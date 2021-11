La véritable histoire du général américain Jacob Smith, le 'monstre' de la guerre américano-philippine

À son retour dans sa ville natale, il a reçu une ovation générale. Par Anri Ichimura le 19 septembre 2019

Jacob Smith (en arrière-plan, une gravure de la guerre américano-philippine)

Jacob Smith «est un homme petit, plutôt mince, et très chauve. Il est soigné et dans ses vêtements de citoyen, il ne ressemblait pas au soldat féroce qui avait transporté la terreur dans le cœur des tribus les plus sauvages des îles philippines», a déclaré un journaliste du Portsmouth Daily Times il y a plus d'un siècle. En aucune manière, le général de l'armée américaine Jacob H. Smith n'était un homme physiquement intimidant, et il ne faisait pas non plus partie des hauts fonctionnaires de son époque. Pourtant, ce même homme a réussi à se faire surnommer «The Monster (le monstre)» et «Howling Wilderness Smith (Smith, le sauvage hurlant)» pour ses actions à Samar qui resteront à jamais dans l'histoire des Philippines comme l'une des pires atrocités de la guerre américano-philippine. Bien qu'il soit un ancien combattant de la guerre civile américaine, des guerres amérindiennes et de la guerre hispano-américaine, Smith a été impliqué dans un certain nombre de poursuites judiciaires liées à ses dettes et à sa faillite frauduleuse. Lorsqu'il a été traduit en cour martiale pour certains crimes, il a été surpris en train de mentir pour sa défense devant des généraux militaires de rang supérieur, ce qui était presque suffisant pour le faire renvoyer de l'armée. Pourtant, le président Grover Cleveland a intercédé en sa faveur et lui a permis de rester avec seulement une réprimande pour conséquence.

Jacob Smith

Mais ce ne sont que des incidents mineurs par rapport à ce qui allait suivre. Une fois accusé de «conduite indigne d'un officier et d'un gentleman», Smith a été appelé au service pendant la guerre américano-philippine alors que les États-Unis tentaient d'instaurer leur contrôle sur leur territoire nouvellement acquis. C'était une guerre qui a changé le tissu même de la société philippine, et ses cicatrices, dont certaines ont été laissées par Smith, sont encore visibles et ressenties à ce jour. Il n'a fait aucun prisonnier. Le massacre de Balangiga et ses représailles de la part des Américains indignés sont un chapitre de nos livres d'histoire qu'il est impossible de sauter. Le 28 septembre 1901, les habitants de la ville de Samar, furieux des abus qu'ils subissent de la part des Américains, se retournent contre les soldats américains qui occupent leurs terres. Cinquante et un soldats américains ont été tués dans l'attaque surprise de la guérilla dans ce qui allait être nommé le massacre de Balangiga. Ce seraient pourtant les représailles des forces américaines, dirigées par Smith, qui mériteraient véritablement le titre de massacre. Le président Theodore Roosevelt a demandé aux soldats américains aux Philippines de «pacifier» l'affaire à Samar, mais il ne s'attendait pas à ce que leurs méthodes, à savoir celles de Smith, soient si sanglantes. Ce qui a suivi a été une violence effrénée et un carnage contre le peuple, y compris les femmes et les enfants, tout cela dirigés par Smith. «Je ne veux pas de prisonniers. Je souhaite que vous tuez et brûlez, plus vous tuerez et brûlerez, mieux cela me plaira. Je veux tuer toutes les personnes capables de porter les armes lors d'hostilités réelles contre les États-Unis», a déclaré le général Smith. «L'intérieur de Samar doit devenir un désert hurlant.» Et c'est ce qu'il a fait. Les États-Unis et les Philippines ont débattu du nombre de Philippins qui ont été effectivement tués lors des représailles. Un soldat américain qui était présent a affirmé que 39 personnes avaient été tuées; Les historiens philippins évaluent le nombre à environ 50,000. Une étude exhaustive de 10 ans menée par l'écrivain britannique Bob Couttie a conclu que le nombre de massacrés était d'environ 2,500. Comme si cela ne suffisait pas, Smith a ensuite bloqué le commerce à Samar, empêchant la nourriture d’arriver et forçant les habitants de la ville à mendier aux soldats pour survivre. C'était un coup porté à la fierté d'un peuple fier. Cela aurait pu être pire sans les soldats qui faisaient preuve de bon sens et désobéissaient aux ordres de Smith, comme le major Littleton Waller. Waller révélera plus tard qu'il a refusé d'exécuter les ordres de Smith et a refusé de tuer des femmes ou des enfants. Smith s'est presque tiré d'affaire – et puis il l'a fait en quelque sorte. Lorsque la nouvelle des atrocités survenues à Samar a finalement éclaté, ce n'est pas Smith qui a été convoqué devant ses supérieurs. C'est Waller, l'un des subordonnés de Smith, qui a été jugé pour avoir ordonné l'exécution de 11 rebelles philippins. Waller n'a jamais mentionné l'association de Smith à son cas, et son avocat a expliqué que Waller appliquait simplement le code Lieber, qui autorisait le meurtre de prisonniers de guerre. Lorsque Smith a été appelé à témoigner à la défense, il a nié avoir donné à Waller l'ordre de procéder aux exécutions. Furieux de son mensonge sous serment, Waller a révélé la terrible vérité: Smith avait ordonné le meurtre de toute personne âgée de plus de 10 ans.

Suite aux ordres de Jacob Smith, des enfants sont fusillé