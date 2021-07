La vérité sur le goulag soviétique… étonnamment révélée par la CIA

4. En outre, à cause de la reconstruction socialiste d'après-guerre, le gouvernement soviétique disposait de plus de fonds et augmenta donc le stock de nourriture des prisonniers.

2. À partir de 1952, le système du Goulag a instauré une "responsabilité économique", de sorte que plus les prisonniers travaillaient, plus ils étaient payés.

Un document de 1957 de la CIA intitulé "Forced Labor Camps in the USSR: Transfer of Prisoners between Camps (Camps de travaux forcés en URSS: transfert de prisonniers entre les camps)" révèle les informations suivantes sur le goulag soviétique dans les pages deux à six:

Tout en reconnaissant les dures conditions qui régnaient dans les Goulags - comme dans tout système pénitentiaire dans le monde - le présent article a pour but de faire la lumière sur les faits suivants: (1) la dureté des prisons a été exagérée par la presse occidentale, de nombreux mensonges ont été dits, (2) les statistiques concernant la population du Goulag ont été exagérées, (3) un véritable effort a été fait pour améliorer les conditions de détention lorsque la possibilité s'est présenté, et (4) les normes pénitentiaires étaient beaucoup plus élevées que celles de nombreux pays capitalistes.

Les mensonges "humanitaires" servent à laver le cerveau de la population pour qu'elle soutienne les guerres impérialistes. Alimentés par la propagande d'extrême droite et financés par la CIA, les principaux médias "d'information" décrivent les camps de travail soviétiques - également appelés "les goulags" - comme un moyen par Staline de réprimer les dissidents pro-démocrates et d'asservir les masses soviétiques. Cependant, la même CIA qui, par le biais de l'opération Mockingbird, a donné à l'armée américaine un contrôle presque total sur la presse traditionnelle afin de favoriser la désinformation anti-soviétique (Tracy 2018) a récemment publié des documents déclassifiés qui invalident les calomnies entourant les Goulags.

Selon la page quatre d'un autre document de la CIA (1989) intitulé "The Soviet Labour System: An Update (Le système de travail soviétique: une mise à jour)", le nombre de prisonniers du Goulag "a atteint environ 2 millions" pendant la période stalinienne.

Malgré tout, le fait remarquable est que ce sont surtout des criminels, et non des "révolutionnaires pro-démocrates", qui ont été envoyés dans les Goulags. Comme dans tous les systèmes judiciaires, des erreurs ont certainement été commises et des innocents ont été envoyés dans les prisons; le fait est que cela a été exagéré par la presse impérialiste.

Le fait que la journée de travail n’était que de deux heures de plus que celle des travailleurs libres jusqu’en 1954, et égale à celle de ceux-ci à partir de 1954, témoigne clairement des tendances égalitaires de l’État soviétique.

«De 1921 à nos jours, 3,777,380 personnes ont été condamnées pour crimes contre-révolutionnaires, dont la peine capitale – 642,980 personnes ont été condamnées à la peine capitale dans les camps et les prisons pour une période de 25 ans et moins – 2,369,220 exilés et expulsions - 765,190 personnes.

"Sur le nombre total de condamnés, environ 2,900,000 personnes - Collège de l’OGPU, du NKVD et de la Réunion extraordinaire triplée et 877,000 personnes - des tribunaux par tribunaux militaires et le Collegium militaire de Spetskollegiev.

"Il convient de noter les décrets du 3 novembre 1934 établis par l’assemblée extraordinaire du NKVD, qui dura jusqu'au 1 er septembre 1953 - 442 531 personnes furent condamnées, y compris à la peine capitale - 10 101 personnes en prison - 360 921 personnes exilées et expulsées (à l'intérieur du pays) - 57 539 personnes et autres peines (détention compensée, expulsion à l'étranger, traitement obligatoire) - 3 970 personnes…

Procureur général R. Rudenko

Ministre de l'Intérieur, S. Kruglov

Ministre de la justice, K. Gorshenin "

Les archives soviétiques sont restées déclassifiées pendant des décennies avant d’être publiées peu de temps après l’effondrement de l’Union soviétique. En outre, après la mort de Staline, Lavrenty Beria, chef du NKVD (ministère de l'Intérieur soviétique) pro-stalinien, avait déjà été exécuté par Khrouchtchev, un antistalinien convaincu. Ces faits rendent très peu probable que les services de renseignement soviétiques aient un parti pris pro-stalinien.

L'historien italo-américain Michael Parenti (1997, p. 79-80) analyse en outre les données fournies par les archives soviétiques:

"En 1993, pour la première fois, plusieurs historiens ont eu accès à des archives de la police soviétique jusque-là secrètes et ont pu établir des estimations bien documentées de la population des prisons et des camps de travail. Ils ont constaté que la population totale de l'ensemble du goulag en janvier 1939, vers la fin des grandes purges, 2,022,976. À peu près à la même époque, une purge a été lancée sur les purgeurs, notamment de nombreux responsables du renseignement et de la police secrète (NKVD), des membres du pouvoir judiciaire et d’autres comités d’enquête, tenus subitement responsables de leurs actes et leurs excès durant la terreur malgré leurs protestations de fidélité au régime.

"Les camps de travail soviétiques n'étaient pas des camps de la mort comme ceux construits par les nazis à travers l'Europe. Il n'y avait pas d'extermination systématique des détenus, pas de chambres à gaz ni de crématoriums pour disposer de millions de corps…. [La] grande majorité des détenus du goulag ont survécu et sont finalement rentré chez eux. Selon les archives, entre 20 et 40% des détenus ont été libérés, ce qui a permis à la société d'obtenir l'amnistie ou l'expiration de leur peine. Mais certains continuent malgré toutes ces preuves, de décrire le goulag comme "le plus vaste système de camps de la mort de l'histoire moderne".

"Près d'un million de prisonniers du goulag ont été libérés pendant la Seconde Guerre mondiale pour servir dans l'armée. Les archives révèlent que plus de la moitié des décès dans le goulag pour la période 1934-1953 ont eu lieu pendant les années de guerre (1941-1945), principalement dus à la malnutrition, alors que la population soviétique souffrait de graves privations (quelque 22 millions de citoyens soviétiques ont péri lors de la guerre). En 1944, par exemple, le taux de mortalité dans les camps de travail était de 92 pour 1000. En 1953, avec le rétablissement de l'après-guerre, le nombre de morts dans les camps était tombé à 3 pour 1000.

"Tous les détenus du goulag devraient-ils être considérés comme des victimes innocentes de la répression rouge? Contrairement à ce que nous avons été amenés à croire, les personnes arrêtées pour crimes politiques (" infractions contre-révolutionnaires ") représentaient entre 12% et 33% de la population carcérale, selon les années La grande majorité des détenus ont été inculpés d'infractions non politiques: meurtre, voies de fait, vol, banditisme, contrebande, escroquerie et autres infractions punissables dans toute société. "

Ainsi, selon la CIA, environ deux millions de personnes ont été envoyées dans le Goulag dans les années 1930, alors que, selon les archives soviétiques déclassifiées, 2,369,220 jusqu’en 1954. Par rapport à la population de l’URSS à l’époque, dans un pays comme les États-Unis, le pourcentage du Goulag en URSS au cours de son histoire était inférieur à celui des États-Unis d’aujourd’hui ou depuis les années 1990. En fait, d'après les recherches de Sousa (1998), le pourcentage de prisonniers (par rapport à l'ensemble de la population) aux États-Unis était plus élevé qu’il ne l’a jamais été en URSS:

«Dans un article à diffusion relativement limité paru dans les journaux d'août 1997, l'agence de presse FLT-AP a rapporté qu'aux États-Unis, il n'y avait jamais eu autant de personnes dans le système pénitentiaire que les 5,5 millions détenus en 1996. Cela représente une augmentation 200,000 personnes depuis 1995 et signifie que le nombre de criminels aux États-Unis équivaut à 2,8% de la population adulte. Ces données sont disponibles pour tous ceux qui font partie du ministère de la justice nord-américain…. Le nombre de condamnés aux États-Unis dépasse aujourd'hui de 3 millions le nombre maximum jamais détenu en Union soviétique! En Union soviétique, 2,4% de la population adulte ont été condamnés à la prison pour leurs crimes. Aux États-Unis, ce chiffre est de 2,8% et il est en augmentation! Selon un communiqué de presse publié par le ministère de la Justice américain le 18 janvier 1998, le nombre de condamnés aux États-Unis a augmenté de 96,100 en 1997 ".

Conclusion

Considérant l'URSS comme un défi idéologique majeur, la bourgeoisie impériale occidentale a diabolisé Staline et l'Union soviétique. Pourtant, après des décennies de propagande, des archives déclassifiées des États-Unis et de l'URSS dissipent ensemble ces calomnies antisoviétiques. Il convient de noter que la CIA - une source farouchement anti-soviétique - a publié des documents déclassifiés qui réfutent les mythes très anti-soviétiques qu’elle a promus et continue de promouvoir dans les principaux médias. Avec les archives soviétiques déclassifiées, les dossiers de la CIA ont démontré que la presse bourgeoise avait menti sur les Goulags.

