avait un accord, vous voyez. En établissant le régime de Suharto, la participation du Fonds monétaire international [dominé par les États-Unis] et de la Banque mondiale en faisait partie. C'était le marché."

C'est le deuxième holocauste dont Suharto s’est rendu coupable. Une décennie plus tôt, en 1965, Suharto s’est emparé du pouvoir en Indonésie en commettant un bain de sang qui a coûté la vie à plus d'un million de personnes. La CIA a rapporté: «En termes de nombre de tués, ce massacre est l'un des pires meurtres de masse du 20e siècle.»

Les documents font référence au Timor oriental, maintenant connu sous le nom de Timor-Leste, et ont été rédigés par des diplomates de l'ambassade d'Australie à Jakarta. C'était en novembre 1976, moins d'un an après que le dictateur indonésien, le général Suharto, se soit emparé de l'île de Timor, une colonie portugaise à l'époque.

Des documents secrets trouvés dans les Archives nationales australiennes donnent un aperçu de la façon dont l'un des plus grands crimes du XXe siècle a été exécuté et dissimulé. Ils nous aident également à comprendre comment et pour qui le monde est dirigé.

En 1994, j'ai filmé clandestinement au Timor oriental occupé; J'ai trouvé une terre de croix et de deuil inoubliable. Dans mon film, Death of a Nation, il y a une séquence filmée à bord d'un avion australien survolant la mer de Timor. Une fête est en cours. Deux hommes en costume portent un toast au champagne. «C'est un moment historique unique», dit l'un d'eux, «qui est vraiment unique au niveau historique».

Il s'agit du ministre des Affaires étrangères australien, Gareth Evans. L'autre homme est Ali Alatas, le principal porte-parole de Suharto. Nous sommes en 1989 et ils effectuent un vol symbolique pour célébrer un accord pirate qu'ils ont osé nommer un «traité». Cela a permis à l'Australie, à la dictature de Suharto et aux compagnies pétrolières internationales de se partager le butin des ressources pétrolières et gazières du Timor oriental.

Grâce à Evans, le Premier ministre australien de l'époque, Paul Keating (qui considérait Suharto comme une figure paternelle) et à un gang de l’établissement qui dirigeait la politique étrangère australienne, l'Australie s'est distinguée comme le seul pays occidental à reconnaître officiellement la conquête génocidaire de Suharto. Le prix, a déclaré Evans, était de «milliards» de dollars.

Des membres de ce gang ont réapparu l'autre jour dans des documents trouvés aux Archives nationales par deux chercheurs de l'Université Monash de Melbourne, Sara Niner et Kim McGrath. Dans leur propre écriture, des hauts fonctionnaires du Département australien des affaires étrangères se moquent des informations faisant état de viols, de tortures et d’exécutions de Timorais de l’Est par les troupes indonésiennes. Dans des annotations griffonnées sur un mémorandum faisant référence aux atrocités commises dans un camp de concentration, un diplomate a écrit: «ça a l'air amusant». Un autre a écrit: «On dirait que la population est en extase».

Faisant référence à un rapport de la résistance indonésienne, Fretilin, qui décrit l'Indonésie comme un envahisseur «impuissant», un autre diplomate a ricané: «Si« l'ennemi était impuissant », comme indiqué, comment se fait-il qu'ils violent quotidiennement la population capturée? Ou le premier est-il le résultat du second? (NDT: façon de dire que les soldats indonésiens seraient devenus impuissant à force d’avoir violé une quantité infinie de femmes timoraises. L’humour australien dans toute sa splendeur)»

Les documents, dit Sarah Niner, sont «des preuves éclatantes du manque d'empathie et de préoccupation pour les violations des droits de l'homme au Timor oriental» au ministère australien des Affaires étrangères. «Les archives révèlent que cette culture de dissimulation est étroitement liée à la nécessité pour le Ministère des affaires étrangère d’Australie de reconnaître la souveraineté indonésienne sur le Timor oriental afin d'entamer des négociations sur le pétrole dans la mer du Timor oriental.»

C'était une conspiration pour voler le pétrole et le gaz du Timor oriental. Dans des câbles diplomatiques divulgués en août 1975, l'ambassadeur d'Australie à Jakarta, Richard Woolcott, a écrit à Canberra: «Il me semble que le Département [des minéraux et de l'énergie] pourrait bien avoir intérêt à combler le fossé actuel dans la mer convenue et cela pourrait être beaucoup plus facilement négocié avec l’Indonésie… qu’avec le Portugal ou le Timor portugais indépendant.» Woolcott a révélé qu'il avait été informé des plans secrets de l'Indonésie pour une invasion. Il a câblé à Canberra que le gouvernement devrait «aider le public australien à comprendre» pour contrer les «critiques de l'Indonésie».

En 1993, j'ai interviewé C. Philip Liechtenstein, ancien officier supérieur des opérations de la CIA à l'ambassade de Jakarta lors de l'invasion du Timor oriental. Il m'a dit: «Suharto a reçu le feu vert [des États-Unis] pour faire ce qu'il a fait. Nous leur avons fourni tout ce dont ils avaient besoin [des] fusils M16 [au] soutien logistique militaire américain… peut-être 200,000 personnes, presque toutes des non-combattants sont mortes. Lorsque les atrocités ont commencé à apparaître dans les rapports de la CIA, cette dernière considérait qu’il fallait les dissimuler le plus longtemps possible, et quand ils ne pourraient plus être dissimulés, il fallait les signaler de manière édulcorée et très généralisée, de sorte que même notre propre source devait être sabotée.

J'ai demandé à Liechtenstein ce qui se serait passé si quelqu'un s'était exprimé. «Sa carrière aurait pris fin», a-t-il répondu. Il a dit que son entretien avec moi était une façon de réparer le fait qu’«à quel point je me sens mal».

Le gang de l'ambassade d'Australie à Jakarta ne semble pas souffrir d'une telle angoisse. L'un des griffonneurs sur les documents, Cavan Hogue, a déclaré au Sydney Morning Herald: «Cela ressemble à mon écriture. Si j'avais fait un commentaire comme celui-là, étant le con cynique que je suis, ce serait certainement dans un esprit d'ironie et de sarcasme. Il s'agit du communiqué de presse [Fretilin], pas des Timorais.» Hogue a ensuite déclaré qu'il y a eu «des atrocités de tous côtés».

En tant que personne qui a rapporté et filmé les preuves du génocide, je trouve cette dernière remarque particulièrement profane. La «propagande» du Fretilin dont il se moque était exacte. Le rapport ultérieur des Nations Unies sur le Timor oriental décrit des milliers d'exécutions sommaires et de violences contre les femmes par les forces spéciales de Suharto à Kopassus, dont beaucoup de membres ont été formées en Australie. «Le viol, l'esclavage sexuel et la violence sexuelle ont été des outils utilisés dans le cadre de la campagne conçue pour infliger une profonde expérience de terreur, d'impuissance et de désespoir aux partisans de l'indépendance», déclare l'ONU.

Cavan Hogue, le farceur et le «bougre cynique», a été promu ambassadeur principal et a finalement pris sa retraite avec une pension généreuse. Richard Woolcott a été nommé chef du ministère des Affaires étrangères à Canberra et, à la retraite, a donné de nombreuses conférences en tant qu'«intellectuel diplomatique respecté».

Les journalistes se sont arrosés à l'ambassade d'Australie à Jakarta, notamment ceux employés par Rupert Murdoch, qui contrôle près de 70% de la presse de la capitale australienne. Le correspondant de Murdoch en Indonésie était Patrick Walters, qui a déclaré que les «réalisations économiques» de Jakarta au Timor oriental étaient «impressionnantes», tout comme le développement «généreux» de Jakarta sur ce territoire ensanglanté. Quant à la résistance est-timoraise, elle était «sans chef» et battue. En tout état de cause, «personne n’a été arrêté sans des procédures judiciaires appropriées».

En décembre 1993, l'un des vétérans de Murdoch, Paul Kelly, alors rédacteur en chef de The Australian, a été nommé par le ministre des Affaires étrangères Evans à l'Australia-Indonesia Institute, un organisme financé par le gouvernement australien pour promouvoir les «intérêts communs» de Canberra et de la dictature de Suharto. Kelly a conduit un groupe de rédacteurs en chef de journaux australiens à Jakarta pour une audience avec le meurtrier de masse. Il y a même une photo de l'un d'eux en train de s'incliner (NDT devant Suharto).

Le Timor oriental a obtenu son indépendance en 1999 suite au sang versé par ses citoyens ordinaires et à leur courage. Leur nouvelle démocratie minuscule et fragile a été immédiatement soumise à une campagne incessante d'intimidation de la part du gouvernement australien qui cherchait à la priver de sa propriété légale des revenus pétroliers et gaziers des fonds marins. Pour arriver à ses fins, l'Australie a refusé de reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice et du droit de la mer et a modifié unilatéralement la frontière maritime en sa faveur.

En 2006, un accord a finalement été signé, à la manière de la mafia et en grande partie aux conditions de l'Australie. Peu de temps après, le Premier ministre Mari Alkitiri, un nationaliste qui avait résisté à Canberra, a été effectivement destitué dans ce qu'il a appelé une «tentative de coup d'État» par des «étrangers». L'armée australienne, qui disposait de troupes de «maintien de la paix» au Timor oriental, avait entraîné ses adversaires.

Au cours des 17 années qui se sont écoulées depuis que le Timor oriental a obtenu son indépendance, le gouvernement australien a prélevé près de 5 milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers - de l'argent qui appartient à son voisin appauvri.

L'Australie a été qualifiée de «shérif adjoint» américain dans le Pacifique Sud. Un homme avec l'insigne est Gareth Evans, le ministre des Affaires étrangères qui a été filmé en train de lever sa coupe de champagne pour porter un toast au vol des ressources naturelles du Timor oriental. Aujourd'hui, Evans est un fanatique du lutrin qui promeut une sorte de bellicisme connu sous le nom de «RTP», ou «Responsibility to Protect». En tant que coprésident d'un «Global Center» basé à New York, il dirige un groupe de pression soutenu par les États-Unis qui exhorte la «communauté internationale» à attaquer les pays où «le Conseil de sécurité rejette une proposition ou ne la traite pas dans un délai raisonnable à temps". L'homme parfait pour le poste, comme diraient les Timorais de l'Est.

John Pilger peut être contacté via son site Web: www.johnpilger.com

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2016/02/26/the-rape-of-east-timor-sounds-like-fun/