La famille d'un britannique tué lors des attentats du 11 septembre affirme avoir des preuves que des tours auraient explosé de l'intérieur

Note: La Gazette du Citoyen ne sait quoi penser sur les raisons de l’effondrement des tours du World Trade Center mais il semble que de plus en plus d’Américains et de Britanniques doutent de la version officielle. Il nous a donc paru intéressant de faire connaitre leur opinion d’où la traduction de l’article ci-dessous (qui ne provient pas d’un site complotiste mais du journal britannique The Mirror):

Par Christophe Bucktin pour The Mirror le 27 août 2021

La famille d'un Britannique tué lors des attaques terroristes du 11 septembre exige une nouvelle enquête, affirmant que les tours jumelles auraient explosé de l'intérieur.

Les proches de Geoff Campbell ne croient pas que les deux avions qui se sont écrasés sur le World Trade Center en 2001 ont causé l'effondrement des gratte-ciels.

Sa famille, soutenue par une équipe scientifique, affirme que les tours étaient bourrées d'explosifs qui les ont fait tomber.

Hier, un dossier de 3,000 pages a été remis au principal conseiller juridique du gouvernement, le procureur général par intérim Michael Ellis, détaillant leur cas.

La famille a déclaré que des «preuves importantes» n'avaient pas été entendues lors de l'enquête menée à Londres en 2013 dans le cas de M. Campbell et de neuf des autres Britanniques tués le 11 septembre.

Son frère aîné Matt a déclaré: «Je pense qu'il y a eu une dissimulation. Nous avons des preuves scientifiques et médico-légales que le récit officiel entourant l'effondrement des tours jumelles le 11 septembre est faux.»