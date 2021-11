Il y a 50 ans, le dictateur militaire thaïlandais Thanom Kittikachorn organisait un coup d'État contre son propre gouvernement

Cet auto-coup d'État a été mené explicitement à des fins anticommunistes. Dans un communiqué annonçant la prise de contrôle militaire, la junte de Thanom a justifié ses actions, citant «l'insurrection communiste dans le nord de la Thaïlande, les manifestations étudiantes, l'obstruction des députés, les grèves, le terrorisme et la subversion».

Dans les années 1970, la Thaïlande était en proie à de grandes crises sociales et politiques. Les manifestations de gauche contre les inégalités et les grèves ont déferlé sur tout le pays et avaient été particulièrement fortes dans le nord de la Thaïlande, où le Parti communiste avait sa principale base de soutien. Ces mouvements menaçaient le pouvoir du régime parlementaire nominal, qui régnait depuis 1963, lorsque le maréchal Thanom est devenu le premier ministre Thanom avec l’approbation de la monarchie.

Même si le parlement était dominé par des partis politiques de droite, la classe dirigeante thaïlandaise et ses partisans américains craignaient qu'il ne soit pas assez stable pour supprimer le danger croissant de révolution sociale parmi les ouvriers et les paysans thaïlandais. L'administration Nixon a pleinement soutenu le coup d'État et a immédiatement reconnu la légitimité du nouveau gouvernement. La toute première action de Thanom après le coup d'État a été de se rendre directement à l'ambassade des États-Unis pour rencontrer l'ambassadeur Leonard Unger et attendre ses ordres de marche de Washington.

Peu de temps après la réunion avec l'ambassadeur, Thanom a publié une déclaration déclarant son engagement à soutenir les intérêts américains et autorisant la présence continue de bases aériennes américaines en Thaïlande qui étaient utilisées pour soutenir la monstrueuse campagne de bombardement contre le Vietnam.

Le régime militaire réorganisé sous Thanom a mené un règne de terreur politique, ciblant tous les groupes politiques de gauche et socialistes. Les manifestations étudiantes dans les universités ont été fortement réprimées et les principaux dirigeants des groupes d'opposition ont été arrêtés.

Quelques mois après le coup d'État, en janvier 1972, le gouvernement militaire lançait une opération de terreur majeure envoyant 12,000 soldats dans les provinces du nord pour tenter d'écraser le Parti communiste thaïlandais. En conséquence, ces zones furent plongées dans un état de guérilla. Au moins 200 membres du Parti communiste ont été tués au cours de cette opération qui a duré six semaines.

Thanom restera au pouvoir jusqu'en octobre 1973, date à laquelle il sera chassé du pouvoir par un soulèvement populaire.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2021/11/15/twih-n15.html