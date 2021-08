Du sang dans le sable

Pendant des décennies, la classe politique américaine est intervenue sans relâche et de manière imprudente dans des pays dont elle méprise la population. Et une fois de plus, elle est aidée par les médias de masse crédules américains, qui attribuent uniformément la victoire des talibans à la corruption incorrigible de l'Afghanistan.

NEW YORK – L'ampleur de l'échec des États-Unis en Afghanistan est époustouflante. Ce n'est pas un échec des démocrates ou des républicains, mais un échec durable de la culture politique américaine, reflété par le manque d'intérêt des décideurs américains pour comprendre les différentes sociétés. Et c'est trop typique.

Presque toutes les interventions militaires américaines modernes dans le monde en développement ont fini par pourrir. Il est difficile de trouver une exception depuis la guerre de Corée. Dans les années 1960 et la première moitié des années 1970, les États-Unis ont combattu en Indochine – Vietnam, Laos et Cambodge – se sont finalement retirés après une décennie de carnage grotesque. Le président Lyndon B. Johnson, un démocrate, et son successeur, le républicain Richard Nixon, en partagent la responsabilité.

À peu près dans les mêmes années, les États-Unis ont installé des dictateurs dans toute l'Amérique latine et certaines régions d'Afrique, avec des conséquences désastreuses qui ont duré des décennies. Pensez à la dictature de Mobutu en République démocratique du Congo après l'assassinat, avec l’aide de la CIA, de Patrice Lumumba au début de 1961, ou à la junte militaire meurtrière soutenue par les États-Unis du général Augusto Pinochet au Chili après le renversement de Salvador Allende en 1973, là aussi avec l’aide de la CIA.

Dans les années 1980, les États-Unis sous Ronald Reagan ont ravagé l'Amérique centrale dans des guerres par procuration pour empêcher la gauche de prendre la pouvoir ou renverser les gouvernements de gauche. La région n'est toujours pas guérie de ces blessures.

Depuis 1979, le Moyen-Orient et l'Asie occidentale ont subi de plein fouet la folie et la cruauté de la politique étrangère américaine. La guerre en Afghanistan a commencé il y a 42 ans, en 1979, lorsque l'administration du président Jimmy Carter a secrètement soutenu les djihadistes islamiques pour combattre un régime soutenu par les Soviétiques. Bientôt, les moudjahidines soutenus par la CIA ont contribué à provoquer une invasion soviétique, piégeant l'Union soviétique dans un conflit débilitant, tout en poussant l'Afghanistan dans ce qui est devenu une spirale descendante de violence et d'effusion de sang de quarante ans.

Dans toute la région, la politique étrangère des États-Unis a produit un chaos croissant. En réponse au renversement en 1979 du Shah d'Iran (un autre dictateur installé par les États-Unis), l'administration Reagan a armé le dictateur irakien Saddam Hussein dans sa guerre contre la jeune République islamique d'Iran. Des effusions de sang massives et une guerre chimique soutenue par les États-Unis s'ensuivirent. Cet épisode sanglant a été suivi de l'invasion du Koweït par Saddam, puis de deux guerres du Golfe dirigées par les États-Unis, en 1990 et 2003.

Le dernier cycle de la tragédie afghane a commencé en 2001. À peine un mois après les attentats terroristes du 11 septembre, le président George W. Bush a ordonné une invasion dirigée par les États-Unis pour renverser les djihadistes islamiques que les États-Unis avaient soutenus auparavant. Son successeur démocrate, le président Barack Obama, a non seulement poursuivi la guerre et envoyé plus de troupes, mais a également ordonné à la CIA de travailler avec l'Arabie saoudite pour renverser le président syrien Bachar al-Assad, ce qui a conduit à une guerre civile syrienne vicieuse qui se poursuit à ce jour. Comme si cela ne suffisait pas, Obama a ordonné à l'OTAN d'évincer le dirigeant libyen Mouammar el-Kadhafi, provoquant une décennie d'instabilité dans ce pays et ses voisins (y compris le Mali, qui a été déstabilisé par l'afflux de combattants et d'armes en provenance de Libye).

Ce que ces cas ont en commun n'est pas seulement l'échec de ces politiques interventionnistes. À la base de chacun d'eux se trouve la conviction de l'establishment de la politique étrangère américaine que la solution à chaque défi politique se trouve dans une intervention militaire ou une déstabilisation soutenue par la CIA.

Cette croyance témoigne du mépris total de l'élite de la politique étrangère américaine vis-à-vis du désir des autres pays d'échapper à la misère. La plupart des interventions militaires américaines et de la CIA ont eu lieu dans des pays qui luttent pour surmonter de graves privations économiques. Pourtant, au lieu d'atténuer les souffrances et de gagner le soutien du public, les États-Unis font généralement exploser la petite quantité d'infrastructures que possède le pays, tout en obligeant les professionnels instruits à fuir pour leur vie.

Même un coup d'œil rapide sur les dépenses américaines en Afghanistan révèle la stupidité de sa politique là-bas. Selon un récent rapport de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, les États-Unis ont investi environ 946 milliards de dollars entre 2001 et 2021. Pourtant, près de 1,000 milliards de dollars de dépenses n’ont pas été suffisants pour que les États-Unis gagnent les cœurs et les esprits des Afghans.

Voici pourquoi. Sur ces 946 milliards de dollars, 816 milliards de dollars, soit 86%, sont allés aux dépenses militaires des troupes américaines. Et le peuple afghan a vu peu des 130 milliards de dollars restants, 83 milliards de dollars étant allés aux forces de sécurité afghanes. Environ 10 milliards de dollars supplémentaires ont été dépensés pour des opérations de lutte contre la drogue, tandis que 15 milliards de dollars étaient destinés aux agences américaines opérant en Afghanistan. Cela n’a laissé qu’un maigre 21 milliards de dollars de financement de «soutien économique». Pourtant, même une grande partie de ces dépenses n'a laissé que peu ou pas de développement sur le terrain, car les programmes «soutiennent en réalité la lutte contre le terrorisme, les économies nationales et l’aide au développement de systèmes juridiques efficaces, accessibles et indépendants.

En bref, moins de 2% des dépenses américaines en Afghanistan, et probablement beaucoup moins de 2%, ont atteint le peuple afghan sous forme d'infrastructures de base ou de services de réduction de la pauvreté. Les États-Unis auraient pu investir dans l'eau potable et l'assainissement, les bâtiments scolaires, les cliniques, la connectivité numérique, l'équipement et la vulgarisation agricoles, les programmes de nutrition et de nombreux autres programmes pour sortir le pays de la misère économique. Au lieu de cela, ils laissent derrière eux un pays avec une espérance de vie de 63 ans, un taux de mortalité maternelle de 638 pour 100,000 naissances et un taux de retard de croissance infantile de 38%.

Les États-Unis n'auraient jamais dû intervenir militairement en Afghanistan – ni en 1979, ni en 2001, et pas depuis 20 ans. Mais une fois sur place, les États-Unis auraient pu et auraient dû favoriser un Afghanistan plus stable et plus prospère en investissant dans la santé maternelle, les écoles, l'eau potable, la nutrition, etc. De tels investissements humains – financés en particulier avec d'autres pays par le biais d'institutions telles que la Banque asiatique de développement – ​​auraient contribué à mettre fin aux effusions de sang en Afghanistan et dans d'autres régions appauvries, empêchant ainsi de futures guerres.

Pourtant, les dirigeants américains font tout leur possible pour souligner au public américain que nous ne gaspillerons pas d'argent pour de telles banalités. La triste vérité est que la classe politique américaine et les médias de masse méprisent les peuples des nations les plus pauvres, même s'ils interviennent sans relâche et imprudemment dans ces pays. Bien sûr, une grande partie de l'élite américaine a le même mépris pour les pauvres de l'Amérique.

Au lendemain de la chute de Kaboul, les médias de masse américains imputent, comme on pouvait s'y attendre, l'échec américain à la corruption incorrigible de l'Afghanistan. Le manque de conscience de soi américain est surprenant. Il n'est pas surprenant qu'après des milliers de milliards de dollars dépensés dans les guerres en Irak, en Syrie, en Libye et au-delà, les États-Unis n'aient rien à montrer d’autre pour leurs efforts que du sang dans le sable.

Jeffrey D. Sachs

Jeffrey D. Sachs, professeur d'université à l'université de Columbia, est directeur du Center for Sustainable Development de l'université de Columbia et président du réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. Il a été conseiller auprès de trois secrétaires généraux des Nations Unies et est actuellement défenseur des ODD sous la direction du secrétaire général António Guterres. Ses livres incluent The End of Poverty , Common Wealth , The Age of Sustainable Development , Building the New American Economy , A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism et, plus récemment, The Ages of Globalization.

Lien de l’article en anglais:

https://www.project-syndicate.org/commentary/afghanistan-latest-debacle-of-us-foreign-policy-by-jeffrey-d-sachs-2021-08