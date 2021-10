Histoire: en 1799 à Jaffa, Napoléon Bonaparte ordonne le massacre de plus de 2000 prisonniers turcs

Jaffa, ancien port de Palestine, est devenu la banlieue élégante de Tel-Aviv, capitale d'Israël. Son nom peut signifier «beau», ou «Jopheth», fils de Noé. La plage «Bat Yan» (Fille de la mer), boulevard Ben-Gourion, attire la société mondaine. Son nom peut évoquer Andromède exposée à la fureur de Persée pour sauver son pays des eaux. Il peut aussi faire songer à Jappa, fille d'Éole, apparue ici quarante ans après le Déluge. C'est sur ce sable que les soldats de Bonaparte ont œuvré. La vieille ville de Jaffa s'est transformée en quartier d'artistes très restauré. Ici, Saladin avait massacré 20,000 chrétiens (1267). On montre le rocher d'Andromède à l'entrée du vieux port. Le pacha turc Mahmud Aber Nebut a bâti la mosquée de Mahmondiye (1810) pour effacer le souvenir de Bonaparte. Sa cour est ornée de fûts de colonnes antiques, posés sur des chapiteaux corinthiens renversés. Une fine fontaine murale complète cet ordonnancement tout aussi ottoman que néo-classique.

L'épopée égyptienne

Au XVIIIe siècle, les Européens convoitent l'Égypte. La province ottomane décline avec la Turquie. La faiblesse du pacha encourage les révoltes de mamelouks. La France, favorisée par le régime des capitulations, détient le quasi-monopole du commerce extérieur de l'Égypte. Les Anglais comprennent son importance stratégique sur la route des Indes. Les deux pays entrent en conflit. L'expédition de Bonaparte en Égypte (1798 à 1801) inaugure une conception mondiale de la guerre. La paix de Campoformio (1797) neutralise les adversaires de la France. Il y manque l'Angleterre. Des négociants français installés en Égypte se plaignent de restrictions. Bonaparte saisit le prétexte pour, s'attaquer aux intérêts anglais. 30,000 hommes embarquent à Toulon 09 mai 1798. La flotte française prend Malte (11 juin) et Alexandrie (2 juillet). Bonaparte se présente en libérateur. II écrase les mamelouks à la bataille des Pyramides (21 juillet), entre au Caire (23 juillet) et y établit son quartier général. L'amiral Nelson détruit la flotte française à Aboukir (1er août). Les Turcs, encouragés par cette victoire, entrent en guerre contre la France. Bonaparte réprime la révolte du Caire (22 au 24 octobre) et court devancer l'attaque des Turcs rassemblés en Syrie. Il traverse le désert, les bat à El-Arich (14 février 1799) et s'empare de Gaza (25 fevrier). Jezzar, son adversaire, tient Saint-Jean-d'Acre. Pour l'atteindre, Bonaparte doit prendre Jaffa.

Une pyramide de cadavres

Le général Kléber arrive devant Jaffa le 3 mars 1799. Il s'installe au nord de la ville pour isoler Saint-Jean-d'Acre et Naplouse. Le général Damas établit que les villages de plaine sont bien défendus et les montagnards prêts à la guérilla. Les Français restent dans la plaine littorale. Le siège de Jaffa commence. La ville a tenu de longs sièges en 1773 et en 1776. La seconde fois, Abou Dahab a massacré ses habitants. Le 7 mars au matin, Bonaparte donne l'assaut. La ville se rend dans l'après-midi. Les soldats se livrent au pillage habituel (7 et 8 mars). Napoléon raconte: «Tout fut passé au fil de l'épée; la ville, ainsi au pillage, éprouva toutes les horreurs d'une ville prise d'assaut.» Sur les 5,000 hommes de la garnison, 2,000 sont tombés au combat. Les 3,000 autres se cachent dans la citadelle. Ils reçoivent de Beauharnais et Croisier, aides de camp de Bonaparte, la promesse de la vie sauve.

Bonaparte s'écrie: «Que veulent-ils que j'en fasse? Que diable ont-ils fait là?», et ordonne l'exécution des soldats turcs. Il retire du lot les Égyptiens, environ 500, et 300 artilleurs turcs entraînés à la française. Il gracie Abdullah Aga, le commandant de la place. II reste à exécuter 2,200 hommes. Les soldats français retrouvent vite les manières de la Terreur et de la guerre de Vendée. L'exécution a lieu le 10 mars, dimanche de la passion. Miot la décrit: «Arrivés enfin dans les dunes de sable au sud-ouest de Jaffa, on les arrêta auprès d'une mare d'eau jaunâtre. Alors l'officier qui commandait les troupes, fit diviser la masse par petites portions, et ces pelotons, conduits sur plusieurs points différents, y furent fusillés. Cette horrible opération demanda beaucoup de temps, malgré le nombre des troupes réservées pour ce funeste sacrifice, et qui, je dois le déclarer, ne se prêtaient qu'avec une extrême répugnance, au ministère abominable qu'on exigeait de leurs bras. victorieux. Les [...] Turcs [...] firent avec calme leur ablution dans cette eau stagnante [...], puis, se prenant la main, après l'avoir portée sur le cœur et à la bouche, ainsi que se saluent les Musulmans, ils donnaient et recevaient un éternel adieu. Leurs âmes courageuses paraissaient défier la mort...»

Bonaparte donne l'ordre d'économiser la poudre. L'exécution se rationalise. On prend son temps. Miot continue: «Nos soldats avaient épuisé leurs cartouches; il fallut frapper [les derniers rangs] à la baïonnette et à l'arme blanche. Il se forma puisqu'il faut le dire, une pyramide effroyable de morts et de mourants dégouttant le sang, et il fallut retirer les corps déjà expirés pour achever les malheureux qui, à l'abri de ce rempart affreux, épouvantable, n'avaient point encore été frappés.»

Peyrusse, adjoint du payeur général Estève, voit la scène ainsi: «Environ 3,000 hommes posèrent leurs armes et furent conduits sur-le-champ au camp; par ordre du général en chef [Bonaparte], on mit à part les Égyptiens, les Maugrabins (Maghrébins) et les Turcs. Les Maugrabins furent tous conduits le lendemain sur les bords de la mer, et deux bataillons commencèrent à les fusiller; ils n'avaient d'autre ressource pour se sauver que de se jeter à la mer; ils ne balancèrent pas et se jetèrent tous à la nage. On eut le loisir de les fusiller er, dans un instant, la mer fut teintée de sang et couverte de cadavre; quelques-uns avaient eu le bonheur de se sauver sur des rochers ; on envoya des soldats sur des barques pour les achever [...] Cette exécution finie, nous aimions à nous persuader qu'elle ne se renouvellerait plus et que tous les autres prisonniers seraient épargnés... Notre espérance fut bientôt déçue lorsque, le lendemain, on a conduit au supplice 1200 canonniers turcs, qui, pendant deux jours, étaient restés couchés sans subsistance devant la tente du général en chef [Bonaparte]. On avait bien recommandé de ne pas prodiguer la poudre et on a eu la férocité de les poignarder à coup de baïonnettes; on a trouvé parmi les victimes beaucoup d'enfants qui, en mourant, s’étaient attachés aux corps de leur père.»

Le chef de bataillon Detroye fait le compte: «Le 7 mars dans l'assaut il a péri plus de 2,000 Turcs, le huit mars par la fusillade 800, le neuf 800, le dix mars 600, le 10 mars 1441.» On veut justifier Bonaparte, en le dépeignant irrité par la présence à Jaffa de combattants d'une garnison vaincue, El-Arich, en armes malgré la convention de reddition. Mais il n'a pas respecté la convention non plus puisqu'il a lui-même enrôlé une partie d'entre eux. De plus, les hommes d'El-Arich présents à Jaffa ne sont que de 300 à 400. Les autres ont quand même été éliminés.

On justifie aussi Bonaparte par l'argument du manque de troupes et de bateaux pour reconduire les prisonniers. Mais il a trouvé des hommes et des bateaux pour ramener les 500 Égyptiens dans leur pays, et laisse une centaine d'hommes à Jaffa. On justifie encore Bonaparte par le manque d'aliments. Mais il saisit 400,000 rations de biscuits et 2,000 quintaux de riz à Jaffa. On soutient que, délivrés, les prisonniers auraient renforcé Jezzar à Saint-Jean-d'Acre. Mais Jezzar se serait embarrassé à les nourrir et à les armer. Le vrai motif de Bonaparte est politique. Il sait que Abou Dahab a conquis la Palestine en 1776 de cette façon. Il veut intimider Jezzar. Bonaparte cultive un orientalisme trouble. Il se présente en civilisateur, mais aimerait se débarrasser d'une civilisation gênante. Il fait des confidences dans ce sens à Mme de Rémusat. Bonaparte se sent invincible. Le 9 mars, deux jours après le massacre, il proclame aux habitants de la Palestine: «Il est bon que vous sachiez que tous les efforts humains sont inutiles contre moi, car tout ce que j'entreprends doit réussir. Ceux qui se déclarent mes amis prospèrent. Ceux qui se déclarent mes ennemis périssent. L'exemple qui vient d'arriver à Jaffa et Gaza doit vous faire connaître que je suis terrible pour mes ennemis, je suis bon pour mes amis, et surtout clément et miséricordieux pour le pauvre peuple».

Pour mémoire

Les soldats français sont touchés par la peste à Jaffa. On isole les malades, on nie. Bonaparte rend une longue visite à ces pestiférés (11 mars 1799). Gros peint la scène. Bonaparte ne craint pas la maladie: il a confiance dans son destin. Il affirme ses pouvoirs hors du commun de futur souverain, comme les rois de France guérissaient des écrouelles. Detroye écrit: «Cette démarche d'une politique profonde produit le meilleur effet. Les esprits se rassurent.» Des 100 pestiférés français, 8 % survivront. Bonaparte échoue devant Saint-Jean-d'Acre (16 avril). Il repousse un débarquement turc à Aboukir (25 juillet). C'est là qu'il apprend les difficultés du Directoire: la France est mûre pour un coup d'État. Le 25 août 1799, Bonaparte quitte l'Égypte en secret. La Révolution a condamné l'esclavage en 1794 . Mais quand le général Desaix guerroie au sud de l'Égypte, Bonaparte commande qu'on lui achète 2,000 à 3,000 nègres de plus de 16 ans pour les incorporer dans son armée. Il en demande aussi au sultan du Dar Four. En 1802, Bonaparte rétablira l‘esclavage.

Sources

Christopher Herold, Bonaparte en Égypte, éd. Plon, 1964; Henri Laurens, L'Expédition d'Egypte, éd. Armand Colin, 1989; Hubert Deschamps, Histoire de la traite des Noirs de l'Antiquité à nos jours, éd. Fayard, 1971.

