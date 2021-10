Les Diatribes de Caligula (fiction)

Lors d'une récente fouille à Rome, il a été déterminé que les restes en lambeaux de ce qui ressemblait à un journal avaient été l'œuvre de l'empereur Caligula. En effet, il est maintenant établi que ce qui suit a été écrite quelques jours seulement avant son assassinat par des membres de la garde prétorienne et des sénateurs mécontents. Moi, Publicus, j'ai fourni la traduction suivante :

«… (Charabia inintelligible)… Je me sens tellement persécuté. Probablement dans l'histoire de tous les empereurs romains, personne n'a été aussi maltraité que moi. Ces soi-disant scribes et philosophes politiques, comme Sénèque le Jeune, écrivant pour les élites cosmopolites ont répandu des histoires manifestement fausses à mon sujet. Dieux ! Ces bavards diffuseurs de propos négatifs ont l'audace même de défier ma raison. Tout simplement parce que j'aime céder à mes caprices, auxquels, en tant qu'Empereur et Néos Hélios (NDT: le nouveau soleil, un dieu auquel Caligula s’assimilait), j'ai justement droit. Sénèque et d'autres me reprochent mes conquêtes sexuelles, suggérant que convoiter celles de ma propre chair et de mon sang est en quelque sorte indigne de tout empereur. Si un empereur ne peut pas se vanter d'un comportement aussi licencieux, qu'adviendra-t-il du masculus romain?!

… (Charabia inintelligible)… Et qu'en est-il de mes grandes œuvres ? Pourquoi j'ai érigé plus de structures scintillantes que quiconque dans l'histoire. Bien sûr, certaines sont destinées à promouvoir mon nom, comme il se doit avec n'importe quel César. Mais ma vision pour protéger tout territoire revendiqué par Rome des hordes d'invasion pourrait bientôt s'étendre à un vaste mur en Bretagne (NDT: Grande Bretagne). Si seulement ces querelles de sénateurs obéissaient à mes exigences.

… (Charabia inintelligible)… Ces sénateurs traîtres, dont ceux que j'ai dû mettre à mort à cause de leurs trahisons, sont intolérables. A quoi bon être un souverain absolu s'il y a des petits contrôles sur mes décrets?

Heureusement, j'ai les foules en adoration qui ne prêtent aucune attention aux accusations farfelues portées contre moi, qu'elles émanent du Sénat ou de leurs alliés parmi les scribes avec leurs faux potins.

… (Charabia inintelligible)… Maintenant, je suis assiégé de défis contre mon autorité et l'empire par un souverain oriental chétif. Ces menaces ne me dérangent pas du tout étant donné toute la puissance de feu que je commande avec mes légions romaines et leurs prouesses techniques. Je vais réprimer par le feu et la fureur ce petit dictateur. Alors que certains conseillent la diplomatie, je ne peux pas supporter de tels efforts effrontés pour saper ma domination. Commencer une petite guerre sera d'un grand service pour l'empire et aidera à distraire la populace. Je suis sûr que ce sera une autre magnifique victoire pour…

Ici, le journal s'interrompt. Apparemment, certains membres du cercle restreint de Caligula craignaient même qu'il n'ordonne une attaque préventive qui causerait des ravages dans cette partie du monde et, peut-être, entraînerait même des conséquences imprévues, comme le font toutes les guerres. On ne sait pas si ce comportement belliqueux de la part de Caligula a été la goutte qui a fait déborder le vase, pour ainsi dire. Mais, peu de temps après son discours sur l'élimination de l'ennemi juré de l'Est et les effroyables préparatifs de guerre, le complot d'assassinat fut mis à exécution. Mais, bien sûr, au lieu de la restauration de la République, un autre César, Claudius, a pris sa place. Ainsi, l'Empire continua…

Fran Shor est une enseignante, auteure et militante politique à la retraite basée au Michigan.

NDT: Cet article est une parodie. On pourra facilement y reconnaitre certains dirigeants occidentaux dans cette description de l’empereur romain Caligula.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2017/08/11/caligulas-diatribes/