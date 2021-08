Déclaration du KKE sur les développements en Afghanistan

Par In Defence of Communism le mardi 17 août 2021

Concernant les développements en Afghanistan et la résurgence des talibans, le Bureau de presse du CC du Parti communiste de Grèce (KKE) a publié la déclaration suivante :

Les développements rapides en Afghanistan à la suite de l'effondrement du gouvernement fantoche, qui avait émergé dans le pays après l'intervention impérialiste des États-Unis, de l'OTAN et de leurs alliés, et la montée au pouvoir du mouvement obscurantiste des talibans, qui a bénéficié d'un soutien multiple au départ par les États-Unis et d'autres puissances capitalistes, montrent que la souffrance du peuple afghan est sans fin.

Il est clairement démontré que l'intervention américaine en 2001, qui a été menée sous prétexte de «combattre le terrorisme» et venger l'attentat contre les Twin Towers, avait en réalité d'autres buts et notamment le contrôle du «ventre mou» de la Russie et de la Chine, dans le cadre de la concurrence de ces puissances avec les USA.

L'administration Biden ment toujours, en présentant «l'économie des ressources économiques de la population» comme la raison du retrait des forces militaires américaines. Ses objectifs sont différents, comme déplacer l'attention des États-Unis vers d'autres «fronts» tels que la région du Pacifique, et chercher à créer un «climat d'instabilité» en Asie centrale qui lui conviendra en «instrumentalisant» les développements en Afghanistan. C'est à travers ces compétitions inter-impérialistes que les talibans semblent aujourd'hui privilégiés.

Dès le début, le KKE a condamné l'intervention en Afghanistan; il a rejeté les prétextes des USA, de l'OTAN et de l'UE; il a dénoncé les responsabilités de tous les gouvernements grecs (ND, SYRIZA, PASOK, etc.), qui de 2001 à aujourd'hui ont soutenu l'engagement de notre pays et des forces armées grecques en Afghanistan. Par tous les moyens possibles, il a exigé le retrait des forces grecques d'Afghanistan et de toute autre mission impérialiste à l'étranger.

Aujourd'hui, les différents états-majors bourgeois versent des larmes de crocodile sur la situation du peuple en Afghanistan, notamment sur la situation des femmes. Ce sont les mêmes états-majors qui ont soutenu et continuent de soutenir les régimes qui ont pris des mesures similaires contre les femmes dans leur propre pays.

Ce sont les mêmes états-majors qui, à d'autres époques historiques (comme dans les années 1980) avaient soutenu avec véhémence le mouvement obscurantiste moudjahidine (à travers lequel les talibans ont émergé), qui a lutté contre la Révolution populaire et l'aide militaire internationaliste soviétique.

Ils évoquent aussi avec la même hypocrisie l'augmentation attendue du nombre de réfugiés, alors que les événements mêmes prouvent ce qu'ils veulent tous cacher, à savoir que ces réfugiés ne sont en définitive que les victimes des guerres et des interventions.

Aujourd'hui, la nécessité d'une lutte populaire contre toute force réactionnaire et obscurantiste est encore soulignée, inextricablement liée à la lutte contre le système capitaliste et les forces impérialistes qui les suscitent et les utilisent.

