Le sommet américain de la démocratie ou l’hymne chanté par le Diable

Le Sommet virtuel sur la démocratie de deux jours organisé par les États-Unis (9-10 décembre) a commencé avec l'admission de Joe Biden comme quoi la démocratie était en déclin aux États-Unis ainsi que dans divers autres pays. Hormis cet aveu franc, aucun effort n'a été fait pour rechercher les raisons de ce déclin et en assumer la responsabilité. Bien sûr, on ne peut pas s'y attendre, car l'idée même du sommet découle de l'objectif «agir» et exporter leur modèle de démocratie défectueux, «repousser l'autoritarisme, lutter contre la corruption, promouvoir et protéger les droits de l'homme». Et cela doit être réalisé par des gens comme Bolsonaro, un partisan ouvertement et avide de la dictature et des dirigeants autoritaires comme Modi. L'ironie ne peut jamais s'améliorer !

La démocratie ne se résume pas à l'idée de voter. Il ne s'agit pas seulement de la représentation du peuple, mais comprend également la participation du peuple à la gouvernance, sans aucune entrave ni discrimination. Que cela manque dans la plupart des pays qui prêchent des évangiles sur la démocratie, c'est un fait connu. Par exemple, selon une enquête menée par l'Associated Press, seulement 16 % des Américains déclarent que la démocratie fonctionne bien ou extrêmement bien dans leur pays. L'une des raisons importantes de leur désillusion est l'échec des gouvernements successifs à réduire les inégalités et à tenir leurs promesses d'améliorer les conditions de vie des populations.

Société des inégalités

Les États-Unis sont l'un des pays les plus inégalitaires, où les citoyens les moins bien placés n'ont aucune influence sur l'élaboration des politiques. Des études montrent que les 70 pour cent inférieurs de l'échelle richesse/revenu n'ont aucune influence sur l'élaboration des politiques aux États-Unis. Noam Chomsky a qualifié les États-Unis de démocratie capitaliste, où «la richesse des gens et leur influence sur l'élaboration des politiques» sont directement proportionnelles, ce qui signifie que plus votre richesse est élevée, plus vous avez d'influence sur l'élaboration des politiques.

Selon l'US Institute for Policy Studies, la richesse combinée des milliardaires américains a été multipliée par 19 entre 1990 et 2021. Les statistiques de la Banque fédérale américaine montrent qu'en octobre 2021, les 60% moyens des ménages américains par revenu (classe moyenne) ont vu leurs actifs combinés tomber à 26,6 pour cent de la richesse nationale en juin de cette année, le plus bas depuis trois décennies, tandis que les 1 pour cent les plus riches détenaient une part de 27 pour cent, c'est-à-dire encore plus que l'ensemble des classes moyennes. De même, les 10 pour cent les plus riches des États-Unis gagnent neuf fois plus que les 90 pour cent les plus pauvres; les 1 pour cent les plus riches possèdent environ 40 fois plus de richesses que les 90 pour cent les plus pauvres; et les 0,1 pour cent des ultra-riches les plus riches possèdent 196 fois plus de richesses que les 90 pour cent les plus pauvres. Ces inégalités se sont encore creusées en raison des plans de relance biaisés qui privilégient fortement les riches et les puissants. Se nourrissant de la relance, la richesse des milliardaires américains a augmenté de 1,763 milliards de dollars, soit 59,8 %, au cours des 16 mois qui ont suivi l'épidémie de Covid. C'est l'étendue des inégalités aux États-Unis, où l'immense majorité n'a pas son mot à dire sur les politiques gouvernementales. C'est la raison pour laquelle la majorité des citoyens américains sont sceptiques quant aux références démocratiques de leur pays.

Droits de l’Homme: Le Paradoxe

Il ne se passe pas une minute sans que les États-Unis donnent des conférences sur la violation des droits de l'homme dans d'autres pays. La question est: les États-Unis ont-ils le droit moral de faire la leçon aux autres? L'Université de Washington, dans une étude, a révélé qu'environ 30,800 personnes sont décédées des suites de violences policières entre 1980 et 2018, soit environ 17,100 de plus que les chiffres officiels. Soulignant la discrimination raciale impliquée dans ces meurtres, elle a également constaté que les Afro-Américains sont 3,5 fois plus susceptibles d'être tués par la police que les Américains blancs. Les statistiques du Federal Bureau of Investigation des États-Unis montrent que les crimes haineux contre les personnes d'origine asiatique ont augmenté de 76% en 2020 – tous des cas de violation manifeste des droits de l'homme. Le mouvement «Black Lives Matter» est le reflet de la colère contre le déni des droits humains fondamentaux.

Les inégalités sociales extrêmes qui prévalent aux États-Unis se sont également révélées lors de la pandémie de Covid. Selon Stanford News, la pandémie a eu un impact disproportionné sur les communautés de couleur et «a mis en évidence les disparités en matière de santé entre les Noirs américains, les Blancs et d'autres groupes démographiques». Pas étonnant que le journal français Le Monde, ait déclaré que la crise de Covid avait «mis en évidence la fragilité de la démocratie aux États-Unis».

Et si on parlait des droits des travailleurs

À l'issue du sommet, les États-Unis ont annoncé que le ministère du Travail et de l'État, et l'USAID, fourniraient 122 millions de dollars pour établir un partenariat multilatéral pour l'organisation, l'autonomisation des travailleurs et les droits (M-POWER), pour «aider les travailleurs du monde entier à revendiquer leurs droits et à améliorer les salaires et les conditions de travail en renforçant les organisations de travailleurs démocratiques et indépendantes et en soutenant la réforme et l'application du droit du travail». Pour renforcer ses références pro-syndicales, Biden s'est vanté de lutter pour «un plus grand pouvoir des travailleurs» et «aider les travailleurs à organiser un syndicat» leur donnent une voix non seulement «sur leur lieu de travail, dans leur communauté et leur pays», mais aussi d’être un exemple de «démocratie en action», ceci alors que la réalité américaine est tout à fait différente!

Depuis des mois, les travailleurs de divers entrepôts d'Amazon manifestent pour leur droit de former un syndicat. L'entreprise fait tout ce qui est en son pouvoir pour refuser leur revendication et le gouvernement américain ne cherche nullement à la faire respecter. C'est aussi le cas pour Starbucks et de nombreuses autres entreprises privées. La syndicalisation est désormais recherchée d'autant plus comme une arme pour résister à la restriction des droits des travailleurs pendant la pandémie. Une étude au Royaume-Uni a révélé qu'en 2018, la pause déjeuner moyenne pour les travailleurs était de 16 à 28 minutes. Après la pandémie, 58% ont déclaré qu'ils n'avaient jamais pris leur pause déjeuner complète, tandis que plus de la moitié travaillaient régulièrement pendant leur pause. Ce n'est qu'un exemple de l'exploitation intense à laquelle les travailleurs sont soumis pendant la pandémie.

Avec l'accent mis sur les «réformes du droit du travail» et le financement américain de cette entreprise, l'exploitation des travailleurs va encore s'intensifier. Déjà, des travailleurs en France, en Grèce et dans notre propre pays (NDT: l’Inde), protestent contre ces réformes, démontrant qu'ils n'achèteront pas cette idiotie.

Election et farce

Les États-Unis ne laissent aucune chance de fustiger la légitimité des élections dans les pays qui ne se plient pas à leurs diktats. Mais les États-Unis ont l'une des élections les moins représentatives au monde. Jusqu'à ce jour, il y a eu cinq élections présidentielles dans l'histoire des États-Unis, où les gagnants du vote populaire n'ont pas été élus présidents. La manière dont Donald Trump est devenu président des États-Unis en 2016 est connue de nous tous. Il a remporté près de 3 millions de voix de moins que sa rivale Hillary Clinton, mais a tout de même été élu président. C'était à cause du système particulier du collège électoral qui ne représente pas la volonté populaire.

L'argent est un autre facteur important dans les élections américaines. Après que la Cour suprême des États-Unis a supprimé les limites au financement des élections par les entreprises, celles-ci sont devenues encore plus coûteuses. Lors des dernières élections présidentielles de 2020, les candidats à la présidence et au Congrès ont dépensé près de 14 milliards de dollars, soit deux fois plus que ce qui a été dépensé en 2016. En fait, les 6,6 milliards de dollars dépensés lors de l'élection présidentielle de 2020 sont supérieurs à la totalité des dépenses (pour les élections présidentielles et élections au Congrès) de 2016. Robert Reich, ancien secrétaire américain au Travail, a déclaré que «le système politique américain a été détourné par une infime minorité au cours des quatre dernières décennies» avec des dons politiques en tant que «corruption légitime». Selon ses calculs, lors des élections de mi-mandat de 2018, 40% de l'argent pour le financement de la campagne provenait des 0,01 % les plus riches sous forme d'énormes dons politiques.

Non satisfaits de tout ce contrôle et inquiets de l'élection de certains candidats progressistes au Congrès et aux législatures des États, des législations restreignant les droits des électeurs sont en train d'être adoptées. Entre le 1er janvier et le 27 septembre de cette année, 19 États ont promulgué 33 lois rendant le vote des Américains plus difficile. Et ce sont tous des États où il est déjà difficile de s'inscrire et de voter. 55 millions d'électeurs éligibles vivent dans ces États où ces nouvelles législations «anti-électorales» limitant l'accès au vote sont adoptées. Cela va avoir un impact négatif sur les droits des Latinos, des Afro-Américains et des Asiatiques.

En plus de tout cela, il y a une politique appelée «gerrymandering» où les circonscriptions électorales sont réorganisées (semblable à notre délimitation) en fonction des intérêts du parti politique au pouvoir. 44% des Américains estiment que ce redessinage des cartes électorales est injuste, mais leur voix est ignorée car le but de redessiner les cartes est de prendre le contrôle du Congrès américain.

Exporter la démocratie américaine

Biden, suivant la tradition de ses prédécesseurs, veut exporter ce modèle de démocratie défectueux vers d'autres pays. Dans son discours au sommet, où il a annoncé la création de l'«Initiative présidentielle pour le renouveau démocratique», une «initiative historique» pour «renforcer la démocratie et défendre les droits de l'homme dans le monde», il a déclaré son intention d'aider à «définir et défendre ce qu’est une élection juste!»

Selon une étude, entre 1946 et 2000, les États-Unis sont intervenus ouvertement ou secrètement au moins 81 fois dans des élections dans 60 pays différents. Cela signifie que les États-Unis sont intervenus dans l'une des neuf élections compétitives organisées au cours de cette période! Les habitants des deux tiers de ces pays n'avaient aucune idée que leurs élections étaient compromises par l'implication des États-Unis.

Un autre moyen important par lequel les États-Unis ont l'intention d'exporter la démocratie est d'imposer un «changement de régime» sous prétexte que le régime élu dans un pays particulier n'est pas «assez démocratique». Le Washington Post a écrit: «entre 1947 et 1989, les États-Unis ont essayé 72 fois de changer les gouvernements d'autres nations». «The National Interest», un magazine américain bimensuel d'affaires internationales, dans son rapport de 2017, déclarait: «Les États-Unis ont participé à 46 interventions militaires de 1948 à 1991. De 1992 à 2017, ce nombre avait quadruplé pour atteindre 188». Toute dans le but d'imposer un changement de régime.

En 2018, par le biais du National Endowment for Democracy (NED), précurseur de la présente initiative, les États-Unis ont dépensé plus de 23 millions de dollars pour s'ingérer dans les affaires intérieures des pays d'Amérique latine, sous le couvert des «droits de l'homme» et de la «démocratie». Le rôle des États-Unis dans la fomentation de «révolutions de couleur» pour renverser des régimes élus, comme nous l'avons vu en Ukraine, fait également partie d'un tel projet. L'ancien secrétaire d'État Michael Pompeo a ouvertement admis: «J'étais le directeur de la CIA. Nous avons menti, nous avons triché, nous avons volé. Nous avons eu des formations entières. Cela pour rappeler la gloire de l'expérience américaine» (Discours au Texas, Université A&M du 15 avril 2019).

Selon une étude menée par le "Jang Group et Geo Television Network", les États-Unis sont en guerre depuis environ 225 des 243 années depuis leur création en 1776, ce qui signifie qu'ils ont été en guerre pendant plus de 92% de leur temps depuis leur indépendance. La plupart du temps, les États-Unis sont l'agresseur. C'est pour cette raison que 44 pour cent des personnes interrogées par Latana, une agence de sondage allemande, et l'Alliance des démocraties (fondée par l'ancien secrétaire général de l'OTAN Rasmussen), dans 53 pays ont exprimé leur inquiétude que les États-Unis puissent constituer une menace pour démocratie dans leur pays. C'est un tel pays qui revêt le manteau et donne des conférences sur la démocratie.

C’est le diable qui chante son hymne !

«Le diable peut citer les Écritures à ses fins.

Une âme mauvaise produisant un saint témoignage

Est comme un méchant avec une joue souriante,

Une belle pomme pourrie au cœur.

Oh, quel beau mensonge extérieur il a!

– William Shakespeare, Le marchand de Venise

Lien de l’article en anglais:

https://peoplesdemocracy.in/2021/1219_pd/us-democracy-summit-devil-singing-hymns