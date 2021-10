Discours d’une activiste thaïlandaise lors d’une manifestation à Londres en mémoire du massacre de l’université Thammassat à Bangkok le 6 octobre 1976

Mes amis!

Nous sommes ici aujourd'hui pour nous souvenir des victimes du massacre du 6 octobre en Thaïlande.

Il y a 45 ans, plusieurs étudiants et manifestants ont été brutalement assassinés, simplement parce qu'ils rêvaient d'une Thaïlande meilleure, une Thaïlande avec l'égalité pour tous.

Lorsque l'armée du roi et ses partisans ont appelé au massacre de civils innocents, ils l'ont fait au nom du roi.

Ils ont violé au nom du roi.

Ils ont lynché au nom du roi.

Ils ont brûlé vifs des étudiants innocents – tout cela, au nom du roi.

Aucune enquête n'a été menée. Personne n'a été puni pour ce crime. Au lieu de cela, le roi de Thaïlande a donné sa bénédiction à ces tueurs.

Depuis de nombreuses années, la monarchie et l'armée de Thaïlande travaillent ensemble pour tuer des civils au nom du roi. La monarchie et l'armée ont travaillé ensemble pour préserver leur impunité.

Mes amis, même récemment en 2010, l'armée du roi a encore une fois assassiné des civils au cœur de Bangkok.

Près d'une centaine de civils non armés ont été brutalement massacrés.

Ils ont été persécutés au nom du roi.

Ils ont été torturés au nom du roi.

Ils ont été massacrés au nom du roi.

Comme ces étudiants qui ont été tués il y a 45 ans, ils n'ont fait que rêver d'une Thaïlande avec l'égalité pour tous.

Mes amis! Je vous demande à tous de vous demander :

Si la Thaïlande est le pays du sourire, alors pourquoi ont-ils besoin de tuer des innocents au nom du roi ?

Si la Thaïlande est une terre de compromis, alors pourquoi son armée doit-elle massacrer des civils au nom du roi?

Si la Thaïlande est une terre de peuple libre, alors pourquoi les Thaïlandais doivent-ils être réduits au silence au nom du roi?

Il devient de plus en plus clair chaque jour que la Thaïlande est une prison pour des millions de personnes, une prison pour le peuple et une prison contre les idées libres.

Il devient de plus en plus clair que la Thaïlande est une prison qui supprime l'esprit des gens juste pour protéger le statut et la fortune du roi et de l'armée.

C'est devenu clair sans aucun doute!

Si nous voulons une Thaïlande avec l'égalité pour tous, alors la monarchie thaïlandaise doit être abolie.

Si nous voulons que la Thaïlande devienne la vraie terre de liberté, nous devons rejeter l'idée que quelqu'un puisse être au-dessus de nous.

Nous devons lutter pour que la Thaïlande nous appartienne, à nous tous.

Et je suis absolument convaincu que nous, le peuple thaïlandais, nous pouvons construire une nouvelle Thaïlande qui soit gouvernée dans l'intérêt du peuple.

Nous pouvons construire une nouvelle Thaïlande au service du peuple, une nouvelle Thaïlande avec l'égalité pour tous.

Nous voulons une nouvelle Thaïlande qui travaille au nom du peuple. Et si nous le désirons, la monarchie thaïlandaise doit être abolie.

Beaucoup de gens se sont battus pour une meilleure Thaïlande au cours des 45 dernières années.

Et la meilleure façon de les honorer est de transformer leur rêve en réalité : mes amis ! Travaillons ensemble pour construire une nouvelle Thaïlande de personnes vraiment libres.

Nanthida Rakwong est une activiste thaïlandaise exilée au Royaume Uni.

