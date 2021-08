Les conditions de travail très dures d’Amazon au Japon ont déjà couté la vie à plusieurs employés

Par In Defense of Communism le samedi 11 août 2018

Situé dans des quartiers résidentiels de la ville d'Odawara à Kanagawa, à environ une heure et demie de train du centre de Tokyo, se trouve un immense bâtiment de cinq étages mesurant 200,000 mètres carrés. Il s'agit du centre de distribution d'Amazon Odawara (Amazon Odawara fulfillment center, sigle anglais: FC), la plus grande installation d'entreposage et d'expédition d'Amazon au Japon. Depuis sa mise en service en septembre 2013, l'établissement stocke une grande variété de produits, tels que des livres, des CD, des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine, qui sont expédiés aux clients d'Amazon.

Okawa Akira a récemment quitté son poste à l'Odawara FC. Cet homme dans la quarantaine avait été affecté à un travail de transport des articles commandés des étagères au lieu d'expédition de l'installation. Il poussait alors un chariot chargé de cartons pleins de cargaisons.

«Mes collègues ont démissionné l'un après l'autre après avoir souffert de coups de chaleur, de fatigue endémique, de maux de dos et d'autres blessures et maladies. Moi aussi. J'ai souffert de problèmes de tendons dans mes doigts», a déclaré Okawa.

Depuis la création de l'installation il y a trois ans, trois travailleurs sont morts dans des conditions de travail semblables à celles d'un atelier de misère.

Les sentences «Comme prévu, des décès se sont produits» et «Demain, ce sera peut-être moi» se sont répandue parmi les travailleurs. Okawa a témoigné: «Avec les conditions de travail si dures, même les travailleurs en bonne santé s'inquiètent des risques pour leur santé.»

En réponse à une enquête d'Akahata, Amazon Japon a insisté sur le fait que la mort des trois travailleurs n'était pas liée au travail. La filiale japonaise du géant en ligne a expliqué à Akahata que l'entreprise avait signalé le décès des trois travailleurs aux autorités d'inspection des normes du travail, mais n'avait reçu aucune réponse des autorités et aucune demande d'indemnisation des accidents du travail de la part des familles endeuillées des trois travailleurs. Amazon Japon a refusé de révéler à Akahata les causes de la mort des trois travailleurs en disant qu'il s'agissait d'informations personnelles. Cependant, l'entreprise a admis le fait que de nombreux travailleurs souffraient de coups de chaleur, de stress et d'autres blessures et maladies, comme l'a souligné Okawa.

À l'aide d'un site de discussion en ligne appelé «2Channel (actuellement 5Channel)», les employés du géant du commerce électronique Amazon Japon ont échangé leurs histoires de travail et leurs informations. Les travailleurs du centre d'entreposage d'Amazon Odawara FC ont également mis en place leur propre forum «2Channel». Le nombre de messages postés sur le forum a dépassé les 50,000.

Le premier décès à l'Odawara FC a suscité des conversations animées sur le forum dans lequel les travailleurs ont exprimé des plaintes amères sur les conditions de travail difficiles, en particulier les courtes périodes de repos.

Heures de repos raccourcies à 15 minutes au lieu de 30 minutes.

Voici les commentaires des travailleurs d'Odawara FC sur le forum le 29 décembre 2013 :

«J'ai entendu dire qu'un ouvrier est mort à l'entrepôt.»

«Un travailleur de nuit d’une vingtaine d’années».

«Récemment, les charges de travail sont devenues plus lourdes en raison de périodes de repos plus courtes. Prenez soin de vous, tout le monde !

«Diminuer les périodes de repos est imprudent. Même pour moi. Je suis en relativement bonne santé, mais je suis vraiment fatigué par ce travail.

«L'attitude de l'entreprise 'ne rien faire à moins que quelque chose ne se produise' a conduit à cette tragédie. La mesure anti-coup de chaleur en est un exemple. Ce n'est qu'après que de nombreux travailleurs aient souffert d'un coup de chaleur que l'entreprise a finalement mis en place des contre-mesures.»

Au moment où le centre d'entreposage et d'expédition d'Odawara a commencé à fonctionner, l'entreprise a offert une pause de 30 minutes avec une pause déjeuner. Plus tard, elle a réduit de moitié cette pause. Okawa Akira, qui travaillait auparavant dans l'établissement, a déclaré qu'Amazon avait raccourci la période de repos afin de freiner l'augmentation du nombre de travailleurs. Il a ajouté: «Dans l'immense Odawara FC, mon travail consistait à conduire un chariot lourdement chargé. J'étais épuisé, mais je n'ai pas pu récupérer de mon épuisement pendant les 15 minutes de repos car je devais parcourir de longs chemins pour me rendre au salon du personnel et aux toilettes.

A peine au-dessus du SMIC.

Les heures normales de travail à l'Oadawa FC sont de 8 h à 17 h. Cependant, pendant les saisons de pointe, les travailleurs sont priés d'arriver au travail à 7 h et de faire des heures supplémentaires. L'équipe de nuit est de 21h ou 22h à 5h ou 6h du matin. En effet, Amazon exploite des centres de distribution 24 heures sur 24.

Okawa a déclaré que selon ses sources, le travailleur décédé d'une vingtaine d'années travaillait pendant le quart de nuit au FC d'Odawara et avait un autre emploi pendant la journée.

Okawa a ajouté: « Malgré le travail acharné, nous ne gagnons que 900 à 950 yens de l'heure, juste au-dessus du salaire minimum régional à Kanagawa. De nombreux travailleurs ont plus d'un emploi pour joindre les deux bouts. Je pense que la raison pour laquelle le défunt a choisi l'équipe de nuit est que le taux de rémunération est plus élevé que celui de l'équipe de jour.

Source : Shimbun Akahata / Japan Press Weekly

Lien de l'article en anglais:

http://www.idcommunism.com/2018/08/how-amazon-exploits-workers-in-japan.html