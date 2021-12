Les Normands ont eu une profonde influence sur la Grande-Bretagne alors pourquoi les Anglais ne parlent-ils pas français?

Après 1066, quand le français est devenu la langue utilisée par les classes supérieures et le latin la langue de l'église et donc des clercs employés dans le gouvernement, on pouvait s'attendre à ce que l'anglais ait diminué au statut de patois paysan. Deux facteurs semblent avoir été cruciaux dans sa survie et sa résurgence éventuelle.

Premièrement, comme pour de nombreuses expériences ultérieures d'empire (par exemple, les Habsbourg en Europe de l'Est), le nombre de colons n'a jamais été assez important pour submerger la majorité indigène. Au lieu de cela, une proportion importante à la fois des colons et de l'élite colonisée est devenue bilingue.

Au cours de ce processus, non seulement le «vieil» anglais parlé avant 1066 a été fondamentalement modifié en une langue connue sous le nom d'anglais «moyen», mais la langue de haut niveau, le français, s'est transformée en un dialecte «anglo-normand» distinctif, moqué dès le XIIe siècle par les Français qui trouvaient les accents de ces Anglais qui tentaient de parler français hilarants ou bizarres.

Deuxièmement, la rivalité qui a émergé entre les rois d'Angleterre et de France a fait en sorte que les classes dirigeantes mettent de plus en plus l'accent sur leur identité anglo-normande ou anglaise pour se distinguer de leurs ennemis «étrangers».

Dans les années 1230, Henri III est devenu le premier roi d'Angleterre depuis 1066 à donner des noms typiquement «anglais» – Edward et Edmund – à ses fils. À peu près à la même époque, des documents officiels du gouvernement, tels que la Magna Carta, écrite en latin, ont commencé à être proclamés en anglais ainsi qu'en français.

Dans les années 1290, Edouard Ier, lui-même locuteur francophone, avertit ses sujets qu'une invasion française de l'Angleterre pourrait entraîner la destruction de «la langue anglaise», présentée ici comme l'essence même de la nation.

Après 1399, Henri IV fut peut-être le premier roi d'Angleterre pour qui l'anglais était la langue de prédilection. Néanmoins, par ordre royal à partir de 1362, tous les plaidoyers devant les tribunaux – et à partir de 1363, la majorité des discussions aux Communes parlementaires – devaient être menés en anglais.

Avant cela, des compétences que nous supposons aujourd'hui confinées aux habitants bilingues d'un pays comme la Suisse, faisaient partie de la vie quotidienne d'une minorité instruite de l'Angleterre médiévale.

Nicholas Vincent est professeur à l'Université d'East Anglia

Lien de l’article en anglais:

https://www.historyextra.com/period/norman/the-normans-had-a-profound-influence-on-britain-why-then-do-we-not-speak-french/