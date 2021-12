Histoire: Années 1950, quand un conte de Noël de Frank Capra se voyait accusé d’être de la propagande communiste par le FBI

Peu de gens pourraient confondre la joie de Noël avec de la subversion communiste comme J. Edgar Hoover l’a fait. La campagne du directeur du FBI pour dénoncer les sympathisants soviétiques parmi l'élite hollywoodienne d'après-guerre est bien documentée, mais la préoccupation de son bureau pour le film familial de Noël «La vie est belle» (It's a Wonderful Life) en tant que cheval de Troie présumé pour la diffusion des valeurs rouges en Amérique centrale est particulièrement absurde et une accusation classique de cette époque. Un épisode dont on devrait se rappeler.

Un rapport du bureau extérieur du FBI à Los Angeles montre que, de 1942 à 1958, plus de deux cents longs métrages hollywoodiens ont fait l'objet d'une enquête par le Bureau avec l'aide d'informateurs de l'industrie cinématographique. Le contenu des films et le personnel impliqué dans leur production ont subis une enquête les concernant à la recherche de signes indiquant qu'ils pourraient avoir été des «agents de propagande communiste». L’industrie cinématographique américaine était, selon Hoover et ses enquêteurs, l'un des principaux terrains sur lesquels l'URSS et ses alliés prévoyaient de diffuser leur propagande pendant la guerre froide.

Bon nombre des films étudiés avaient des thèmes ouvertement militaristes ou politiques que les agents du FBI considéraient comme promouvant les idéaux communistes ou sapant les principes américains. Le film de 1942 d'Herbert Biberman, «The Master Race», dans lequel trois officiers militaires – un Russe confiant et viril, un Américain en surpoids et un Britannique minaud – tentent de gouverner conjointement une ville belge anciennement occupée par les nazis est un choix évident.

Mais il était peu probable que le drame fantastique du réalisateur Frank Capra de 1946, visionné de nos jours par des millions de foyers chaque année, ne frappe le téléspectateur moyen comme étant particulièrement subversif ou controversé. Alors, qu'y avait-il dans «La vie est belle», un conte de fées sentimental racontant l’histoire d'un père de famille sauvé par son ange gardien, qui a pu rendre les hommes de main de Hoover si nerveux?

Le rapport de terrain de Los Angeles présente trois critères selon lesquels un film peut être identifié comme ayant des tendances propagandistes. Deux d'entre eux sont particulièrement pertinents pour «La vie est belle», incarnant comme ils le font les deux forces opposées dans le récit du film. Le premier est quand:

«des valeurs ou des institutions jugées particulièrement anti-américaines ou pro-communistes sont magnifiées dans un film. Exemples: échec; dépravation; l’«homme ordinaire»; le collectif.»

C'est ici que nous pouvons voir l'évaluation cynique du FBI du héros du film, James Stewart dans le rôle de George Bailey - un rêveur malchanceux qui sacrifie ses propres espoirs de voyage et de succès pour soutenir une petite ville et une entreprise de prêt héritée de son père. Le travail de toute une vie de George consiste à accorder des hypothèques aux travailleurs de Midwest Bedford Falls afin qu'ils puissent acheter leur propre maison et quitter les bidonvilles délabrés de la ville. Stewart livre certains des monologues les plus excitants du personnage pour défendre le sort de la classe ouvrière - les gens qui «travaillent, paient et vivent et meurent dans cette communauté» - généralement en signe de protestation directe contre son fleuret, qui incarne le deuxième critère que le FBI a noté:

«Des valeurs ou des institutions jugées particulièrement américaines sont diffamées ou présentées comme mauvaises dans un film. Exemples : Le système de libre entreprise; richesse des industriels; le motif du profit; Succès; l'homme indépendant.»

Le double et cupide Mr Potter, un pourri joué à la perfection par Lionel Barrymore, est l'ogre capitaliste par excellence qui cherche à prendre le contrôle de toutes les propriétés et entreprises de la ville et de faire en sorte que les familles de travailleurs louent des cabanes dans les bidonvilles qu'il possède. Bailey, le dernier homme debout entre Potter et la domination complète de Bedford Falls, fait obstacle à l'exceptionnalisme, à l'individualisme et à la prospérité de la «libre entreprise». Longtemps considéré comme l'étalon-or du héros américain à l'écran, il devient, dans l'esprit du FBI, un fantassin dans la campagne pour détruire la civilisation occidentale.

Bien sûr, quand on regarde au-delà des propriétés narratives du film pour les personnes impliquées, comme l'a fait le FBI, l'argument échoue. Le rapport affirme que les scénaristes Frances Goodrich et Albert Hackett seraient des personnes connues pour être «très proches des communistes», et en effet d'autres affiliés présumés, tels que l’écrivain sur la liste noire Dalton Trumbo, étaient connus pour avoir influencé le script lors de son passage à l'écran. Mais les deux personnalités dominantes de «La vie est belle» – le réalisateur Capra et la star james Stewart – n'auraient pas pu être plus éloignées de cette idéologie.

Bien qu'ils soient connus pour leur travail sur les caractéristiques populistes «petit homme contre le système», notamment dans le film de 1939 «Monsieur Smith au Sénat» (M. Smith Goes to Washington), les deux hommes étaient en fait des républicains enregistrés et fervents. Capra lui-même avait ouvertement exprimé son admiration pour les régimes fascistes de Benito Mussolini et de Francisco Franco. Alors qu'il travaillait avec des scénaristes de gauche connus tels que Jo Swerling, Robert Riskin et Sidney Buchman, il s'efforçait également de préserver sa propre crédibilité et de se distancer des penchants de ses collaborateurs en servant d'informateur pour le FBI sur ses collègues de gauche.

En fin de compte, «La vie est belle» (et sa réception) est le produit d'une tension entre des personnalités et des agendas conflictuels – le résultat final étant une histoire réconfortante, certes, mais sans cadre idéologique explicite. C'est une histoire sur l'importance de chacun de nous pour la communauté – une vanité de base suffisamment pure à partir de laquelle les téléspectateurs de tous bords peuvent tirer le message qui leur convient le mieux.

Réfléchissant à l'enquête du FBI, John A. Noakes suppose que le conflit entre Bailey et Potter ne représente pas la lutte du communisme contre le capitalisme, mais plutôt une «forme mourante» du capitalisme familial centré sur les petites entreprises contre une forme «plus centralisée, plus corporative» qui prendra finalement sa place dans la seconde moitié du XXe siècle. Cela dit, il y a probablement beaucoup de socialistes avertis qui se rapprochent de leurs proches pour regarder ce film à l'approche de Noël. Alors, que pouvons-nous en tirer?

«La vie est belle» se lit pour moi comme le triomphe de l'action collective sur l'intérêt individuel. Pour gâcher un film vieux de soixante-quinze ans: George est poussé au bord du suicide par la menace de la faillite et de la prison lorsqu'un dépôt de 8,000 $ tombe entre les mains de Potter. Il en arrive à cette extrémité car il est convaincu que tout le monde se porterait mieux s'il n'était jamais né. Mais les habitants de la ville, mobilisés par l'épouse de George, Mary (Donna Reed), lui apportent finalement son salut alors qu'ils rassemblent des dollars froissés et épargnent de l’argent pour combler le déficit. Cette démonstration émouvante de soutien mutuel se déroule hors écran tandis que George se voit montrer un monde dystopique dans lequel il n'existe pas par son ange gardien Clarence (Henry Travers) pour lui rappeler sa valeur.

Le rapport du FBI estime que Potter est un personnage «ambigu», mais il n'est pas racheté comme son prédécesseur et ne joue donc aucun rôle dans la conclusion euphorique du film. C'est plutôt une confirmation retentissante que le peuple ne peut pas compter sur les capitalistes qui contrôlent nos systèmes et nos ressources pour nous sauver; nous devons nous regarder les uns les autres.

«Aucun homme qui a des amis n'est un raté», rappelle Clarence à George lorsqu'il est rendu à ses proches et à ses voisins. Pour citer complètement inexactement James Stewart à l'apogée émotionnelle du film, on pourrait dire: « Joyeux Noël Frank Capra. Joyeux Noël J. Edgar Hoover. Joyeux Noël camarades.»

Rhys Handley est un journaliste culturel de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre. Il travaille actuellement en tant que coordinateur pour Action Tutoring, une organisation caritative nationale fournissant un soutien parascolaire aux élèves défavorisés.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobinmag.com/2021/12/its-a-wonderful-life-fbi-hoover-red-scare-communism/