Histoire: La révolte des Bagaudes en Gaule du IIIe au Ve siècle après Jésus Christ

Premier chapitre de "L'autre Histoire de France" de Jean Vermeil: Le Thoureil Les bois autour du Thoureil, dans le Maine-et-Loire, évoquent les forêts de la Loire où se formèrent les camps bagaudes, aux IIIème et Vème siècles: bois de Baure, bois de la Baillie, bois de la Loge... Ils recèlent des mégalithes signalant des rites très anciens. On embrasse le site des buttes de la Roche ou de la tour de l'église de Bessé (XIIe siècle). L'abbaye Saint-Maur-de-Glanfeuil (Xe-XVIIe siècles), dans la même commune, est bâtie sur une villa gallo-romaine. Un riche gallo-romain, Florus, l'aurait donnée vers 500 à Maur, un ermite local. Il en reste le socle d'un nymphée du IVe siècle, luxueux bassin entouré d'un double cercle de quarante colonnettes. Les esclaves et les petits paysans, surnommés «bagaudes», ont fui de telles villas pour rejoindre les forêts. En 868, les moines de Glanfeuil fuient I’invasion normande, emportant avec eux les reliques de Saint Maur, leurs trésors, la bibliothèque et leurs traditions. Ils s'installent à l'abbaye de Saint-Pierre-des-Fossés, dans les boucles de la Marne. Au-dessus d'eux, un ancien castrum, qu'ils assimilent à un castrum bagaudarum, ou forteresse des bagaudes. Cette évocation remonte à leurs origines sur les bords de la Loire, le pays des bagaudes. Loin de Glanfeuil, les moines achèvent sans risque le glissement entre leur Maur ligérien et saint Maur, disciple de saint Benoît. Le grand martyr commandait au IIIe siècle la légion thébaine qui, chrétienne, aurait refusé de réprimer des bagaudes chrétiens dans les Alpes. C’est lui qui sera exécuté. Ces bagaudes du IIIe siècle sont confondus avec ceux du Ve siècle contemporain du Maur des bords de la Loire. Le pape approuve cette nouvelle filiation au XIe siècle. Au XIIIe siècle, Saint-Pierre-des-Fossés devient Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). La commune de Gennes, à côté du Thoureil, est à l'époque romaine un important nœud routier. Il en reste un amphithéâtre gallo-romain (1e siècle), de type rustique, sans gradins de pierre, en cours de fouilles. Les derniers beaux jours de la Gaule La première invasion germanique ébranle en 162 l'Empire romain à son apogée. Les invasions de 252 à 278 ravagent les Gaules. Cinquante ans plus tard, en 330, l'Empire abandonne Rome au profit d'une nouvelle capitale orientale, Constantinople. Rome est prise pour la première fois en 410 par les Wisigoths suivis par les Vandales en 455 et les Burgondes en 472. L'Empire se réorganise en État militaire. Vingt-cinq légions le défendent sous Auguste, soixante-six en 305. Au IIIe siècle, les empereurs Dioclétien et Constantin ont renouvelé la carte administrative des Gaules. En 352, Francs et Alamans détruisent quarante villes du nord-est et s'installent entre Rhin et Moselle. Ils causent autant de troubles politiques que de ravages. L'empereur César-Julien rétablit un temps la situation, mais meurt en 363. Les Barbares reviennent. L'empereur Valentinien doit s'installer à Trèves, à la lisière du monde barbare. La Gaule connaît ses derniers beaux jours avec son fils Gratien, jusqu'en 383.

Soldat romain combattant un barbare (bas-relief de la Gaule romaine, musée du Louvre)

La chasse à I’homme La Gaule souffre de la faiblesse de Rome. Dès le IIIe siècle, le fonds indigène resurgit, avec ses dieux, ses mesures, ses vieux symboles. Les prix montent dans l'Empire, on a recours aux monnayages locaux. L'édit du Maximum de Dioclétien (305) voudrait bloquer les prix, mais il n'est pas applicable. La bureaucratie impériale, de plus en plus centralisée, accentue la pression fiscale qu'Orens nomme «violence de l'État». Doublement accablés, les petits paysans sont contraints de vendre leur bien aux sublimes ou bien de se soumettre à eux contre leur protection. Les villae, deviennent de très grands domaines ruraux.

L’empereur Dioclétien (Tête de Dioclétien, musée archéologique d'Istanbul)

Les maîtres prennent la fuite devant les invasions. Leurs esclaves les imitent. L'alerte passée, les maîtres reviennent, espérant retrouver l'ordre ancien. En vain: l'esclavage est impossible quand le pouvoir s'effondre. Et le pouvoir s'effondre, affaibli par l'esclavage. Les maîtres cessent la chiourme et tentent de retenir les esclaves par un lopin de terre : le casement. Ainsi, alors que les paysans libres tombent sous domination, les servi trouvent une certaine liberté dans le casement: les uns et les autres vont se rejoindre dans le servage féodal. . Quand ni les paysans ni les servi ne se soumettent, ils rejoignent les bagaudes. Les terribles invasions de 252 à 278 leur en fournissent l'occasion. Au même moment, signe de sursaut, Postumus fonde un éphémère empire gaulois (260-273).Il est défait par Valérien. Dioclétien s'emploie, dès son élection en 284, à en finir avec les troubles. Rome a fondé sa prospérité de la Gaule, sur l'ordre et la paix. L’insécurité et la misère font renaître le brigandage, ce mal des campagnes antiques qu’avait presque fait disparaître la pax romana. Les fuyards forment des bandes de pillards. Ils installent leurs camps dans la forêt et prennent le nom de «bagaudes», qui signifie peut-être fugitifs, vagabonds. Les bagaudes forment des troupes puissantes, nombreuses, de vraies petites armées. Certains montent à cheval. Prévenue de ce danger, Rome l'interdira aux bergers des Apennins. Les bagaudes pratiquent le banditisme de troupe et la guérilla, attaquent les villae, prennent les vici (bourgs ruraux). Ils assiègent les villes, sans y entrer. Les bagaudes sont fortement organisés. Certains chefs sont des esclaves fugitivi, comme Boullas ou Meternus; ils battent monnaie, en surfrappant les pièces impériales. Deux autres chefs, Aelianus et Amandus, s’emparent même du titre d'auguste. En Sicile, le fugitivus Eunus se fait même roi. Le phénomène des bagaude affecte une grande part de l’Empire, surtout l’Espagne, l'Afrique et les Gaules. En Gaule, ce sont les régions de la Loire qui sont les plus touchées. A Rome et chez les Gallo-Romains, on nomme les bagaudes rebelli, ou quasi-barbari. Ils inspirent un effroi digne d'un fléau, tout en fascinant pour leur supposée liberté. Une comédie latine anonyme, Querolus, décrit une zone bagaude de la Loire comme a pu l'être Le Thoureil. Un grincheux (querolus) cherche à devenir puissant. Son dieu lare domestique lui donne conseil: « ... LE LARE : Ha, ha, ha ! C'est le brigandage, ce n'est pas la puissance que tu demandes ainsi. Ma foi, je ne sais comment te faire ce plaisir (Il réfléchit.) Voici, j'ai trouvé. Tu as ton affaire. Va-t-en vivre dans les régions qui bordent la Loire. QUEROLUS: Et après ? LE LARE : Là-bas, des hommes vivent selon le droit naturel. Là-bas, pas de faux-semblants. Là-bas, on rend les sentences capitales auprès du chêne et on les écrit sur les os. Là-bas, ce sont des paysans qui plaident et les particuliers qui jugent, Là-bas, tout est permis... Ô forêts, ô solitudes! Qui vous dit libres?» Le grincheux refuse cette liberté-là... La comédie signale bien le retour à des cultes anciens.

L’Empire romain au IIIe et IVe siècle après Jésus Christ (Atlas historique de Georges Duby)

Apparus avec les troubles militaires et financiers du IIe siècle, les bagaudes ne cesseront qu'à la fin du Moyen Âge. Les IIIe et Ve siècles ont connu les deux plus grandes vagues. En 285, l'empereur Dioclétien envoie contre eux son collègue Maximien, lui conférant pour la circonstance la dignité impériale de Herculius. Maximien traverse les Alpes pour reprendre en main la Gaule qu'il réorganise militairement. L'épisode de la légion thébaine se place ici, à Agaune (Valais). Mais la légende lui prête trop tôt un antichristianisme qui ne se développera que plus tard.

Maximien (Tête de Maximien, musée Saint-Raymond, Toulouse)

La première crise bagaude met en évidence la perméabilité de Rome aux Barbares. Les affinités des laissés-pour-compte avec eux confinent à la trahison. La tentation est grande : les servi, esclaves des villae, sont souvent d'origine barbare, et les paysans aussi. Les campagnes sont barbarisées depuis 260, quand l'empereur Probus a installé pour la première fois soixante mille envahisseurs vaincus en tant que colons militaires, qui se mueront en fédérés. Certains fuyards, plutôt que de rejoindre les bagaudes, trouvent d'ailleurs refuge chez les Barbares. Les bagaudes nouent des liens avec eux, et leur demandent assistance. Les bandes bagaudes facilitent parfois la venue des Barbares. De plus I’armée romaine aussi est fortement barbarisée. Les Germains obtiennent peu à peu de hauts grades et incarnent la vertu militaire romaine, même en pleines invasions. Le IVe siècle offre un répit illusoire. On croit revenir à l'ordre ancien. Les villes s'entourent de murailles. Le moine Slavien écrit: «L'État romain, déjà mort ou en tout cas exhalant son dernier souffle dans ce territoire, où il paraît encore vivant, meurt étranglé par les liens des impôts comme par les mains des brigands... On trouve un grand nombre de riches dont les pauvres paient les impôts...» Les riches profitent seuls des exemptions fiscales. Dès 352, les Francs et les Alamans déferlent et les servi les accueillent. En 406, les Wisigoths traversent le Rhin gelé. En 414, les Goths et les Alains arrivent. De grandes crises bagaudes explosent en même temps, vers 435 et 445. Presque tous les esclaves se soulèvent. La révolte bagaude du chef Tibatto est assez puissante pour provoquer un temps (435-440) la sécession de la Gaule ultérieure (Tracrus amoricanus, du nord de l'Aquitaine à la Belgique). Tibatto ne combat pas pour l'indépendance, mais pour un changement social. Son mouvement est probablement lié aux insurrections bagaudes de la Loire, qui n'ont jamais été réduites. La régente Galla Placidia réprime sans pitié la seconde vague bagaude en 437. Aetius écrase en son nom, avec son détachement de cavaliers huns menés par Litorius. Ces litoriens, bien qu'auxiliaires romains, détruisent tout sur leur passage. À partir de 441, Aetius intervient dans les pays insoumis de la Loire. Les Wisigoths ont massacré ses litoriens devant Toulouse. Il envoie des auxiliaires alains s'installer sur la Loire moyenne, au nord d'Orléans pour contenir les Wisigoths, surveiller l'autonomisme armoricain et réprimer les bagaudes. Là, les Alains expulsent les propriétaires qu'ils ont réquisitionnés. Aetius laisse faire. Le médecin Eudoxius mène la dernière révolte bagaude, en 448, plus sociale que rurale. Il aurait demandé de l'aide aux Barbares, les Huns d'Attila, et aurait assiégé Tours, mais les Alains le défont. En 456, les Wisigoths écrasent les dernières bandes bagaudes dans la Tarraconaise (Espagne).

La régente Galla Placidia