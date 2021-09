Histoire: L’occupation de la Sibérie par l’armée japonaise de 1918 à 1922 et la résistance des pacifistes japonais

L’occupation japonaise posait problème aux États-Unis qui suspectaient le Japon de vouloir annexer la Sibérie et l'Extrême-Orient russe. Soumis à une intense pression diplomatique des Américains et des Britanniques, et face à une opposition publique intérieure en hausse à cause du coût humain et économique, le gouvernement de Katō Tomosaburō rapatria les troupes japonaises en octobre 1922.

Premier appel:

Aux soldats de l'armée japonaise en Sibérie

Par Sen Katayama pour The Communist Review, juillet 1922, vol. 3, No. 3.

Editeur: Parti communiste de Grande-Bretagne

Transcription/Annotation: Brian Reid

VOUS êtes en Sibérie depuis quatre longues années. Beaucoup d'entre vous, en outre, ont sacrifié le bonheur et le confort; bien plus, beaucoup de vos frères soldats ont été tués sur les champs de bataille sibériens, et pourtant vous êtes toujours engagé dans le combat sanglant contre l'armée russe. Pourquoi tous ces sacrifices et morts? Avez-vous déjà pensé à vous-même dans l'affaire de cette occupation meurtrière? Non! Vous obéissez simplement au commandement de l'armée et, de plus, vous faites le travail brutal de la classe militariste du Japon. Si vous y aviez pensé, vous ne seriez pas là où vous êtes!

Soldats! Vous commettez la plus grave erreur en obéissant aveuglément aux ordres des chefs de l'armée. Ne savez-vous pas que vous vous battez contre les soldats rouges russes qui défendent le seul gouvernement ouvrier et paysan au monde, la République soviétique? Vous êtes les fils des ouvriers et des paysans japonais au même titre que les soldats rouges russes. Mais par votre conduite actuelle, vous vous battez pour le gouvernement capitaliste et les intérêts capitalistes du Japon. Le gouvernement et les capitalistes du Japon vous oppriment et vous exploitent chez eux pour leur propre intérêt. Ne savez-vous pas que les soldats rouges russes défendent leur gouvernement et leur propre pays? Les ouvriers et les paysans russes ont renversé le gouvernement capitaliste et supprimé la classe capitaliste!

Dans votre obéissance aveugle au militarisme japonais, vous tentez depuis près de quatre ans de détruire la République soviétique des ouvriers et des paysans qui a fait disparaître le tsar oppressif et son gouvernement capitaliste.

Pourquoi avez-vous passé toutes ces longues années en Sibérie? Afin de renforcer le gouvernement et les capitalistes du Japon qui vous oppriment et vous opprimeront tant que vous serez prêt à vous battre et à vous sacrifier pour eux! Ne pensez pas un seul instant que vous servez au mieux les intérêts de votre pays en restant en Sibérie, qui n'est pas votre pays mais appartient aux ouvriers et paysans russes! Au contraire, vous portez atteinte à la cause et aux intérêts de votre propre pays, le Japon. Les Russes ne sont pas vos ennemis. Le Japon n'a jamais déclaré la guerre à la Russie. Les ouvriers russes sont vos amis, si seulement vous pouviez comprendre et suivre l'exemple des ouvriers et paysans russes! Moralement, vous commettez le crime le plus scandaleux contre les Russes et contre l'humanité! N'avez-vous pas honte de vous-même maintenant? Soyez des hommes et arrêtez d’obéir. Mettez crosse en l’air et rentrez au pays! Cela servira les meilleurs intérêts du Japon.

Soldats! Les soldats rouges russes se battent non seulement pour leur propre révolution, mais pour la révolution sociale mondiale. Ils servent la cause des ouvriers et des paysans, ils tentent de reconstruire leur économie nationale malgré la famine et les innombrables difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison des longues guerres civiles et l’invasion des armées étrangères. Soldats du Japon! Vous devriez admirer la lutte héroïque des ouvriers et des paysans russes et les aider de toutes les manières au lieu de les attaquer dans le moment le plus éprouvant et le plus critique de leur nouvelle vie nationale!

Soldats! Vous êtes induit en erreur et ruinez votre vie et votre bonheur dans cette invasion étrangère injuste. Vous menez une guerre des plus honteuses et des plus inhumaines. C’est le combat des voleurs pour voler le pays d'un autre. Votre mort est la mort d'un chien. Personne n'en bénéficiera; mais le Japon sera disgracié, son avenir sera rendu difficile et l'établissement de relations amicales avec vos voisins, les ouvriers et les paysans russes, est entravé. Baissez les bras, rangez vos affaires, retournez dans votre pays et améliorez les conditions chez vous! C'est la meilleure politique pour vous et votre pays. Cela vous aidera ainsi que les ouvriers et les paysans russes. Si vos officiers essayent de vous en empêcher, désarmez-les comme les soldats russes l'ont fait il y a quatre ans! Tel est le message d'un homme qui aime le Japon et le prolétariat japonais, qui a été élevé comme un garçon paysan, qui cultivait, brûlait du charbon de bois, portait des fardeaux pour gagner sa vie et a été un dirigeant syndical, un agitateur socialiste et un organisateur communiste pendant les cinquante dernières années. Soutenez la République ouvrière et paysanne de Russie en quittant immédiatement la Sibérie! C'est la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant!

Nul doute que les officiers et les sous- officiers seront contre vous et essaieront de lutter contre vous par leur seule arme, leur discipline militaire et leur règle militaire. Mais rappelez-vous que les officiers et les sous- officiers ne sont qu'une très petite minorité par rapport à vos effectifs. Vous pouvez facilement les supprimer ou les retourner sous votre contrôle le plus strict, comme les soldats rouges russes l'ont fait dans le passé. Certains soldats timides parmi vous peuvent avoir peur des autorités de l'armée au pays et faire le sale boulot de vous trahir en vous dénonçant aux officiers. Tuez ces hommes comme les pires traîtres aux intérêts des soldats ordinaires, des ouvriers et des paysans du pays.

Par votre conduite sage et déterminée et votre action dans l'organisation et la gestion du Soviet des soldats japonais en Sibérie, les soldats du pays se soulèveront en masse, se déclareront libres et s'organiseront en Soviets de soldats en suivant votre noble exemple. Ainsi vous servirez vraiment le pays. N'ayez pas peur des autorités de l'armée. Elles ne sont fortes que tant que vous êtes obéissants, sacrifiez-vous dans leur intérêt et combattez contre elles! Elles ne peuvent pas mener une bataille même de manière modeste sans vous. Vous êtes les maîtres de toute la situation.

Lorsque vous organisez le Soviet des soldats japonais en Sibérie, vous ne devez pas avoir peur des règles militaires ou de la discipline de l'armée japonaise qui vous oppriment aujourd’hui et vous obligent à obéir et à vous sacrifier pour elles. Les soldats rouges de la République bolchevique russe soviétique des ouvriers et des paysans avec cent cinquante millions d'habitants viendront volontiers à votre aide et vous aideront à réussir la Révolution en Sibérie et au Japon.

A bas les impérialistes du monde!

A bas les militaristes japonais!

A bas le capitalisme mondial!

Vive la fraternité mondiale du travail!

* * *

Deuxième appel:

Le militarisme japonais et la conférence de Gênes

Soldats japonais en Sibérie

Savez-vous pourquoi la Conférence de Gênes a eu lieu? La Conférence de Gênes a été convoquée pour discuter de la reconstruction économique de l'Europe et du monde. Après l'armistice, les alliés capitalistes pensaient pouvoir reconstruire ce qu'ils avaient perdu pendant la guerre sanglante sans l'aide de la Russie soviétique. Ils pensaient pouvoir reconstruire les pays européens ravagés par la guerre en excluant et en bloquant la Russie soviétique. Mais les capitalistes et leurs gouvernements d'Europe et du Japon ont découvert qu'ils ne peuvent pas reconstruire leurs pays respectifs sans la Russie et ses riches ressources. Ils connaissaient ces faits il y a longtemps, mais au début ils pensaient pouvoir utiliser la main-d'œuvre russe et les abondantes ressources de la Russie en écrasant la République soviétique des ouvriers et des paysans de Russie, et en rétablissant une Russie capitaliste en aidant les généraux réactionnaires du régime tsariste et en envahissant effectivement la Russie. Ils ont aidé Koltchak, Denikine, Yudenitch, Wrangel et Semenoff, et eux-mêmes ont envahi la Russie de toutes parts. Mais ils ont complètement échoué comme vous le savez très bien.

N'étant pas en mesure de saisir la richesse russe et la main-d'œuvre bon marché russe par les armes et la guerre réactionnaire, parce que les soldats rouges étaient partout plus forts que les généraux réactionnaires des Alliés, les gouvernements capitalistes alliés ont convoqué la Conférence de Gênes et ont respectueusement invité le gouvernement bolchevique russe à participer à cette conférence. Vous savez que le gouvernement japonais a envoyé des représentants là-bas pour s'asseoir avec les représentants bolcheviks russes et les consulter sur la reconstruction économique mondiale. Cela signifie la défaite alliée sur les champs de bataille contre l'Armée rouge bolchevique et la soumission morale à la République soviétique de Russie!

Avez-vous entendu dire que la délégation russe au tout début de la conférence avait proposé le désarmement des pays représentés à la conférence? Le désarmement est le meilleur moyen de stabiliser les finances nationales dans chaque nation car l'armement est le plus lourd fardeau pour le peuple, en particulier pour les travailleurs et les paysans. Savez-vous qui s'est opposé à cette proposition la plus raisonnable et la plus sage de la délégation russe? C’est le Japon qui a été la nation principale à s’être opposé à la proposition russe et les autres ont suivi! Ne voyez-vous pas maintenant vous-mêmes que le gouvernement japonais contrôlé par la clique militariste de Saasiu et Chosiu, soutenu par les capitalistes du pays, fait du Japon la nation la plus réactionnaire de la terre, faisant ainsi de notre cher Japon un pays détesté, méprisé et appelé la Prusse d'Extrême-Orient par le monde entier?

Avez-vous déjà pensé à qui profite de vos combats pour l'armée? Pensez-vous même maintenant que vous, les ouvriers et les paysans, bénéficiez du fait que vous tuiez des Russes et que vous soyez tués par les soldats rouges? Vous devriez connaitre mieux le problème! En maintenant la grande armée et en vous obligeant à combattre en Sibérie, les capitalistes du Japon sont les seuls à en profiter. Vous ne gagnez que la mort et une vie paralysée, la pauvreté et la souffrance! De plus, vous blessez les meilleurs intérêts du Japon en restant en Sibérie et en vous battant contre l'Armée rouge russe.

Maintenant, qu'allez-vous faire dans votre situation actuelle? Vous devez faire quelque chose qui aidera vraiment le Japon et en même temps vous aidera, vous et vos collègues et paysans. Vous devez transformer l'armée japonaise pour qu'elle serve la vraie cause du Japon et des ouvriers et paysans japonais. Nous vous indiquerons la meilleure façon d'y parvenir. Afin de vous libérer ainsi que vos frères et sœurs chez vous, nous vous conseillons d'organiser des soviets de soldats!

Vous vous demandez peut-être comment organiser des soviets de soldats japonais? Ce n'est pas difficile. Tout d'abord, vous devez élire un capitaine parmi vous, que ce soit dans une compagnie, un bataillon ou même un régiment, sous le contrôle le plus strict des soldats et continuer à organiser votre propre soviet et à diriger les affaires militaires en Sibérie dans l'intérêt du pays et de vous-mêmes. Il vaudrait peut-être mieux qu’au début vous organisiez le soviet des soldats et que vous dirigiez les affaires en secret. Lorsque vous serez en mesure de commander la majorité des soldats non seulement de votre propre compagnie, mais dans d'autres compagnies et éventuellement dans tous les régiments de l'actuelle armée sibérienne japonaise, alors déclarez-vous ouvertement et affirmez-vous comme les seuls maîtres de l'armée japonaise en Sibérie. Et puis transformez l'armée en une armée rouge.

Un appel au prolétariat du monde [pour dénoncer l’occupation japonaise en Sibérie]

Publié par le Comité Central du Parti communiste du Japon

Aux travailleurs et paysans du monde!

Camarades! Contre la volonté et les désirs des ouvriers et des paysans du Japon, le gouvernement japonais a envoyé une grande armée en Sibérie pour lutter contre l'Armée rouge et dévaster le pays des ouvriers et des paysans. Nous, prolétaires révolutionnaires au Japon, sommes encore trop faibles et impuissants face au gouvernement militariste agressif et oppressif pour arrêter ce massacre qui est le plus inhumain et le plus sanglant de l'armée impérialiste japonaise en Sibérie. L'armée japonaise est en train de perdre la confiance du peuple depuis la chute du militarisme allemand et l'injuste invasion sibérienne entreprise par la clique militariste. Le peuple s'est rendu compte qu'une telle invasion dans un pays voisin sans cause ni raison est un grand préjudice pour le Japon. Cette confiance dans l'armée que les masses populaires avaient autrefois dans le passé a été presque anéantie par le mouvement anti-japonais mondial contre le Japon, lorsque les masses japonaises ont réalisé que l'impopularité croissante et la propagation de plus en plus anti-japonaise du mouvement a été uniquement causé par l'armée impérialiste japonaise et ses actes sanglants et inhumains en Sibérie, en Chine et en Corée. Les ouvriers et les paysans japonais se sont opposés à l'intervention sibérienne du Japon. Lorsque le Japon a envoyé la première armée d'invasion sibérienne commandée par le général Otami, qui devait être le seul commandant de toutes les armées d'intervention alliées en Sibérie, les ouvriers et les paysans japonais ont montré - bien que de manière vague - leur réticence à soutenir la guerre étrangère par des émeutes de la faim désormais historiques, les plus grands soulèvements au Japon, couvrant les deux tiers de toute la superficie du pays, centrés sur 142 villes et villages. Ces grands soulèvements ont commencé dans un village de pêcheurs du nord du Japon le 3 août 1918, ont duré 45 jours et se sont répandus comme une traînée de poudre dans tout le pays en quelques semaines. On estime que le nombre de personnes impliquées dans les émeutes de la faim était de plus de dix millions, et que quatre-vingt-dix pour cent des émeutiers étaient des prolétaires. Cet événement avec d'autres a empêché les gouvernements d'envoyer une armée d'un million de soldats en Sibérie. Néanmoins, ils en ont envoyé soixante-dix mille au lieu des sept mille convenus avec leurs alliés capitalistes voleurs.

Le gouvernement a trompé les ouvriers et les paysans pendant cette période de quatre longues années. D'abord, il prétendait que c’était: «Pour aider les Tchécoslovaques». L'armée japonaise a constamment troublé la paix et l'ordre, mais afin d'obtenir une raison apparente de conserver l'armée a inventé un prétexte, «Afin de protéger la vie et les propriétés des citoyens japonais en Sibérie.» Mais il n'y a guère de Japonais qui ne soient pas liés à l'armée d'invasion, comme les marchands qui mènent des affaires parasites avec l'armée et les soldats. Ensuite, l'armée a tracé un plan noir, un Sarajevo à l'échelle la plus gigantesque à Nikolaievsk. Elle a réussi à mettre en place ce plan diabolique, et maintenant le gouvernement japonais demande une grande indemnité pour le soi-disant massacre de Nikolaievsk afin d'obtenir des concessions pour satisfaire ses ambitions et ses desseins impérialistes avides en Sibérie. Maintenant, par la force circonstancielle et la pression de l'extérieur et de la population locale, elle a entamé des négociations de paix avec la République d'Extrême-Orient à Dalny, mais afin de maintenir l'armée en Sibérie, les propositions les plus scandaleuses, audacieuses et impossibles ont été déposées sur la table par le gouvernement japonais.

À la suite de la Conférence de Gênes, les Alliés ont convenu de ne pas s'attaquer les uns les autres tant que la Conférence de La Haye n'aura pas rendu compte de la situation économique. À cela, tous les pays alliés sauf le Japon ont accepté de souscrire. La raison donnée par le représentant japonais Ishii révèle les desseins impérialistes les plus bas du Japon en Sibérie. L'ambassadeur Ishii est le porte-parole sectaire, ultra-bureaucratique et militariste de l'impérialisme japonais. Il ne représente que les militaristes et les grandes puissances riches du Japon. La grande majorité du peuple et tout le prolétariat du Japon sont opposés à la position assumée par Ishii. Mais les militaristes et la classe aisée dirigent le pays.

L'attaque actuelle contre l'Armée rouge sibérienne est le dernier acte désespéré de l'armée impérialiste japonaise pour tuer l'opposition déterminée du peuple et une tentative de regagner la dernière confiance que l'armée avait autrefois dans le passé. C'est une politique napoléonienne bien connue des autorités de l'armée du Japon dans le but de détourner l'attention du peuple des conditions insatisfaites dans son pays vers le domaine étranger, qui est le moins connu du peuple en général. Le gouvernement impérialiste et son armée souhaitent filtrer les desseins impérialistes en Sibérie, exécutent des attaques meurtrières délibérées contre l'Armée rouge en Sibérie et dévastent le pays déjà appauvri des travailleurs et des paysans pour des raisons soulignées qui sont rapportées au public à travers la presse prostituée du pays.

Prolétaires du monde! Cette invasion la plus scandaleuse des impérialistes japonais en Sibérie ne peut être arrêtée que par votre action concertée en ce moment critique. Nous, les membres du Parti communiste et les ouvriers et paysans révolutionnaires, sommes impuissants face à cette puissante oppression impérialiste bien que nous combattions les impérialistes à chaque fois que c’est possible. Nous vous demandons de faire la propagande la plus déterminée contre la conduite du gouvernement japonais en Sibérie. Seul le prolétariat du monde peut arrêter la guerre meurtrière des impérialistes voleurs du Japon. Comme vous le savez, les nations capitalistes du monde ont établi leur front uni contre les ouvriers et les paysans du monde, en particulier en Extrême-Orient - le front uni de l'exploitation conjointe du capitalisme allié, en particulier en Chine. Car cet impérialisme japonais, abandonnant sa position particulière en Chine, a obtenu une main libre en Corée, en Mandchourie et en Sibérie à la conférence de Washington. Et maintenant, les impérialistes japonais saisissent ce qu'ils ont obtenu à la Conférence de Washington. Ce que le Japon a accepté à contrecœur à Gênes quant à la clause de non-attaque sous la pression de l'opinion publique et la critique sévère de la délégation russe n'arrêtera guère les combats contre les Sibériens à moins que le prolétariat du monde n'oblige le Japon à le faire par des moyens extraordinaires d’action et de propagande. Dans des circonstances aussi extraordinaires et exceptionnelles et compte tenu de la situation critique en Russie, nous, les avant-gardes du Parti communiste japonais et les ouvriers révolutionnaires, approuver et approuver chaleureusement la résolution adoptée par six millions de travailleurs de Grande-Bretagne – de boycotter les exportations japonaises tant que le Japon conservera son armée en Sibérie. Nous souhaitons sincèrement que cela devienne un objectif immédiat de propagande mondiale et d'action immédiate parmi les ouvriers et les paysans d'Angleterre, de France et d'Amérique, où le commerce d'exportation japonais a des intérêts vitaux avec le prolétariat chinois et indien. Nous savons très bien que, par ce boycott, le prolétariat japonais souffrira beaucoup, mais nous souffrirons pour le prolétariat japonais car cela portera un coup dur à l'impérialisme japonais tout en renforçant énormément la position internationale du prolétariat japonais en affaiblissant, à la suite du boycott, l'impérialisme japonais,

Prolétaires du monde! Nous voulons que vous agissiez immédiatement pour la propagande la plus vigoureuse face à l'attaque japonaise contre les ouvriers et les paysans russes en Sibérie. Il ne fait aucun doute que l'impérialisme et le capitalisme européens et américains souhaitent affaiblir la position soviétique en Sibérie et laisser la Russie soviétique accorder désespérément une seule attention à l'Extrême-Orient afin de peut-être avoir une chance de laisser les pays frontaliers de la Russie attaquer la République soviétique! A ce front uni de l’impérialiste mondial contre la Russie ouvrière et paysanne, la deuxième internationale (les sociaux-démocrates) apporte son soutien.

Prolétaires du monde! Ainsi, vous voyez que les attaques agressives et brutales actuelles contre le prolétariat russe en Sibérie font partie intégrante de l'offensive capitaliste contre la Russie soviétique et heurteront les intérêts non seulement du prolétariat russe mais aussi du prolétariat du monde entier! Les ouvriers et les paysans japonais conscients de la lutte des classes luttent contre ce puissant impérialisme en organisant des grèves, des sabotages, des émeutes et des manifestations révolutionnaires déterminées, et exigent la reconnaissance du gouvernement soviétique russe et de la dictature du prolétariat comme on a pu le constater avec les slogans remarquables du premier mai de cette année au Japon.

Camarades du monde! C'est la situation la plus urgente dans laquelle nous nous trouvons tous maintenant. Une fois de plus, nous vous demandons de nous aider dans ce combat capital contre l'impérialisme du Japon et aussi des puissances alliées et d'aider la République ouvrière et paysanne soviétique russe. Nous voulons votre coopération et votre action immédiates contre l'impérialisme japonais qui attaque maintenant les pauvres Sibériens épuisés et impuissants en Extrême-Orient!

A bas l'impérialisme japonais et l'impérialisme mondial!

Vive la république ouvrière et paysanne russe soviétique!

Vive l'Armée rouge de la Russie soviétique!

Vive le Parti communiste du Japon et l'Internationale communiste!

Signé par le Comité exécutif du Parti communiste du Japon

Sen Katayama (26 décembre 1859 - 5 novembre 1933), né sous le nom de Sugataro Yabuki, est un activiste politique japonais qui fut l'un des premiers membres du Parti communiste américain et l'un des fondateurs du Parti communiste japonais.

Lien de l’article en anglais:

https://www.marxists.org/archive/katayama/1922/07/japan_soldiers.htm