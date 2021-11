Une cartographie archéologique révèle que la capitale de l'empire mongol était une ville ‘implantée’

À l'aide d'une géophysique avancée, l'équipe a étudié plus de 1,140 acres avec un dispositif d'interférence quantique supraconducteur (ou SQUID) qui mesure les caractéristiques topographiques à la surface, ainsi que les champs magnétiques sous le sol. La carte a ensuite été compilée à l'aide d'une combinaison de données, d'enquêtes sur le terrain, de photographies aériennes et de comptes rendus historiques.

L'ancienne ville de Karakorum, la capitale du XIIIe siècle de l'empire mongol, a maintenant été cartographiée en détail par une équipe d'archéologues internationaux. Leurs recherches, publiées jeudi dans la revue Antiquity, ont révélé que la colonie était beaucoup plus grande qu'on ne le croyait à l'origine et qu'elle était "implantée" dans la steppe mongole.

L'empire mongol a été le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire, avec sa capitale de 1220 à 1267 après Jésus Christ, Karakorum. Cette ville a été fondée sur le site de l'un des camps de Gengis Khan, par son fils et successeur Ögödei, et la construction a été achevée pendant le règne de Möngke Khan.

Un exemple d'urbanisme steppique - une ville construite sur le plateau mongol - Karakorum était une colonie fortifiée avec quatre portes et servait de centre commercial, de centre administratif et de résidence royale après l'ajout d'un palais en 1235. Selon une source historique principale écrit par le frère franciscain Guillaume de Rubrouck en 1254, la population de la ville comprenait des artisans chinois, des marchands musulmans et des captifs de tout l'empire mongol.

«La particularité de cette ville réside dans le fait qu'elle a été «implantée» par le souverain dans un paysage sans architecture fixe, et que les habitants permanents ont été amenés de l'étranger», lit-on dans l'étude. «Cette ville est restée une entité étrangère et a été détachée de la société et de l'économie pastorales locales.»

Dans un e-mail à ARTnews , Bemmann a expliqué le concept d'une ville «implantée» en tant que colonie nouvellement établie où la ville et ses habitants sont «tombé du ciel» d’un seul coup. Il a poursuivi: «Cela signifie non seulement que la ville a été nouvellement érigée dans un paysage sans villes ni établissements permanents, mais aussi que les personnes qui ont construit la ville ont été amenées - la plupart des habitants n'ont pas été attirés, mais poussés.» Karakorum n'a pas été intégré à l'économie locale et les chercheurs pensent que les éleveurs locaux sont restés en dehors de la ville. «Implanté signifie que vous pouvez à nouveau supprimer [la ville] et que cela ne nuit pas à la population locale», a ajouté Bemmann.

Karakorum a été abandonnée au début du XVe siècle de notre ère et son emplacement exact a été perdu jusqu'en 1889, date à laquelle la ville a été redécouverte. «Le plateau mongol sur lequel Karakorum a été construit est souvent considéré comme une écozone nomade purement pastorale, mais est, en fait, riche en monuments, avec des structures permanentes allant de petits établissements et enceintes fortifiées aux fortifications de monastères et de grandes villes couvrant plusieurs kilomètres carrés.», lit-on dans l'étude.

La nouvelle carte a révélé des routes, des quartiers et une expansion significative au-delà des murs de la ville qui n'avaient pas encore été découverts. Elle a également montré des zones moins densément construites plus éloignées de la colonie, qui peuvent avoir été utilisées comme camps temporaires lors de rassemblements sociaux tels que les quriltais, ou les assemblées de l'élite dirigeante.

Selon les chercheurs, les nouvelles mesures détaillées fournissent la première preuve d'un zonage distinct au sein de la ville. La conception de Karakorum présente des composés en forme de U et carrés au nord et à l'est des murs. La porte de l’est aurait été la plus utilisée, car la route partant de cette porte sort de la ville et les deux côtés sont bordés de bâtiments supplémentaires.

Au sud et à l'ouest, il y a des structures de différentes tailles en forme de croissant, qui sont probablement des bâtiments pour l'élite, ainsi que pour l'administration et les activités rituelles. Les bâtiments de cette section comprennent des tuiles vernissées de différentes couleurs et des bases de colonnes en granit.

Les deux routes d'accès orientales se rejoignent au sud-est et se dirigent vers la Chine, tandis que les chemins des portes nord et ouest mènent à la rivière Orkhon voisine. Les chercheurs pensent que l'eau de la rivière a été transportée jusqu'à Karakorum sur des charrettes, dans des récipients de stockage ou dans des sacs en cuir, car aucun approvisionnement en eau construit dans la ville n'a encore été découvert.

«C'est étonnant de voir l'étendue croissante de la carte de jour en jour et avec cela la reconstruction numérique de Karakorum», a déclaré Bemmann. Des travaux d'excavation futurs seront nécessaires pour déterminer les matériaux de construction, les couches d'occupation et les types d'activité sur les différents sites.

Lien de l’article en anglais

https://www.artnews.com/art-news/news/archaeological-mapping-mongolian-empire-capital-1234609180/