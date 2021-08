Fidel Castro — Pourquoi nous n'avons pas besoin de plus d'un parti

Il y a une idée très essentielle, et c'est de ne jamais oublier où nous sommes situés. Nous ne sommes pas dans la mer Noire, mais dans les Caraïbes, non pas à une centaine de kilomètres d'Odessa, mais à une centaine de kilomètres de Miami, avec une frontière sur notre propre terre, dans une partie de notre territoire occupée par l'impérialisme (NDT: Guantánamo). Notre peuple est responsable dans notre pays; et notre Parti est responsable de sa politique, de sa ligne et de sa défense.

Pour In defense of Communism le samedi 17 juillet 2021

Notre Parti sait que des erreurs qui l'affaiblissent idéologiquement sont commises... mais il n'y aura rien pour affaiblir l'autorité du Parti! Sans le Parti aucune révolution n'est possible, sans le Parti aucune construction du socialisme n'est possible!

Et nous devons dire ici, une fois pour toutes, que nous n'avons pas besoin de plus d'un parti, de la même manière que Martí n'avait pas besoin de plus d'un parti pour mener la lutte pour l'indépendance de Cuba, de la même manière que Lénine n'avait pas besoin de plus d'un parti pour faire la Révolution d'Octobre. Je dis cela pour que ceux qui croient qu'ici nous allons commencer à autoriser les partis pour favoriser quelqu'un d'autre. Pour favoriser qui? Les contre-révolutionnaires, les pro-yankees, la bourgeoisie? Non, ici il n'y a qu'un seul parti, qui est le parti de notre prolétariat, de nos paysans, de nos étudiants, de nos ouvriers, de notre peuple, solidement et indestructiblement uni...

Nous n'avons pas besoin de formules politiques capitalistes, c'est de la foutaise, elles sont inutiles, avec leur penchant pour la politique incessante. Je parlais de la façon dont, là-bas, ils demandaient des votes pour un échange de soins médicaux ; aucun de ces phénomènes n'existe actuellement. Nous avons créé notre propre forme d'organisation politique appropriée au pays, nous ne copions personne; Le Pouvoir du Peuple est notre propre forme d'organisation...

Nous n'avons pas besoin de rectifier quoi que ce soit, étant donné que nous avons un système très démocratique, beaucoup plus démocratique que tous les systèmes de la bourgeoisie, des millionnaires, de la ploutocratie qui sont ceux qui gouvernent vraiment dans les pays capitalistes.

Nous n'avons rien à apprendre d'eux et nous ne nous écarterons pas d'un iota de ce chemin où le pouvoir émane du peuple. Et vous savez que notre Parti est venu du peuple, il n'est pas tombé du ciel, et que nos membres sont choisis parmi les meilleurs de la jeunesse et parmi les meilleurs ouvriers...

Et vous savez très bien ce que signifie être membre du Parti : cela signifie être le premier en tout quand il y a une tâche difficile, une mission internationaliste, un sacrifice, un risque; prendre le premier quart de travail est le premier devoir pour le membre du Parti, le nôtre, qui n'est pas un parti des privilégiés, mais un parti né du cœur du peuple, dont les membres doivent servir d'exemple, et quand ils ne le font pas, le Parti se charge de les retirer de ses rangs.

Lien de l'article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2021/07/fidel-castro-why-we-dont-need-more-than.html