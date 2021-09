Histoire: 1920-1926, Deng Xiaoping apprend la révolution en France

Au bureau de I’immigration, Deng est enregistré sous le pseudonyme de Deng Si-Sien. Il va passer quatre mois au collège de Bayeux avant de partir pour La Garenne-Colombes. Là, il va s'intéresser à la politique en rencontrant des compatriotes, communistes, réunis au sein de I’Association des travailleurs franco-chinois, 45 rue de la Pointe. Il se met à dévorer Marx et Lénine puis adhère sans tarder à la toute jeune "Ligue de Ia jeunesse communiste chinoise". Il participe à des manifs. En novembre 1921, à Lyon, la police cogne. Qu'est-ce que Deng faisait à Lyon? Protester contre la sélection qui fermait les portes de I’Institut franco-chinois aux étudiants sans diplômes. Etre reçu à I’Institut, cela signifiait alors qu’on était logé, nourri et blanchi. Campés devant le bâtiment, les étudiants chinois avaient refusé de déguerpir. La police était donc intervenue, une grande partie des manifestants avait été embarquée sur le "Paul-Lecat" et expédiée en Chine. Deng échappe à la rafle.

Il se méfie quand même et se réfugie à Montargis chez un agronome chinois, un anarchiste qui a créé à La Garenne une usine de Soja. Sous le numéro 22, Deng s'inscrit à la mairie comme ouvrier à I’usine Hutchinson, dans l'atelier de chaussures. Il gagne un franc de I’heure. Le soir il apprend le français. Il apprend aussi à jouer au bridge. ce qui ne I’empêche pas de s'échapper de temps à autre vers Paris où le Parti communiste chinois de France vient d'être créé rue Godefroy, près de la place d'Italie. Deng rencontre fréquemment Chou Enlai.

Le 7 mars 1923, il est viré de chez Hutchinson. Motif? "Refuse de travailler." Deng retourne à La Garenne-Colombes et, en 1924, prend sa carte du Parti. Il imprime diverses publications et tire deux journaux. On le surnomme "Docteur es ronéo". Poussé par Chou, Deng va devenir le patron de I'agit-prop. Sa technique doit être la bonne; en 1924 Ie Parti communiste chinois de France compte cinq cents membres actifs; plus qu'en Chine. L'année suivante, parce que Chou est rentré au pays soutenir Mao, Deng devient inspecteur délégué.

Il s'installe dans un hôtel de Boulogne-Billancourt où logent des ouvriers de chez Renault: leur bleu de travail aurait, dit-on, inspiré le costume mao... Voici Deng chez Renault pour deux années. C'est lui qui va organiser, le 21 juin 1925, la prise de la Légation de Chine, rue de Babylone, pour soutenir la révolte des communistes de Shanghai.