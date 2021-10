Colin Powell, le plus politiquement correct des criminels de guerre, décède à 84 ans

Certains des membres de l'administration George W. Bush qui étaient les principaux responsables du déclenchement de la guerre en Irak étaient des malades évidents - le genre de gens qui peuvent faire une politique sanguinaire dans une démocratie, mais qui ne pourraient probablement jamais être élus à quoi que ce soit parce que leurs déclarations publiques déclenchent un horrible grincement des dents chez la plupart des êtres humains.

Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld voulait entrer en guerre contre l'Irak même si l'administration n'avait aucune bonne raison de le faire, car, a-t-il dit, l'Irak, contrairement à l'Afghanistan, avait «beaucoup de bonnes cibles».

De même, le secrétaire adjoint à la Défense, Paul Wolfowitz, a plaidé en faveur de l'invasion parce que c'était «faisable», disant à un moment donné qu'il ne se souciait pas des «alliés, des coalitions et de la diplomatie».

Dick Cheney était littéralement le cerveau d'un appareil de torture mondial, ce qui n'est pas quelque chose qu'un psychopathe diabolique moyen peut dire. En 2006, Cheney a tiré dans le visage d'un de ses compagnons de chasse, le défigurant et le neutralisant définitivement, un accident pour lequel il ne s'est apparemment jamais excusé.

Ces enflures exsudaient ce que nous appelons maintenant la «masculinité toxique», et les haïr a toujours été facile. Le secrétaire d'État de Bush, Colin Powell, décédé aujourd'hui à quatre-vingt-quatre ans suite à des complications de Covid-19, montrait une personnalité assez différente, dégageant une dignité tranquille, une raison délibérative et un calme. Pourtant, il a aussi été un criminel de guerre responsable de la mort de centaines de milliers d'êtres humains. De cette façon, il n'était pas meilleur que Rumsfeld, Cheney ou Wolfowitz.

Powell, qui a servi dans l'armée pendant trente-cinq ans et a été conseiller à la sécurité nationale de Ronald Reagan, président du Joint Chiefs of Staff sous George HW Bush et secrétaire d'État de George W. Bush, était si populaire que les gens des deux partis l'ont supplié de se présenter à la présidence pendant des décennies. Powell a également été célébré par les libéraux car, même s'il a servi dans les administrations républicaines, il a salué la présidence de Barack Obama comme "transformatrice" et s'est opposé à Donald Trump, le croyant à juste titre un dangereux raciste.

Tout cela est vrai, mais Powell a aussi utilisé son immense crédibilité pour légitimer une guerre dont il savait presque certainement qu'elle était mauvaise. Suite à cela, environ un demi-million de personnes sont mortes.

Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, Powell s'était opposé en privé à l'invasion de l'Irak, avertissant que cela déstabiliserait la région et détournerait les États-Unis de la lutte contre des groupes terroristes comme al-Qaïda. Powell était isolé des fauteurs de guerre de la Maison Blanche de Bush, et souvent exclu de leurs réunions, parce qu'ils savaient qu'il ne croyait pas vraiment en leur guerre.

C'est précisément pour cette raison que Bush lui a demandé d'être celui qui plaiderait en faveur de la guerre aux Nations Unies (ONU), et le 5 février 2003, Powell a prononcé un discours de soixante-seize minutes à l'ONU, arguant que Saddam Hussein était un danger pour le monde, et que les États-Unis devaient envahir l'Irak afin de l'éliminer. Powell avait parfois l'air mal à l'aise en faisant cela, et il a ensuite dit à Barbara Walters dans une interview télévisée qu'il avait été «douloureux» pour lui de faire le discours. Il a déclaré en 2011 que cette guerre était une «tache sur son bilan».

Il avait raison. Parce que Powell était ce qu’il était, son discours aux Nations Unies a persuadé de nombreux - probablement des millions - d'Américains de soutenir la guerre. Une grande partie de l’opinion publique, qui avait été ambivalente à propos de la guerre, a cédé à la suite de son discours. Les données de plusieurs études différentes ont montré que 10 pour cent des Américains, après avoir vu le discours de Powell, sont passés de l'opposition au soutien à la guerre en Irak. L'effet a été le plus fort chez les démocrates. Le discours a également provoqué une augmentation de 30% du nombre de personnes qui croyaient à tort qu'il existait un lien entre Saddam Hussein et al-Qaïda.

L'année suivante, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a qualifié la guerre en Irak d'illégale. En vertu de la charte de l'ONU, l'agression par les États membres doit être justifiable soit en tant que légitime défense, soit sanctionnée par le Conseil de sécurité de l'ONU. De nombreux experts en droit international étaient d'accord avec Annan. Cela fait de la Maison Blanche de Bush un gang de criminels de guerre dans un sens très précis. Mais Powell aurait dû avoir sa propre journée spéciale sur le banc des accusés à La Haye pour son rôle unique dans la persuasion du public afin de soutenir ce crime.

Les Irakiens ne pleurent pas Colin Powell. Cependant, beaucoup pleurent leur famille, leurs amis et leurs voisins décédés des suites directes du manque d'intégrité de Powell. «Il a menti, re-menti et menti à nouveau», a déclaré aujourd'hui une écrivaine irakien et mère de deux enfants à l'Associated Press. «Il a menti, et c'est nous qui sommes restés piégés dans des guerres sans fin.» Muntadhar al-Zaidi, le journaliste irakien qui a lancé une chaussure à la face du président Bush lors d'une conférence de presse en 2008, a tweeté qu'il était triste que Powell soit mort sans avoir été jugé pour ses crimes de guerre contre le peuple irakien.

Le discours de Colin Powell à l'ONU et son impact phénoménal sur l'opinion publique étaient étrangement d'actualité. Powell semblait pouvoir être un personnage de The West Wing, une émission télévisée de l'ère Bill Clinton créée par Aaron Sorkin et aimée de nombreux libéraux, dans laquelle les agonies éthiques des puissants étaient dépeintes avec une empathie illimitée. Le message se voulait rassurant: votre administration est dirigée par des gens honnêtes qui font de leur mieux, et quand ils font des choses terribles, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. L'angoisse à la Hamlet de Powell a étendu ce halo à l'administration de George W. Bush, l'une des pires de l'histoire du pays.

À sa manière, Colin Powell était en fait pire que Donald Rumsfeld. Il a fait apparaître que même les décisions les plus meurtrières et indéfendables de nos élites, aussi pénibles soient-elles, étaient raisonnables et inévitables, le résultat d'une sobre délibération. Il a donné l'impression que le meurtre de centaines de milliers de civils était justifié. Il jouissait de la confiance de millions de personnes, mais il mentait. Je suis enclin à être d'accord avec al-Zaidi: la seule chose triste à propos de la mort de Colin Powell est qu'il ne sera jamais puni pour ses crimes.

Liza Featherstone est chroniqueuse pour Jacobin Mag, journaliste indépendante et auteur de «Selling Women Short: The Landmark Battle for Workers' Rights at Wal-Mart».

Lien de l’article en anglais:

https://jacobinmag.com/2021/10/colin-powell-death-iraq-war-george-w-bush