Histoire: Qu'est-ce que la Reconquista et pourquoi a-t-elle duré si longtemps?

Après la chute de l'Empire romain, l'Espagne avait été gouvernée par des rois chrétiens wisigoths, mais lors de l'assaut féroce du sud par les armées musulmanes, les Wisigoths ont été rapidement écrasés et la péninsule ibérique soumise aux mains des Maures.

Bien qu'ils aient été vaincus et leur avance arrêtée en 732 dans le sud-ouest de la France à la bataille de Tours, les pays qui sont maintenant l'Espagne et le Portugal sont restés aux mains des musulmans.

Les envahisseurs musulmans sont arrivés pour la première fois en Espagne en 711 et, pendant les 750 années suivantes, ont régné sur la majorité de la péninsule ibérique qu'ils appelaient le territoire d'al-Andalus.

1492 est une année qui sonne à travers l'histoire. Partout dans le monde, les gens se souviennent de Colomb, de sa découverte des Amériques et de l'aube d'une nouvelle ère mondiale.

Malgré tout cela, le royaume s'accrochait à la vie et à l'aube du nouveau millénaire, la Reconquista était prête à reprendre. En 1085, l'ancienne capitale wisigothe de Tolède tomba aux mains des forces chrétiennes.

Après la prise de la ville, cependant, la fortune des chrétiens s'effondra un temps, tandis que l'émirat de Cordoue, au sud, se renforce. Les chrétiens étaient également flétris par les rébellions et les intrigues internes empêchaient une résistance efficace.

Au cours des siècles suivants, le royaume des Asturies a survécu et a commencé à s'étendre lentement vers le sud contre un ennemi qui commençait à s'affaiblir après son faste du 8ème siècle, mais restait redoutable. En 924, les forces asturiennes remportèrent leur première grande victoire en capturant la ville de León dans la région nord-ouest de l'Espagne.

La période de l'histoire ibérique connue sous le nom de Reconquista, ou reconquête, a commencé en 722 à Covadonga, où une armée chrétienne rebelle a vaincu les armées musulmanes dans le nord de l'Espagne, avant de former le royaume des Asturies dans les montagnes du nord.

Cette victoire symbolique a permis à la Reconquista d'être reconnue dans toute la chrétienté, et les rois de León et de Castille, un autre royaume émergent, ont commencé à étendre leurs domaines.

Alarmés par ces développements, les dirigeants maures du sud de l'Espagne ont invité les Almoravides, de durs guerriers islamiques d'Afrique, à se battre pour eux.

Le fait que la Reconquista ait pris près de 800 ans témoigne de la force de la résistance almoravide, même après que le pouvoir islamique a commencé à décliner après l'année 1200. Les années qui suivirent la prise de Tolède furent rendues célèbres par le général El Cid, qui prit Valence aux musulmans mais changea aussi fréquemment de camp et se forgea son propre fief personnel.

Après la mort d'El Cid en 1099, l'avancée s'est poursuivie, lentement mais sans relâche, et en 1238, plus de la moitié de la péninsule ibérique était aux mains des chrétiens. Pendant ce temps, en 1143, le royaume indépendant du Portugal a été fondé à l'ouest de la péninsule ibérique.

Victoire finale

Tout au long du Moyen Âge, une succession de batailles sanglantes et de sièges se sont déroulés, jusqu'à ce qu'en 1492, seule la forteresse almoravide de Grenade subsiste. À cette époque, la pression politique et les mariages dynastiques avaient unifié l'Espagne et en avaient fait une formidable puissance européenne.