La Biélorussie dénonce un déploiement militaire étranger près de ses frontières

Lors d'une réunion avec les commandants des agences de sécurité nationale, le président a souligné que dans le cas de la Pologne, ces forces sont principalement des États-Unis.

«Nous voyons comment la Lituanie est capable de toutes les bassesses pour montrer sa loyauté envers l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) et les États-Unis. Cependant, le plus triste, c'est l'Ukraine. Ce pays ouvre, comme on disait à l'ancienne, un nouveau font", a-t-il déclaré.

Loukachenko a averti que Kiev a créé de plus en plus de camps d'entraînement militaires, où les Ukrainiens préparent également les membres de l'opposition biélorusse recherchés par la justice de son pays, dans le but qu’ils retournent en Biélorussie travailler pour les services spéciaux étrangers afin de renverser le gouvernement démocratiquement élu.

Lien de l'article en anglais:

https://www.telesurenglish.net/news/Belarus-Denounces-Foreign-Military-Deployment-Near-Its-Borders-20210927-0021.html