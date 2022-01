Éducation: La formation professionnelle au Vietnam offre des compétences d'avenir

Les cours de cuisine et d'artisanat soutenus par l’ONG française Aide et Action offrent de nouvelles opportunités aux habitants des minorités ethniques des zones rurales Par Christine Redmond pour South East Asia Globe le 10 janvier 2022

Août 2021, l'étudiante Ha Thi Hiem apprend le tissage du brocart au Centre d'enseignement et de formation professionnels du district de Da Bac (Crédit photo: Aide et Action)

Dans la ville de Lao Cai, située dans la province montagneuse du même nom située au nord du Vietnam, l'instructeur de cuisine Phạm Thị Biên Thanh charge sa moto avec des casseroles, des poêles et des ustensiles et se prépare pour un trajet long et cahoteux pour rejoindre son prochain groupe d'étudiants. Dans les zones rurales et reculées où Thanh se rend, l'accès à une formation professionnelle équitable et à une orientation professionnelle reste largement hors de portée pour les nombreuses minorités ethniques qui y vivent. Mais avec les réformes actuelles de la formation professionnelle et une nouvelle politique nationale centrée sur l'égalité des genres annoncée en 2021, Thanh et ses collègues qui partageant ses idées sont déterminés à réduire les disparités entre les populations rurales et urbaines, en particulier les femmes rurales qui restent les moins instruites et les plus susceptibles de dépendre de leur subsistance agricole. La formation mobile de Than enseigne des compétences culinaires professionnelles aux étudiants des groupes ethniques Hmong, Dao et Xa Pho. Chaque cours dure généralement de trois à quatre mois, Thanh enseigne dans un village trois jours consécutifs par mois. Se rendre dans les villages est un défi, a déclaré Thanh, en particulier pendant la saison des pluies. «Parfois, je dois m'arrêter en chemin pour attendre la fin d'une inondation afin de pouvoir traverser un ruisseau», a-t-elle expliqué. «Mais cela a été une expérience enrichissante, je suis ému lorsque les habitants de la région voyagent ou marchent jusqu'à 20 kilomètres de leurs villages pour rejoindre la maison communale afin d’assister à ma classe.» Les cours enseignent aux populations rurales non formées non seulement comment cuisiner des repas nutritifs à partir de produits locaux, mais aussi comment gagner leur vie grâce au travail. Environ les trois quarts des habitants pauvres du Vietnam vivent dans des zones reculées et rurales comme les villages dans lesquels Thanh se rend. Leur localisation est un obstacle à l'accès à une éducation de qualité et limite par conséquent leur potentiel de gains.

Élèves des minorités ethniques étudiant la cuisine dans un centre de formation professionnelle (Crédit photo: Aide et Action)

Les recherches de la Banque mondiale ont révélé qu'en 2020, 73% des citoyens les plus pauvres du Vietnam étaient issus de minorités ethniques, bien qu'ils ne représentent que 15% de la population totale. En plus de ses cours mobiles, Thanh travaille également au centre de formation professionnelle de la ville de Lai Cai et pilote de nouveaux supports de formation afin de transmettre les connaissances et les compétences nécessaires au marché du travail vietnamien. Le nouveau matériel fait partie d'un projet plus large soutenu par Aide et Action, une ONG internationale à but non lucratif en partenariat avec l'Union européenne, Standard Chartered Bank et l'organisation de la société civile locale Northwest Development pour combler les lacunes en matière de compétences et les besoins du marché des jeunes âgés de 16 à 30 ans en accordance avec les industriels locaux. Alors que le taux d'activité du Vietnam sur le marché du travail était élevé à 74,4 % en décembre 2020, seulement 22,6 % de la population active en 2019 a été formée. Un rapport de l'Office général des statistiques en 2020 a révélé que seulement 12,3 % des femmes employées dans les zones rurales avaient été formées. Avec une pénurie de travailleurs qualifiés et de techniciens ayant une formation pratique, le gouvernement vietnamien a placé la formation professionnelle et la stimulation de l'emploi au cœur de ses objectifs de développement. Dans la loi vietnamienne de 2015 sur l'enseignement professionnel, soutenir les artisans et les travailleurs qualifiés dans la formation professionnelle, en particulier pour les métiers traditionnels situés dans les zones rurales, est un objectif clé, ainsi que des partenariats avec le secteur privé et les ONG. Thanh fait partie des 949 enseignants des lycées et des centres de formation professionnelle qui recevront du nouveau matériel de formation professionnelle dans le cadre d'un programme pilote d'Aide et Action dans les prochains mois. Le projet, «Accroître l'accès aux opportunités de subsistance pour les jeunes des minorités ethniques grâce à la promotion des initiatives d'entrepreneuriat de développement de carrière», est un projet de 42 mois qui a débuté en 2019. Une activité clé est la révision et le développement de la formation professionnelle et l'orientation de carrière pour les grades. 10 à 12 afin de répondre aux besoins des jeunes et des entreprises. Lors des premières recherches pour le projet, Aide et Action a découvert que les principaux métiers que les lycéens souhaitaient apprendre étaient la cuisine (16,7%), le commerce (13,6%), l'hôtellerie-restauration (11,4%), la santé (10,6%) et celui de guide touristique (9,85 %). Au cours de l'année 2021, des manuels de formation professionnelle sur quatre sujets dont la cuisine, la broderie, le tissage et le guidage ont été finalisés et imprimés en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement professionnel et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Les livres devraient être distribués dans 63 provinces et villes du Vietnam lors d'un lancement prévu au début de 2022.

Lý Mẩy Chạn photographié en train d'enseigner la broderie ethnique traditionnelle Dao (Crédit photo: Aide et Action)

Dans le district de SaPa, Lý Mẩy Chạn, 67 ans, professeur de broderie ethnique traditionnelle Dao, salue l'initiative. Même après plus de 20 ans d'enseignement, elle a toujours du mal à accéder à du matériel de formation de haute qualité avec des conseils détaillés qu'elle peut utiliser. «Des conseils détaillés aideront les étudiants à pratiquer par eux-mêmes», a déclaré Chạn. Chan s'est qualifié en broderie en 1998 grâce à un programme mis en œuvre par l'Agence suédoise de coopération au développement international pour apprendre aux femmes à personnaliser leurs compétences en broderie traditionnelle et en teinture naturelle pour produire des motifs destinés à un marché international. Avant cela, elle travaillait comme agricultrice de subsistance, cultivant des cultures vivrières uniquement pour répondre aux besoins de leur famille, sans faire de profit. «Avant, j'étais si pauvre que je pouvais à peine joindre les deux bouts», a-t-elle expliqué. «C'était difficile pour moi, à l'époque, d'élever mes enfants à cause du peu d'argent que je gagnais en cultivant uniquement du riz.» Chạn dirige maintenant sa propre entreprise, la coopérative Giac Mo Do, qui compte sept employés à temps plein et 200 à 300 travailleuses saisonnières, toutes des femmes. De nombreuses travailleuses saisonnières sont d'anciens étudiantes qui l'aident à concrétiser sa vision de préserver les traditions Dao tout en créant des opportunités d'emploi en dehors de l'agriculture. L'accent mis par Aide et Action en vue de fournir aux enseignants ruraux comme Chạn et ses élèves un savoir-faire technique et des conseils s'aligne sur la Stratégie nationale du Vietnam pour l'égalité des genres pour les années 2021-2030, qui vise à réduire la proportion de travailleuses dans le secteur agricole à moins de 30 % d'ici 2025 et à moins de 25 % d'ici 2030. «Je veux que toutes les valeurs et traditions de mon ethnie soient préservées», a déclaré Chạn, décrivant le processus comme long et compliqué, avec la broderie comme dernière étape. La culture et la récolte de plantes d'indigo, qui sont coupées et mélangées à de la chaux pour produire un colorant conférant le bleu caractéristique pour lequel l'indigo est célèbre, sont d'abord et au centre du processus. La teinture de nouveaux produits peut prendre au moins deux mois, car les tissus sont teints et séchés à plusieurs reprises pour obtenir différentes profondeurs de couleur.

Lý Mẩy Chạn photographiée avec les produits que sa coopérative fabrique et vend (Crédit photo: Aide et Action)