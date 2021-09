Une actrice birmane emprisonnée remporte le premier prix au Festival du film allemand

Par The Irrawaddy le 20 septembre 2021

Eaindra Kyaw Zin

L'actrice birmane emprisonnée Eaindra Kyaw Zin a remporté le prix de la meilleure performance au Festival international du film d'Oldenburg en Allemagne. La célèbre actrice a été arrêtée et emprisonnée pour activités anti-régime début avril et passe actuellement son 164e jour dans la prison d'Insein à Yangon, aux côtés de milliers d'autres prisonniers politiques. Elle a remporté le prix Seymour Cassel Best de la meilleure performance pour le mélodrame What Happened to the Wolf? Le film suit deux femmes qui se rencontrent et tombent amoureuses alors qu'elles sont patientes dans un hôpital pour malades en phase terminale, avec Eaindra Kyaw Zin et sa compatriote Paing Phyoe Thu, lauréate du Myanmar Motion Picture Academy Award, jouant les deux femmes. Lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international du film d'Oldenburg, le 15 septembre, le directeur du festival Torsten Neumann et d'autres ont porté des t-shirts en l'honneur de l'actrice détenue.

Affiche de What Happened to the Wolf (Qu'est-il arrivé au loup)

Eaindra Kyaw Zin fait partie des partisans les plus en vue du Mouvement de désobéissance civile au Myanmar. Elle a été arrêtée avec son mari Pyay Ti Oo, qui est également un acteur célèbre. Tous les deux risquent des peines de prison de trois ans pour sédition à cause de leur opposition au régime militaire Le couple, réputé être les acteurs les mieux payés du Myanmar, s'est joint aux manifestations de rue exigeant un retour à la démocratie à la suite du coup d'État de la junte du 1er février. Ils ont exhorté les fonctionnaires à refuser de travailler pour le régime et à rejoindre le mouvement de désobéissance civile. What Happened to the Wolf (Qu'est-il arrivé au loup) a été réalisé et produit par Na Gyi, qui a réalisé le film avant le coup d'État. Na Gyi et sa femme Paing Phyoe Thu se cachent après que des mandats d'arrêt pour sédition aient été émis contre le couple pour avoir prétendument utilisé leur statut de célébrité afin de s'opposer au coup d'État. Deux autres acteurs du film se cachent également, Kyaw Htet Aung et Aung Myint Myat. Paing Phyoe Thu a également été nominé pour le Seymour Cassel Award de la meilleure performance.

L'autre star du film, l’actrice Paing Phyoe Thu. Le réalisateur Na Gyi se trouve au milieu de la photo de droite.