A l’époque des Pharaons, les femmes avaient beaucoup plus de droits que dans l’Egypte d’aujourd’hui

Aujourd’hui, en Egypte, deux tiers des femmes sont victimes de mutilations sexuelles (excision). Leurs droits, basés sur la Charia, sont bien en dessous des droits des hommes à qui elles doivent obéissance et fidélité alors que rien n’oblige ces derniers, leurs maîtres, à leur être fidèle. Ce n’était pas du tout le cas dans l'Egypte ancienne, une époque où les femmes avaient beaucoup plus de droits qu’aujourd’hui. Lisez donc l’article ci-dessous qui vous éclairera.

Les droits légaux des femmes dans l'Egypte ancienne

Par Janet H. Johnson pour l'Université de Chicago en 2002

Depuis nos premiers documents conservés dans l'Ancien Empire, le statut juridique formel des femmes égyptiennes (qu'elles soient célibataires, mariées, divorcées ou veuves) était presque identique à celui des hommes égyptiens. Les différences de statut social entre les individus sont évidentes dans presque tous ce que cette culture ancienne nous a laissé: son art, ses textes, ses archives archéologiques. Dans le dossier textuel, les hommes ont été distingués selon le type d'emploi qu'ils occupaient et dont ils tiraient leur statut, leur «influence» et leur revenu. Mais la plupart des femmes n'occupaient pas d'emploi à l'extérieur du foyer et, par conséquent, étaient généralement désignées par des titres plus génériques tels que «maîtresse de maison» ou «citoyenne». Les femmes étaient aussi fréquemment identifiées en donnant le nom et les titres de leur mari ou père, dont, vraisemblablement, elles tiraient leur statut social.

Mais dans l'arène juridique, les femmes comme les hommes pouvaient agir seuls et étaient responsables de leurs propres actions. Cela contraste fortement avec d'autres sociétés anciennes, par exemple celle de la Grèce antique, où les femmes n'avaient pas leur propre identité juridique, n'étaient pas autorisées à posséder des biens (immobiliers) et, pour participer au système juridique, devaient toujours dépendre d'un homme, généralement leur parent masculin le plus proche (père, frère, mari, fils) qui était appelé leur «seigneur». Par contre, les femmes égyptiennes pouvaient acquérir, posséder et aliéner des biens (tant réels que personnels) en leur propre nom. Elles pouvaient conclure des contrats en leur propre nom; elles pouvaient engager des poursuites civiles et pouvaient, de même, être poursuivies en justice; elles pouvaient servir de témoins dans des affaires judiciaires; elles pouvaient faire partie d’un jury et elles pouvaient être témoins de documents juridiques.

La grande disparité entre le statut social et le statut juridique des femmes s'observe à la fois dans les documents documentaires et littéraires. Par exemple, dans le texte littéraire intitulé «Les Instructions du (Vizir) Ptahhotep», conservé dans l'Empire égyptien, ainsi que ses copies ultérieures, la femme d'un homme est considérée essentiellement comme une personne à charge, dont il lui incombe de prendre soin et d'aimer:

«Quand tu seras prospère et que tu auras trouvé ta maison et que tu aimeras ta femme avec ardeur, remplis-lui le ventre, habille-la; la pommade apaise son corps. Réjouis son cœur tant que tu vivras; elle est un champ fertile pour son seigneur.»

Mais vient ensuite une déclaration discordante,

«Ne la disputez pas au tribunal. Gardez-la du pouvoir, retenez-la - son œil est sa tempête quand elle regarde. Ainsi ferez-vous qu'elle reste dans votre maison.»

Cette référence sur le fait de se disputer avec sa femme au tribunal indique clairement que les femmes avaient des droits légaux et étaient prêtes à se battre pour eux. Cette distinction entre le statut juridique des femmes dans l'Egypte ancienne et leur statut public ou social est d'une importance majeure pour comprendre le fonctionnement réel du système égyptien.

Droit civil égyptien

Le mot égyptien qui correspond le plus à notre mot «loi» (dont une définition possible est: un système de droits, c'est-à-dire des revendications individuelles, qui sont appliquées par «l'État» si elles se conforment à certaines conditions) est hp, qui peut signifier aussi la coutume, l'ordre, la justice ou le droit, selon son usage. Dans l'Egypte ancienne, toute loi venait d'en haut; il n'y avait pas de "législature" rédigée par un "code". Dans une affaire judiciaire du Nouvel Empire, un homme cite la "loi de Pharaon" comme précédent et dans un autre, en citant la loi, un homme dit: "Le roi a dit... " Ainsi, la "loi" est la parole du roi.

Les contrats étaient des copies écrites d'accords oraux dans lesquels la partie A parlait à la partie B en présence de témoins et d'un scribe (professionnel) qui copiait (et mettait en «juridique») les paroles de la partie A. Bien que seule la partie A ait parlé, la partie B avait le droit d'accepter ou de refuser le contrat, rendant ainsi ces accords bilatéraux et contraignants pour les deux parties. Les copies des contrats concernant les biens immobiliers étaient déposés au bureau local des archives, sous la juridiction ultime du vizir. Ces archives publiques permettaient à l'État de savoir qui était responsable du paiement des impôts fonciers; les documents étaient également disponibles pour consultation dans le cadre de toute poursuite ultérieure.

Les poursuites civiles impliquaient une requête orale adressée au tribunal par un particulier. L'exemple le plus connu d'un tribunal local est celui de Deir el-Medina, le village du Nouvel Empire sur la rive ouest du Nil à Louxor moderne, l'ancienne Thèbes, habitée par les ouvriers qui ont sculpté et décoré les tombeaux royaux de la vallée des Rois. Cette cour était composée de la population locale, généralement des citoyens locaux relativement importants dont les scribes et les chefs d'équipe, mais aussi de simples ouvriers et, plus rarement encore, des femmes. Les juges égyptiens ont fondé leurs décisions sur les traditions et les précédents et ont conservé des copies de leurs décisions.

Les premiers contrats dont nous avons la trace sont des documents «imyt pr», littéralement "ce qui est dans la maison". Ces contrats ont souvent été identifiés comme des «testaments», mais une meilleure traduction est «document de transfert (de terre)». Ils étaient utilisés pour transférer des biens à quelqu'un d'autre que la ou les personnes qui hériteraient des biens si le propriétaire décédait sans avoir désigné à qui les léguer (c'est-à-dire sans testament). Ces documents ont été scellés et classés ou enregistrés dans un bureau du gouvernement central.

Il existe une bonne quantité de preuves de l'Ancien Empire pour les femmes dans l'économie ou la «sphère publique», y compris des femmes représentées comme marchandes dans des scènes de marché et des femmes agissant comme prêtresses, en particulier pour la déesse Hathor. Une grande partie des preuves du rôle économique des femmes dans le Nouvel Empire provient de documents reflétant leurs relations entre les hommes et les femmes. Que le gouvernement était également parfaitement disposé à traiter avec les femmes est indiqué par le Papyrus de Wilbour, un long texte enregistrant les «taxes» dues sur les terres agricoles; chaque parcelle est identifiée par le propriétaire et (s’il s’agit d’une personne différente) par la personne qui travaille la terre. Sur les 2,110 parcelles de terre dont le nom du propriétaire est conservé, les femmes sont répertoriées comme propriétaires de 228 d’entre elles, soit un peu plus de 10 %; la terre est souvent décrite comme étant travaillée par leurs enfants. Cependant, ces femmes ont à l'origine acquis cette terre,

Propriété

Il est à noter que les Égyptiens n'avaient pas seulement une notion de propriété privée, ils ont également développé une notion de «propriété commune», propriété acquise par un couple marié lors de leur mariage. Le mari avait l'usage de la propriété commune, ce qui signifie qu'il pouvait disposer de la propriété commune sans la permission de sa femme. Mais si un mari vendait ou disposait d'une autre manière d'un bien commun (ou l'un des biens de sa femme qu'elle avait apportés avec elle au mariage), il était légalement tenu de fournir à sa femme quelque chose de valeur égale. Que ce soit le mari qui ait l'usage de la propriété commune reflète le fait social que les hommes participent normalement à la sphère publique, alors que ce n’était pas le cas pour les femmes.

L'indépendance juridique et l'identité des femmes égyptiennes se reflètent non seulement dans le fait qu'elles pouvaient gérer leurs biens aux mêmes conditions que les hommes et qu'elles pouvaient conclure les contrats appropriés en leur propre nom, mais aussi dans le fait qu'elles étaient elles-mêmes tenus responsables des transactions économiques et des contrats qu'elles avaient conclus.

Dans un cas, une femme nommée Iry-nefret a été accusée d'avoir utilisé illégalement de l'argent et une tombe appartenant à une femme nommée Bak-Mut pour aider à payer l'achat d'une servante. Iry-nefret a été traduite en justice et a raconté dans ses propres mots comment elle avait acquis la fille, énumérant tous les articles qu'elle avait donnés au marchand comme prix pour la fille et identifiant les personnes à qui elle avait acheté certains des articles utilisés dans cet achat. Elle dut prêter serment devant les juges au nom du dieu Amon et du souverain. Les juges ont alors demandé à la plaignante de produire des témoins (trois hommes et trois femmes) qui attesteraient qu'elle avait utilisé des biens volés pour acheter la jeune fille. La fin du papyrus enregistrant le procès est perdue,

Droit du mariage et de la famille

Le mariage dans l'Egypte ancienne était une affaire totalement privée à laquelle l'État ne s'intéressait pas et dont l'État ne gardait aucune trace. Il n'y a aucune preuve d'une cérémonie légale ou religieuse établissant le mariage, bien qu'il y ait probablement eu une fête. La partie préservée de la première histoire de la fin de la période de Setne Khaemwast raconte comment Ahure et Na-nefer-ka-Ptah sont tombés amoureux et ont voulu se marier. Leurs parents ont accepté, alors Ahure a été emmenée chez Na-nefer-ka-Ptah, les gens (surtout le père de la mariée) ont offert des cadeaux, il y a eu une grande fête, les deux ont dormi ensemble, puis ils ont vécu ensemble et ont eu un enfant. Mais fondamentalement, le mariage était un accord entre deux personnes et leurs familles, afin qu'elles vivent ensemble (hms irm), établissent un ménage (grg pr) et fondent une famille. Le même vocabulaire était utilisé pour les femmes et les hommes. Bien que la plupart des mariages aient été arrangés à la demande du mari et des parents de la mariée, il existe également une image littéraire répétée d'une fille persuadant son père de la laisser épouser l'homme qu'elle souhaite plutôt que celui choisi par le père.

Les érudits modernes ont analysé le rôle de la femme dans de nombreuses sociétés, de l'ancienne à la moderne, comme celui d'une marchandise, vendue par le père et achetée par le mari. Certaines preuves égyptiennes pourraient suggérer que cela était ou avait été vrai en Égypte également. Par exemple, un homme peut offrir un cadeau à son futur beau-père, ce qui pourrait être interprété comme «l'achat» de la fille de l'homme en tant qu'épouse. Mais le cadeau qu'un homme pourrait faire à son futur beau-père a également été analysé comme servant à rompre les liens de la femme avec sa famille biologique, afin que le nouveau couple puisse ériger sa propre famille au centre de sa vie et se jurer fidélité.

Même si les femmes étaient légalement les égales des hommes et pouvaient gérer la propriété sur un pied d'égalité avec les hommes, le rôle social et public des femmes était très différent de celui des hommes. Bien qu'il existe des exemples où la femme d'un couple est plus forte ou plus importante que le mari (par la famille, la fortune ou la personnalité), la plupart des Égyptiens avaient tendance à épouser une personne de leur propre classe sociale; ainsi, une femme épouserait fréquemment un homme exerçant la même profession ou une profession similaire à celle de son père et de ses frères. Cela ne résultait pas de lois ou de restrictions formelles, mais simplement, vraisemblablement, du fait qu'il s'agissait du groupe de personnes avec lequel on avait le plus de contacts et avec lequel on était le plus à l'aise.

Contrats de rente

Bien que les femmes aidaient parfois leur mari dans leur travail (que ce soit l'équivalent du "magasin moderne" ou que la femme remplace son mari lorsque le mari était "sur la route") et bien que les femmes aient des moyens d'acquérir une certaine richesse grâce à de leur propre initiative (notamment par le biais de la production textile), elles avaient besoin d'une assurance que le père de leurs enfants assurerait leur avenir matériel (à elle et à leurs enfants). Ainsi se développa ce que l'on a appelé les «contrats de mariage», bien que ces documents soient purement économiques et n'incarnent aucune attente sociale.

Ces documents n'étaient pas destinés à légitimer le mariage - ils n'étaient pas une condition préalable au mariage et n'avaient pas à être contractés au moment de l'union puisque certains font référence aux enfants qui sont déjà nés du couple. Ils n'étaient pas destinés à établir les droits et responsabilités sociaux/personnels de l'une des parties envers l'autre, comme le faisaient les contrats de mariage juifs, grecs et araméens préservés de l'Égypte du premier millénaire.

De tels concepts ont certainement existé ; elles sont présentées dans la littérature de sagesse depuis l'Ancien Empire, et dans une lettre du Nouvel Empire, un homme énonce ce qu'il considérait comme les obligations d'un homme envers sa femme: la fidélité, l'attention (amoureuse), la responsabilité de bien s'occuper d'elle et de leur enfants, de prendre soin d'elle médicalement, d'être fier d'elle et de ne pas la traiter comme un maître traite un serviteur.

Les soi-disant "contrats de mariage" ne concernent que des questions économiques - la responsabilité annuelle du mari de nourrir et de vêtir la femme (et leurs enfants) et le droit de leurs enfants d'hériter de sa richesse. En tant que tels, ils étaient extrêmement avantageux pour la femme et l'on peut supposer que la femme et sa famille ont exercé toutes les pressions possibles pour que le mari conclue un tel contrat. Parce que les femmes égyptiennes participaient à part entière au système juridique, qu'elles n'étaient pas des biens meubles et qu'elles ne dépendaient pas d'un homme pour gérer leurs problèmes juridiques à leur place, ces contrats étaient passés par le mari directement avec la femme, et non par son père ou tout autre homme en son nom. Cela contraste fortement avec d'autres anciens «documents de mariage».

Dans un contrat de rente de l’époque ptolémaïque trouvé dans les "Archives familiales de Siut" (une ville de Moyenne Egypte), l'homme s'adresse à la femme. Il énumère la valeur de tous les biens coûteux qu'elle a apportés avec elle au mariage, il note qu'il lui donnera une somme d'argent comme «cadeau de mariage», et il déclare que, s'ils divorcent (et si le divorce était à l'instigation de lui ou d'elle), il doit lui remettre une somme d'argent équivalant à la valeur totale de tout ce qu'il a mentionné; s'il ne lui donne pas tout l'argent, alors il doit (continuer à) la nourrir et la vêtir (les quantités de céréales, d'huile et d'argent pour les vêtements qu'il doit fournir chaque mois sont précisées) jusqu'à ce qu'il lui donne le montant total en argent. S'il fait défaut sur ses paiements, elle reste légalement en droit de tous les arriérés. Par implication, s'ils divorcent, le mari doit la rembourser de tous les biens qu’elle a apporté lors de son mariage ou alors il travaille pour elle.

Notez que bien que la femme "possède" la propriété, le mari en avait l'usage. Ainsi, en cas de divorce, le mari devait rembourser la valeur, et non rendre les éléments spécifiques. Il a été suggéré que le "cadeau de mariage" (dans ce cas 20 pièces d'argent), et de même l'amende antérieure imposée à un mari qui divorce de sa femme, était destiné à dissuader l'homme de divorcer de sa femme. Dans les deux cas, l'homme aurait dû remettre l'argent à la femme uniquement au moment du divorce. Le contrat est confirmé par le père du mari: «puisque le mari ne deviendrait effectivement propriétaire des biens à hériter de son père qu'à la mort de celui-ci, le père doit confirmer qu'il approuve son fils [dans sa décision de divorser]».

Divorce

Le divorce et le remariage étaient courants en Égypte à toutes les époques et les conflits entre frères et sœurs et demi-frères et sœurs, fréquents. Pour souligner la proximité de la fratrie, les sources littéraires et documentaires précisent fréquemment qu'ils partagent la même mère et le même père. Pour résoudre les conflits potentiels avant qu'ils ne surviennent, l'opportunité quelque peu pratique ou pragmatique a été choisie de faire incomber au père d'obtenir la permission de ses enfants plus âgés, qui risquaient de perdre une partie de leur héritage. Étant donné que les hommes, même adultes, restaient économiquement dépendants de leurs parents, et en particulier de leurs pères, jusqu'à la mort des parents, il serait également dans l'intérêt supérieur du fils d'accepter le remariage de son père (et de ne pas risquer la rupture et le déshéritage complet). Ainsi, les désirs ou les besoins de tous étaient satisfaits en faisant en sorte que tout le monde soit d'accord avec ce qu'au moins certaines personnes voulaient. Ce schéma concorde avec l'observation selon laquelle l'accord et la résolution des conflits à l’amiable, plutôt que la «justice abstraite», semblent souvent avoir été l'objectif des décisions des tribunaux égyptiens.

Le divorce et le remariage semblent avoir été relativement faciles et relativement courants. Il y a peu de preuves convaincantes de la polygamie, sauf en ce qui concerne le roi, mais de nombreuses preuves de la «monogamie en série ». L'une ou l'autre des parties pouvait divorcer d'un conjoint pour n'importe quel motif ou, fondamentalement, sans motif, sans aucun intérêt ou dossier de la part de l'État. Le vocabulaire du divorce, comme celui du mariage, reflétait le fait que le mariage c'était, fondamentalement, vivre ensemble ; un homme «gauche abandonné» une femme «s'en alla (loin de)» ou «quitta, abandonna» un homme.

Bien qu'aucune des parties n'ait à fournir de motifs juridiques (ou sociaux, moraux ou éthiques) pour le divorce, les responsabilités économiques énoncées dans les contrats de rente en ont fait une étape sérieuse. Ainsi, normalement, une femme mariée était soutenue par son mari aussi longtemps qu'ils restaient mariés et ses biens étaient affectés à leurs enfants. Étant donné que même le remariage après la mort d'une première épouse pouvait conduire à des querelles sur les droits de propriété et d'héritage, un divorce et un remariage amers pourraient conduire à des conflits juridiques majeurs.

Si un homme divorçait de sa femme, il devait restituer sa dot (si elle en avait apporté une) et lui payer une amende; si c’était d’elle qu’incombait la décision du divorce, il n'y avait pas d'amende. Un conjoint divorcé pour faute (y compris adultère) perd sa part des biens communs du couple. Après le divorce, les deux conjoints étaient libres de se remarier avec qui ils voulaient. Mais il semble clair que, jusqu'à ce que le mari ait restitué la dot de sa femme et lui ait payé l'amende, ou jusqu'à ce qu'elle ait déclarée qu’il était libéré de sa dette, le mari restait responsable de sa subsistance, même s'ils ne vivaient plus ensemble. Certains ex-maris, tout comme aujourd'hui, ont essayé d'éviter de soutenir financièrement leurs ex-femmes, et nous avons plusieurs références à la famille biologique d'une femme qui intervient pour la soutenir ou l'aider lorsque son mari ne peut pas ou ne le veut pas.

L'ancien concept égyptien de l'adultère consistait en une personne mariée ayant des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son propre conjoint. Il était tout aussi «mal» pour un homme de commettre l'adultère que pour une femme. Le système égyptien était centré sur la famille et la terminologie pour le mariage et le divorce était la même pour les deux sexes; l'adultère était défini en termes familiaux et condamné aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et les relations sexuelles entre célibataires ne semblent pas avoir été une préoccupation majeure.

Ce bref aperçu sur les droits des femmes, qui a nécessairement omis de nombreuses questions et beaucoup de détails, ne fait qu'effleurer les complexités de cette culture ancienne, où la remarquable égalité juridique et la capacité des femmes à posséder et à disposer de la propriété doivent être considérées à la lumière du monde social dans lequel les gens vivaient, un monde dominé, du moins dans la gamme des archives qui nous ont été conservées, par les hommes et les préoccupations des hommes.

A propos de l’auteur:

Janet H. Johnson, professeur d'égyptologie à l'Oriental Institute et au département des langues et civilisations du Proche-Orient à l'Université de Chicago, est également membre des comités universitaires sur l'ancien monde méditerranéen, des études juives et des études de genre. Ses principaux centres d'intérêt incluent la langue égyptienne et l'Égypte de la «dernière période» (1er millénaire avant JC). Les publications comprennent la 3e édition (en ligne) de son enseignement de la grammaire du démotique ainsi que de nombreux articles et livres. Elle est directrice du Chicago Demotic Dictionary Project et directrice du Egyptian Reading Book Project.

Lien de l’article en anglais:

https://fathom.lib.uchicago.edu/1/777777190170/