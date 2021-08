Les corbeaux sont une des très rares espèces animales à avoir un niveau de conscience presque similaire à celui des humains

Lors d’une étude scientifique, les corbeaux ont effectué des tâches complexes qui impliquaient le déclenchement de centaines de neurones analytiques sensoriels.

Les corbeaux peuvent faire des travaux, partager des connaissances et même pleurer rituellement leurs morts.

Ce que cette nouvelle étude suggère est toujours en cours d'interprétation dans la communauté scientifique.

Dans ce qui ressemble maintenant à une mise à jour annuelle, les corbeaux sont encore plus étonnamment intelligents que nous ne le pensions. Mais ont-ils une vraie conscience? De nouvelles recherches montrent que les corbeaux et autres corvidés «ont conscience de ce qu'ils savent et peuvent méditer sur le contenu de leur propre esprit», selon STAT (lien: https://www.statnews.com/2020/09/24/crows-possess-higher-intelligence-long-thought-primarily-human/).

Ceci est considéré comme une pierre angulaire de la conscience de soi et partagé par seulement une poignée d'espèces animales en plus des humains.

Dans une nouvelle recherche publiée dans Science, des scientifiques allemands ont soumis des corbeaux à une série de tâches déroutantes. Au cours de ces tâches, les scientifiques ont mesuré l'activité neuronale de différents types de neurones dans le but de suivre comment les corbeaux percevaient et raisonnaient à travers leur travail. Ils ont cherché à étudier un type de pensée spécifique appelé conscience sensorielle, et ils ont choisi les oiseaux en particulier comme pivot de l'histoire de l'évolution.

Les tâche étaient simple, mais impliquaient des éléments cérébraux de haut niveau:

«Après que le corbeau ait lancé un essai, un bref stimulus visuel d'intensité variable est apparu. Après une période de retard, un signal de règle indiquait au corbeau comment réagir s'il avait vu ou n'avait pas vu le stimulus. [Un] signal rouge nécessitait une réponse pour la détection de stimulus («oui»), tandis qu'un signal bleu interdisait une réponse pour la détection de stimulus.»

«La conscience sensorielle, la capacité d'avoir une expérience subjective qui peut être explicitement consultée et donc rapportée, découle de processus cérébraux qui ont émergé à travers l'histoire de l'évolution», selon les chercheurs. «Aujourd'hui, les corrélats neuronaux de la conscience sont principalement associés au fonctionnement du cortex cérébral des primates, une partie du pallium télencéphalique dont l'organisation est laminaire. Les oiseaux, en revanche, ont développé un pallium différent depuis qu'ils ont divergé de la lignée des mammifères il y a 320 millions d'années».

Les oiseaux se sont comportés d'une manière qui affirme leur conscience sensorielle, ce qui, selon les scientifiques, pourrait signifier que les «corrélats neuronaux de la conscience» remontent au moins à la dernière fois que les oiseaux et les mammifères ont partagé cette section du cerveau:

«Pour réconcilier la conscience sensorielle chez les oiseaux et les mammifères, un scénario postulerait que les oiseaux et les mammifères ont hérité du trait de conscience de leur dernier ancêtre commun. Si cela était vrai, cela ferait remonter l'évolution de la conscience à au moins 320 millions d'années, lorsque les reptiles et les oiseaux d'une part, et les mammifères d'autre part, ont évolué à partir du dernier ancêtre amniotique commun».

Dans une analyse dans le même numéro de Science , une autre chercheuse, Suzana Herculano-Houzel de l'Université Vanderbilt, fait une critique de l'hypothèse de l'étude. La structure étudiée, dit-elle, pourrait ressembler à une autre structure en raison de propriétés physiques plus que d'une évolution partagée ou d'une indication d'une conscience extrêmement précoce. La taille des structures est également très importante.

«Le niveau de cette complexité, et la mesure dans laquelle de nouvelles significations et possibilités apparaissent, devraient toujours évoluer avec le nombre d'unités dans le système», explique Herculano-Houzel. «Ce serait analogue aux réalisations combinées de l'espèce humaine lorsqu'elle ne comptait que quelques milliers d'individus, contre les réalisations considérables de 7 milliards aujourd'hui.»

