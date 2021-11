Face aux attaques meurtrières des fascistes ukrainiens, de nombreux partis communistes appellent à soutenir la République Populaire du Donbass

Un certain nombre de partis communistes et d'organisations de Russie, d'Ukraine, d'Azerbaïdjan, de Lituanie, du Kazakhstan, de Biélorussie et du Kirghizistan ont signé une déclaration commune sur la situation dans le Donbass.

Sous le titre «Le fascisme ne se guérit pas», ils appellent à la solidarité ouvrière internationaliste contre les impérialistes et leurs fantoches fascistes.

Ci-dessous, le texte de la déclaration:

«L'automne 2021 a été marqué par une série de provocations particulièrement effrontées des troupes punitives ukrainiennes dans le Donbass. Elles bombardent des villes, kidnappent des gens, utilisent des drones turcs, s'emparent de portions en territoire neutre, négligent les accords de Minsk. Des gens meurent, y compris des enfants. Les hommes d'État et les oligarques qui se tiennent derrière les punisseurs usent encore une fois de leur astuce simple et sournoise: ils résolvent leurs problèmes égoïstes en tuent des dizaines de personnes et détruisent le cadre de vie de milliers d'autres. Russie, et implorer des financements des États-Unis et de l'UE, qui soutiennent les nationalistes.

Au cours des sept dernières années, l'Ukraine est devenue un véritable État fasciste. Cela a commencé par la destruction de monuments dédiés à Lénine et à d'autres dirigeants révolutionnaires et soviétiques, puis en brûlant vifs les participants aux manifestations pacifiques contre les actions anticonstitutionnelles (Maison des syndicats à Odessa le 2 mai 2014), et en attaquant et en tuant des journalistes et des militants de gauche, avec une violence éhontée contre les migrants et les représentants des minorités nationales. Puis, au niveau gouvernemental, cela s'est poursuivi avec la glorification des hommes de Bandera - les collaborateurs d'Hitler et les traîtres du peuple ukrainien. Ils utilisent des symboles nazis de 1941-1945, les saluent même dans l'armée; ils organisent des processions aux flambeaux nazis; ils interdisent par la loi toute activité du Parti communiste (et obtiennent l'approbation des voyous nazis).

De nombreux militants communistes et socialistes, répertoriés sur le tristement célèbre site «Mirotvoretz» (artisan de la paix), qui existe sous le contrôle des services de sécurité ukrainiens, ont été contraints de quitter le pays.

Sous la pression des sociétés transnationales de divers pays impérialistes, l'héritage industriel soviétique a été détruit et vendu par les gouvernements bourgeois et les oligarques, qui ont décidé qu'une stratégie d'«utilisation» était plus rentable pour eux que de conserver des usines et, par conséquent, des centaines de milliers d'emplois. Les syndicats et le mouvement ouvrier ne sont pas complètement supprimés, mais ils sont brisés et désorganisés. La détérioration des conditions de vie des travailleurs rend évidemment la lutte nécessaire.

Les signes de lutte politique pouvaient encore être observés en Ukraine avant le «Maidan» de 2014, mais aujourd'hui les protestations des travailleurs sont principalement dirigées contre la hausse des prix et des tarifs du logement et de l'énergie, contre la dépréciation des prestations et des versements des retraités. En même temps, il y a maintenant beaucoup moins d'opportunités de coordonner les actions des travailleurs et de transférer l'expérience de la lutte politique prolétarienne. Les travailleurs sont démoralisés, ils ont été trompés à maintes reprises. Des millions de personnes ont perdu leur emploi normal, et en même temps ont perdu toute capacité d'auto-organisation de classe. Les travailleurs survivent tout simplement, beaucoup sont obligés de travailler dur comme serfs au pays et encore plus souvent à l'étranger.

Même la démocratie bourgeoise a été constamment piétinée et rétrécie. Tout média indépendant est interdit. Les tentatives de résistance sont complètement supprimées presque instantanément. L'intimidation pour des raisons politiques, linguistiques et religieuses est devenue monnaie courante dans l'Ukraine d’aujourd’hui. Le peuple du Donbass, qui ne voulait pas se soumettre à l'influence fasciste, s'est retrouvé piégé dans les contradictions entre les impérialistes de l'Occident (soutenant l'oligarchie ukrainienne et incitant les autorités nationalistes d'Ukraine à déclencher la guerre), et le gouvernement protectionniste de l'impérialisme russe, qui a essayé de protéger les intérêts des oligarques russes. Il n'y a maintenant ni paix ni guerre déclarée dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Mais ce qui se passe ressemble plus à une guerre. Les bombardements par les forces punitives ukrainiennes sont devenus une pratique quotidienne depuis 7 ans. Non seulement les militaires meurent, mais aussi les travailleurs qui se sont levés pour défendre leur maison. Des vieillards, des enfants et des femmes meurent sous le feu. Sur le chemin de l'école, sur le chemin du retour, sur le chemin du magasin ou du travail - vers une installation qui n'a pas encore été complètement ruinée par le capitalisme et la guerre. Les troupes de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk ne peuvent ni attaquer (les accords de Minsk ne le permettent pas, et les républiques n'ont pas assez de ressources pour cela), ni battre en retraite (cela conduira au massacre des civils par les punisseurs nazis, une tuerie qu'ils appellent ouvertement). Les soldats des républiques autoproclamées ne peuvent qu'occasionnellement riposter contre l'ennemi déchaîné.