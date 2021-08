Afghanistan: la résurgence des talibans est une tragédie ''made in USA''

Par Nikos Mottas pour In Defence of Communism le mardi 17 août 2021

C’est le chaos à Kaboul alors que les talibans reprennent l'Afghanistan. Vingt ans après l'intervention impérialiste des États-Unis et de l'OTAN dans le pays, les conséquences pour le peuple afghan sont plus que dévastatrices. Les slogans de «liberté», «sécurité», «démocratie» et «paix», que les impérialistes américains et leurs alliés ont utilisé comme prétexte pour l'invasion militaire de 2001, dans le cadre de la soi-disant «guerre contre le terrorisme», se sont avéré de vaines promesses.

Le fait que le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis se soit rendu aux talibans sans aucune résistance est la preuve la plus claire qu'il n'était rien de plus qu'un mécanisme de soutien à l'occupation impérialiste. Lorsque les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes, le «gouvernement» de Kaboul s'est effondré comme un château de cartes.

Les gouvernements américains et leurs alliés européens portent la responsabilité écrasante de la tragédie que vit le peuple afghan. La guerre impérialiste criminelle de 2001, déclenchée par le gouvernement Bush et ses alliés de l’OTAN, n'avait rien à voir avec la «lutte contre le terrorisme» ou «l'instauration de la démocratie». La seule raison derrière cette intervention était le contrôle d'importantes régions géostratégiques, des ressources énergétiques et des routes de transport, pour le bien des monopoles américains.

Lorsque l'objectif a été atteint et que la politique étrangère américaine s'est tournée vers d'autres régions, l'administration Biden a décidé en avril dernier de retirer les forces militaires américaines d'Afghanistan. Dans le contexte de la concurrence féroce entre le bloc États-Unis-UE et d'autres grandes puissances, comme la Russie et la Chine, les États-Unis ont dû transférer du personnel et des équipements militaires vers d'autres régions, notamment la Baltique, la mer Noire et la mer de Chine méridionale.