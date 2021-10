Cuba expédie le premier lot de vaccin Abdala COVID-19 au Vietnam

Par TeleSur le 24 septembre 2021

Suite à la visite du président vietnamien la semaine dernière à Cuba, un accord de fourniture de 5 millions de doses a été signé.

BioCubaFarma, le conglomérat d'entreprises publiques cubaines dans le domaine biotechnologique et pharmaceutique, a envoyé ce vendredi au Vietnam le premier lot de vaccins antiviraux Abdala, conçu par le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB) de La Havane.

L'information est apparue dans les réseaux sociaux de la CIGB elle-même et bien qu'elle ne détaille pas le nombre exact de doses, il s'agit d'environ 15 boîtes de 20 kg chacune, qui seront transportées dans un avion de Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale de l'Asie du Sud-Est. nation.

Cette expédition fait suite à l'accord signé entre le CIGB et le Centre de recherche et de production de vaccins et de produits biologiques médicaux (Polyvac) du Vietnam, qui comprend un contrat pour la fourniture et la distribution de 5 millions de doses d'Abdala.

Abdala a été le premier des trois vaccins développés et produits en Amérique latine et dans les Caraïbes, tous à Cuba, et a reçu son autorisation d'utilisation d'urgence à Cuba le 9 juillet dernier et au Vietnam le 17 septembre, peu avant l'arrivée à La Havane du président de cette nation, Nguyen Xuan Phuc.

Environ 20 millions de doses de vaccins nationaux ont été difusées à Cuba, et un nombre important d'entre elles correspondent à Abdala, dont la production a été avancée et a permis, depuis mai dernier, son expansion massive dans la capitale du pays et d'autres villes.

Ce médicament est basé sur le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2, son segment le plus saillant, c'est pourquoi il est connu comme un vaccin sous-unitaire.

Dans les essais cliniques, il a montré une efficacité de 92% contre les maladies symptomatiques et après son application massive à La Havane, des études avec l'ensemble de la population ont montré une efficacité de 90% dans la prévention des cas graves, dans un contexte de circulation intense de la variante Delta, plus contagieuse et mortelle.

Selon le CIGB, la plate-forme technologique de sous-unités protéiques pour la production d'Abdala, a une histoire de 30 ans de développement et de production à Cuba, puisqu'elle a été utilisée dans d'autres vaccins administrés dans le pays, dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes et même au Vietnam.

Lien de l'article en anglais:

https://www.telesurenglish.net/news/Cuba-Ships-First-Batch-of-Abdala-COVID-19-Vaccine-to-Vietnam-20210924-0018.html