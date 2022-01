L’élection présidentielle française et la vraie opposition

En avril prochain aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle française. Mais il semble clair que tous les candidats «stars», qu’ils soient de droite, de gauche ou écologiste proclamé, fassent tous partie de ce qu’on appelle «l’opposition contrôlée», une opposition ne cherchant pas vraiment à remettre en cause ce qui ne va pas dans le système et qui préfère s’attaquer à des «boucs émissaires» plutôt que de dénoncer les vrais causes.

Il y a cependant deux exceptions. Un candidat de centre-droit, François Asselineau président de l’UPR (Union populaire républicaine), et un de gauche, Fadi Kassem, porte-parole du PRCF (Pôle de renaissance communiste en France) ont tous les deux perçu que c’était principalement l’assujettissement de la France à l’Union Européenne et à l’OTAN qui était à l’origine de la plupart des problèmes actuels.

Aujourd’hui, La Gazette du Citoyen vous présentera l’aile gauche de la véritable contestation par l’intermédiaire d’une traduction d’un article du média de langue anglaise «In defense of Communism».

Ci-dessous la traduction:

Fadi Kassem, l'alternative communiste aux élections françaises

Par In defense of Communism le 24 janvier 2022