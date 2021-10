Nous avons besoin de la vision politique de Thomas Sankara aujourd'hui

Président et leader révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987. Marxiste-léniniste, officier militaire panafricaniste et guitariste de jazz, Sankara a mené une réorganisation ambitieuse de la société burkinabèe.

Aujourd'hui marque le trente-quatrième anniversaire de l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara. Cette année, l'anniversaire coïncide également avec le procès tardif de certaines des personnes accusées d'avoir participé à son assassinat.

Bien que sa présidence n'ait duré que quatre ans, Sankara est devenu une icône du panafricanisme. Son héritage continue d'inspirer des mouvements contre l'impérialisme et le colonialisme à travers le monde.

Sankara a constaté que la dette n'était qu'une autre forme de contrôle impérial par les anciens colonisateurs africains. Son assassinat a brusquement mis fin à sa tentative de mettre en place une alliance de pays pour contester la dette. Sa politique de résistance face à la dette est toujours d’actualité aujourd'hui.

Les réformes de Sankara

Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 1983 à la tête du Burkina Faso alors qu'il n'avait que trente-trois ans. Au cours de quatre courtes années au pouvoir, il a introduit des réformes radicales pour augmenter les recettes intérieures et réduire la dépendance du pays à l'égard de l'aide étrangère. Il a soutenu la réforme agraire ainsi que la production locale écologique de nourriture pour assurer l'autosuffisance, conformément à son mantra, "celui qui vous nourrit vous contrôle".

Au cours de ces quatre années au pouvoir, Sankara a aussi introduit des réformes radicales pour augmenter les revenus intérieurs et réduire la dépendance du pays à l'égard de l'aide étrangère.

Ses réformes de la santé ont conduit à des investissements publics dans des centres de santé et à des programmes de vaccination généralisés contre la fièvre jaune, la méningite et la rougeole. Il a également construit des infrastructures publiques et des logements et s'est attaqué à l'analphabétisme de masse. Les communautés rurales ont bénéficié de la fin des paiements de tribut et du travail obligatoire pour les chefs de village. Il a interdit les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et la polygamie, et il a nommé des femmes à des postes gouvernementaux de haut niveau.

Si la présidence de Sankara a fait des progrès sociaux et économiques significatifs, elle n'a pas été sans défauts. Il fit taire ses opposants, réprima les syndicats et la presse et tint une série de tribunaux révolutionnaires où ses ennemis furent jugés sans recourir à des procédures judiciaires équitables. L'ancien collègue du gouvernement de Sankara, Serge Théophile Balima, a déclaré: «Je pense qu'il a été trop lent à accepter l'idée d'une démocratie pluraliste, et ceux qui s'opposaient à lui ne pouvaient pas lui parler et se faire entendre.

Résister au néocolonialisme

Les critiques de Sankara dans son pays et à l'étranger ont également été menacées par sa dénonciation du rôle dominant de la France dans ses anciennes colonies et ses avertissements contre le néocolonialisme sous la forme d'institutions telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Il considérait la dette comme un mécanisme clé du contrôle néocolonial: «La dette doit être considérée du point de vue de ses origines… Ceux qui nous prêtent de l'argent sont ceux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies.»

À l'époque, de nombreux pays africains étaient embourbés dans des crises ayant pour origine la dette. Sankara a décrit graphiquement les fonctionnaires du FMI et de la Banque mondiale comme des colonisateurs qui s'étaient «transformés en assistants techniques. On devrait plutôt dire "assassins techniques"».

Sankara considérait la dette comme un mécanisme clé du contrôle néocolonial.

Les institutions financières internationales (IFI), qui sont contrôlées par les pays du Nord, ont longtemps poussé un programme d'austérité, de libéralisation, de déréglementation et de privatisation à travers les conditions politiques qu'elles attachent aux prêts, en utilisant la dette comme une forme de contrôle économique. Ces politiques de libre marché ont échoué de manière spectaculaire, laissant les pays bénéficiaires dans une situation pire tout en enrichissant les sociétés multinationales.

L'impact de telles politiques se fait encore sentir aujourd'hui. De nombreux pays du Sud n'étaient absolument pas préparés lorsque la pandémie les a frappés l'année dernière, avec des services publics élimés et des systèmes de santé terriblement inadéquats. Le FMI et la Banque mondiale ont continué d'imposer des conditions d'austérité avec des prêts qu'ils ont accordés pendant la pandémie, exigeant des réductions des services sociaux et des allocations de chômage et des gels de salaires pour les travailleurs du secteur public et les professionnels de la santé.

«Les prêteurs ne mourront pas»

Thomas Sankara a parfaitement compris comment les anciens colonisateurs de l'Afrique ont utilisé la dette pour contrôler son développement économique selon leurs intérêts. En 1987, il prononce un discours au sommet de l'Organisation de l'unité africaine, appelant les autres chefs d'État et ministres africains à créer un front uni contre la dette: «La dette ne peut pas être remboursée, d'abord parce que si nous ne remboursons pas, les prêteurs ne mourront pas. Ça c'est sûr. Mais si nous remboursons, nous allons mourir. Ça aussi c’est sûr.»

En lançant cet appel à la solidarité, Sankara a prédit qu'il ne vivrait pas pour assister à une autre réunion si le Burkina Faso restait seul dans sa résistance contre la dette. Quelques mois plus tard, il est assassiné. L'allié de Sankara et adjoint au gouvernement burkinabé, Blaise Compaoré, s'est autoproclamé président. Compaoré est désormais jugé avec treize autres personnes pour l'assassinat de Sankara.

Compaoré a cité l'hostilité de Sankara envers la France comme la raison du coup d'État. Le gouvernement français est largement soupçonné d’avoir soutenu l'assassinat de Sankara parce qu'il était tellement alarmé par sa rhétorique anti-impériale et son rejet des politiques du FMI et de la Banque mondiale. Ces dernières années, la France a partagé des documents déclassifiés sur le meurtre de Sankara avec le gouvernement du Burkina Faso, mais elle n'a pas rendu ces documents accessibles au public.

Compaoré a annulé la plupart des réformes de Sankara et accepté des prêts du FMI, ainsi que leurs conditions économiques désastreuses. Il est resté au pouvoir pendant vingt-sept ans avant qu'un soulèvement populaire ne le renverse en 2014. Le Burkina Faso est désormais classé huitième à partir du bas de l'indice de développement humain des Nations Unies, avec 40 pour cent de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté national et une grave pénurie d'agents de santé qualifiés.

L'appel de Sankara à la résistance contre la dette reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était au moment de sa mort. Trente-quatre pays du Sud connaissaient déjà une crise de la dette au début de la pandémie l'année dernière. L'impact de la pandémie a maintenant poussé les niveaux d'endettement des pays à faible revenu à un niveau record. Des milliards de dollars continuent d'affluer sous forme de remboursements de dettes au lieu d'être utilisés pour financer des programmes publics de soins de santé et de protection sociale.

Les pays du Sud sont confrontés à une double catastrophe, car ils doivent également faire face à l'urgence climatique. L'annulation de la dette serait le moyen le plus rapide de fournir le financement qui est si désespérément nécessaire. La vision de Sankara doit perdurer et elle devrait galvaniser le mouvement mondial pour la justice contre la dette.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobinmag.com/2021/10/thomas-sankara-assassination-anniversary-burkina-faso-debt

Voir aussi «La vie de Thomas Sankara vue comme un drame shakespearien dans une nouvelle pièce de théâtre» sur le lien suivant:

http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2018/04/la-vie-de-thomas-sankara-vue-comme-un-drame-shakespearien-dans-une-nouvelle-piece-de-theatre.html