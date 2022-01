En accusant l’actrice Emma Watson d'antisémitisme, les apologistes d'Israël montrent qu'ils sont désespérés

Emma Watson au Lincoln Center de New York en 2017 (Crédit photo: Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images)

Bien sûr, les défenseurs d'Israël ont qualifié Emma Watson d'«antisémite» car pendant des années, bien au-delà du point de l'absurdité, leur stratégie a consisté à qualifier d'antisémite toute personne reconnaissant l'existence des Palestiniens.

Quelles que soient les réserves à l'égard de notre culture axée sur les célébrités, il y a beaucoup à dire sur les grands noms qui soutiennent des causes importantes. Dans ce que certains diraient être un moment clé pour l'intégration du mouvement de libération palestinien, la star de la série de films d’Harry Potter, Emma Watson, a partagé une image sur son compte Instagram cette semaine - avec 64 millions de followers - avec le texte «La solidarité est un devoir» avec en toile de fond des drapeaux palestiniens.

Célébré et réprimandé dans une égale mesure, ce post a conduit l'ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, à publier un tweet qualifiant Emma Watson d'antisémite. Sa décision a suscité à son tour une importante campagne de dérision sur les réseaux sociaux, même de la part des cercles pro- israéliens les plus conservateurs.

Malgré cela, la réponse de Danon était tout à fait conforme aux événements récents. En octobre, la célèbre auteure Sally Rooney a refusé un accord avec un éditeur israélien par respect pour le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), et a été confrontée à des accusations similaires de haine des Juifs. Le mois suivant, le Jewish Chronicle a couvert une manifestation contre l'ambassadrice de droite israélienne Tzipi Hotovely en invoquant des comparaisons avec Kristallnacht.

Le message de Danon aurait pu être absurde dans sa portée pure et immédiate, mais c'était une extension logique d'un processus qui cherche à rendre antisémite la reconnaissance même de l'existence des Palestiniens, sans parler des démonstrations de solidarité avec eux. Ce processus est au cœur de la stratégie poursuivie par les apologistes de l'occupation israélienne depuis des années.

À un moment où la sensibilisation du public et le soutien à la libération palestinienne gagnent en puissance, l'utilisation d'un instrument brutal comme une accusation d'antisémitisme est devenue un outil efficace pour faire taire la solidarité vis-à-vis de la Palestine. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de faire taire les mouvements sociaux progressistes qui établissent des liens entre la solidarité avec la Palestine et d'autres formes d'antiracisme dans un cadre plus large de justice raciale. Considérer l'identité, l'imagerie, l'histoire et l'héritage palestiniens comme une menace existentielle pour les Juifs est utilisé pour protéger Israël de tout type d'examen minutieux ou de responsabilité pour ses violations brutales des droits de l’homme.

Cette tactique s'est développée au fil des ans de manière subtile et insidieuse. Le mouvement BDS, par exemple, a été régulièrement tourné en dérision par les défenseurs d'Israël comme l'équivalent des boycotts qui ont ciblé les entreprises juives dans l'Allemagne nazie. Le mois dernier, le député conservateur Robert Jenrick a promis d'interdire le BDS lors d'une conversation intitulée «Pourquoi tant de gens détestent-ils les Juifs?»

En novembre 2021, une conférence de l'universitaire Somdeep Sen à l'Université de Glasgow a été annulée après que la Société juive se soit plaint au vice-chancelier que son sujet – la nature politique du Hamas – créerait un «environnement dangereux» pour les étudiants juifs sur le campus. Même feu l'archevêque Desmond Tutu, un militant de longue date contre l'injustice mondiale sous ses innombrables formes, a été entaché d'accusations infondées d'antisémitisme en raison de son équation entre la politique d'Israël et l'apartheid - une classification partagée par beaucoup, y compris les organisations israéliennes de défense des droits de l'homme.

Ces incidents peuvent sembler être du fourrage sur les réseaux sociaux, mais ils reflètent une réaction contre la force croissante du mouvement de libération de la Palestine – une réaction qui cherche à qualifier d'attaque contre les Juifs même la critique la plus banale du comportement d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence si, alors que le mouvement pour la liberté des Palestiniens devient plus populaire, les efforts visant à codifier la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA) sur l'antisémitisme et à rendre illégales des campagnes comme BDS - un objectif poursuivi par le gouvernement britannique dans la future loi de boycott du Royaume-Uni – gagnent également du terrain politique.

Cette approche est populaire aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est censé avoir un effet dissuasif, et c'est le cas: ceux qui veulent s'exprimer en solidarité avec les Palestiniens restent silencieux de peur d'être qualifiés d'antisémites et des conséquences que cela entraînerait. Cela sert également à recentrer la question de l'antisémitisme dans ce qui devrait être une discussion sur la libération palestinienne, servant ainsi de détournement des conséquences réelles de décennies d'injustice en Israël et en Palestine.

La violence d'État et militaire est infligée quotidiennement à la communauté palestinienne. Le jour où Emma Watson a publié son post sur Instagram, des colons ont détruit un cimetière palestinien à Burqa près de Naplouse, et la grève de la faim de Hisham Abu Hawash — un prisonnier palestinien détenu sans inculpation par Israël, qui doit maintenant être libéré le 26 février — est entrée dans son cent quarantième jour. Pourtant, la conversation publique continue de se concentrer sur l'antisémitisme.

Il y a aussi des conséquences pour la lutte contre l'antisémitisme – mais pas comme semblent le penser ceux qui portent les accusations. En Grande-Bretagne, l'antisémitisme a été essentiellement relégué à un conflit de factions dans une lutte interne du Parti travailliste malgré le fait qu'il – aux côtés du racisme anti-noir, de la suprématie blanche et de la haine envers les personnes LGBT – soit en augmentation à l'échelle nationale et mondiale. L'amalgame de l'antisémitisme et de la critique d'Israël n'est donc pas seulement moralement répugnant, c'est aussi une forme de solidarité fondamentalement inefficace, et qui nie la manière dont les luttes contre l'intolérance sont inextricablement liées.

Ces liens signifient que nous devons tous être forts et sans vergogne dans nos appels aux droits humains des Palestiniens et à la fin de l'occupation israélienne. Dans ce contexte politique, le message de Watson était significatif: il montrait à des millions de personnes que la solidarité avec ceux qui luttent contre l'oppression peut et doit faire partie du discours politique dominant. Cela a également montré que, malgré les meilleurs efforts de beaucoup, la cause de la libération palestinienne est bien avancée, grâce principalement à ceux qui travaillent sur le terrain pour dénoncer la brutalité quotidienne qui accompagne l'occupation et l'apartheid.

Mais la réponse de Danon était, à sa manière, tout aussi importante: elle montrait que les allégations d'antisémitisme portées contre ceux qui n'ont rien fait d'autre qu'exprimer leur solidarité avec les Palestiniens sont aussi malveillantes qu'absurdes. Nous devrions espérer que ce fait restera dans la mémoire collective lorsque la prochaine série d'accusations arrivera.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobinmag.com/2022/01/emma-watson-social-media-boycott-divestment-sanctions-israel-palestine-antisemitism