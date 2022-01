La très incomprise minorité ethnique wa du Myanmar et de Chine

La couverture du livre de Magnus Fiskesjö «Stories from an Ancient Land: Perspectives on Wa History and Culture»

Critique du livre Stories from an Ancient Land: Perspectives on Wa History and Culture (Histoires d'une terre ancienne : perspectives sur l'histoire et la culture Wa) de Magnus Fiskesjö, Berghahn, New York et Oxford, 2021, 314 pages. 145 $ US (couverture rigide), 33,03 $ US (Kindle)

Les Wa, qui vivent des deux côtés de la frontière entre le Myanmar et la Chine, sont probablement la minorité ethnique d'Asie du Sud-Est la plus incomprise et souvent décriée. Au fil des ans, ils ont été décrits comme des chasseurs de têtes sauvages, des rebelles communistes, des trafiquants de drogue et des marionnettes de l'Armée populaire de libération de Chine (APL). Au Myanmar, beaucoup de gens semblent croire qu'ils sont une sorte de Chinois alors qu'ils sont, en fait, une tribu Mon-Khmer liée aux Palaung du nord et de l'est de l'État Shan.

Ce livre de Magnus Fiskesjö, un anthropologue suédois basé aux États-Unis, est donc une contribution très bienvenue à une meilleure compréhension du peuple Wa. Bien que son travail sur le terrain ait été effectué presque exclusivement du côté chinois de la frontière, ses récits de la culture et de l'histoire Wa et des relations difficiles du groupe avec l'État chinois devraient être une lecture essentielle pour quiconque s'intéresse à la paix le long de la frontière commune. Et cela est particulièrement important maintenant, étant donné la position de l'armée unie de l'État de Wa (UWSA) en tant que groupe ethnique armé le plus puissant et le mieux équipé du pays à un moment où le Myanmar sombre dans le chaos. Ils n'ont, jusqu'à présent, joué aucun rôle direct dans la politique intérieure et ils ne combattent pas l'armée birmane, la Tatmadaw. Mais plusieurs groupes, dont l'Armée de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar, sont basés à Kokang,

Les Wa du Myanmar n'ont jamais été contrôlés par une autorité centrale. À l'époque britannique, la présence coloniale ne se composait que de quelques officiers de terrain à la périphérie des collines, et de marches occasionnelles jusqu'à la frontière pour montrer aux Chinois où se terminait supposément leur territoire désigné. Après l'indépendance, les collines Wa étaient dirigées par des chefs locaux et des seigneurs de guerre, et, dans certaines régions, par des restes des forces nationalistes chinoises du Kuomintang, qui s'étaient retirées de l'autre côté de la frontière après avoir été vaincues par les communistes de Mao Zedong pendant la guerre civile chinoise, qui s'est terminée en 1949.

Puis, au début des années 1970, les Wa Hills (collines des Wa) ont été repris par le Parti communiste de Birmanie (PCB), qui a établi une zone de base couvrant la plupart des montagnes frontalières. En 1989, la base de l'armée du PCB, qui comprenait des milliers de combattants Wa, se sont mutinés contre la direction vieillissante et résolument maoïste du parti, les ont conduits à l'exil en Chine et ont créé leur propre armée, l'UWSA. Aujourd'hui, l'UWSA, forte de 20,000 à 30,000 hommes, et son aile politique, le United Wa State Party (Parti unitaire de l’état Wa), dirigent les Wa Hills sans aucune ingérence du gouvernement central. Leur zone est, en effet, un État tampon entièrement autonome entre le Myanmar et la Chine avec sa propre administration, ses écoles, ses hôpitaux, ses tribunaux et ses sociétés commerciales.

Du côté chinois, la situation a été historiquement tout aussi complexe. Les empereurs de Pékin n'avaient aucune juridiction sur les collines Wa chinoises, et les contacts avec les Wa se limitaient à certains marchands qui commerçaient avec eux de l'opium, de l'argent et du sel. Cela a changé après 1949, lorsque l'APL s'est installée dans les collines de Wa pour contrer les tentatives du Kuomintang de rentrer dans le sud de la Chine depuis leurs bases clandestines du nord-est de l'État Shan. Comme l'explique Fiskesjö, de nombreux Wa, qui craignaient les Chinois, se sont alors enfuis dans les Wa Hills du Myanmar. Mais, dans l'ensemble, l'APL a relativement bien traité la population locale parce qu'elle avait besoin de la connaissance du terrain des Wa pour sécuriser les zones frontalières, et dépendait d'eux pour le renseignement, même de l'autre côté de la frontière dans les Wa Hills du Myanmar, où le Kuomintang avait des bases.

Après quelques années d'indulgence relative, et dès que la menace du Kuomintang fut écartée, les Chinois introduisirent un nouvel ordre social et politique malvenu. Les armes détenues par les villageois Wa, qui étaient habitués à être armés parce qu'ils dépendaient de la chasse, ont été confisquées et, selon Fiskesjö, tout l'attirail associé à la chasse aux têtes a été détruit. Les maisons à tambours, la principale institution sociale de tout village Wa, ont été démolies, leurs tambours en rondins ont été jetés ou brûlés et «les principaux rituels du passé ont été abandonnés. Les principaux ritualistes et autres dirigeants ont été rétrogradés, marginalisés ou même poursuivis.» Les anciens Wa avec qui Fiskesjö s'est entretenu considéraient 1958 comme le tournant décisif, «car cette année-là, la politique chinoise est passée de la réconciliation à une tentative d’enrôlement.»

Mais qu'en est-il de la chasse aux têtes et de l'opium? Selon Fiskesjö, la chasse aux têtes ainsi que le pavot sont apparus «relativement récemment dans les terres Wa». L'opium, écrit Fiskesjö, «a été adopté comme une nouvelle source de richesse… en tant que culture rentable mais illicite, il ne pouvait être cultivé en toute impunité que dans ces montagnes, bien loin de l'ingérence des États». Et cela s'est produit à la fin du 19e et au début du 20e siècle, probablement parce qu'il y avait alors une énorme demande en Chine pour cette drogue. Quant à la chasse aux têtes, dans le passé, les cadavres de tigres étaient placés à l'extérieur des villages pour effrayer les ennemis potentiels, mais «après les guerres du milieu du XIXe siècle et avec la propagation des armes à feu modernes, [les tigres] sont devenus rares… [et] d'une certaine manière, les humains ont remplacé les tigres en tant qu'adversaire le plus dangereux de la terre. De longues files de messages, ou un nogà Wa, avec des crânes secs et blanchis exposés bordaient les chemins menant aux villages et «servaient d'arme de dissuasion Wa clé, lisible en tant que telle par des soldats-observateurs extraterrestres comme les Britanniques et les Chinois».

Le seul endroit où l'analyse de Fiskesjö s'égare est lorsqu'il décrit l'arrivée du Parti Communiste Birman dans les Wa Hills du Myanmar. Il écrit que «le PCB soutenu par la Chine, équipé d'armes modernes, s'est déplacé du centre de la Birmanie vers le pays Wa à la fin des années 1960». En fait, la prise de contrôle par le PCB des zones frontalières est intervenue après que plus d'une centaine de communistes birmans, qui vivaient en exil en Chine depuis le début des années 1950, aient franchi la frontière le 1er janvier 1968 accompagnés de quelques centaines de Kachin, partisans du premier chef rebelle Naw Seng, qui s'était retiré de manière indépendante en Chine à peu près au même moment, et des milliers de volontaires de la Garde rouge lourdement armés venus de Chine qui ont été envoyés combattre aux côtés de leurs camarades birmans.

La première incursion a eu lieu à Möng Ko au nord, loin des Wa Hills, et ce n'est qu'au début des années 1970 que le PCB, avec l'aide de la Chine, a repris les Wa Hills. Le plan était d'établir une «zone libérée» le long de la frontière et de là pousser jusqu'au cœur du Myanmar, où des unités du PCB mal équipées tenaient toujours dans des endroits comme le Pegu Yoma au nord de Yangon, et des poches dans la division de Sagaing, dans l'Arakan Hills et au Tenasserim (maintenant Tanintharyi).

Ce plan a échoué lorsque la Tatmadaw a réalisé qu'elle ne pouvait que contenir, et non vaincre, les «nouvelles» forces du PCB à la frontière chinoise - dont la grande majorité était bientôt constituée de conscrits Wa - et, par conséquent, a concentré ses efforts sur l'élimination des anciens bastions du parti dans le centre du Myanmar. Cette stratégie s'est avérée fructueuse et la dernière des anciennes bases principales, celles de Pegu Yoma, a été envahie en 1975. Le nombre de survivants de Pegu Yoma qui ont atteint la nouvelle zone de base nord-est était minime. Lorsque je me suis rendu au siège du PCB à Panghsang dans les Wa Hills en 1986-1987, je n'ai pu rencontrer que deux de ces anciens combattants.

Mais Fiskesjö a raison de dire que l'imposition du pouvoir du PCB sur les collines Wa a conduit à l'anéantissement de «l'autonomie Wa de longue date, ou, plus précisément, de ce qui restait de l'autonomie Wa après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des parties des terres Wa étaient devenue le champ de bataille des forces chinoises du Kuomintang fuyant la cause perdue de leur guerre civile en Chine. Fiskesjö poursuit en expliquant comment «l'assaut général contre les traditions culturelles et politiques Wa sous la dominance du PCB a été à certains égards encore plus drastique que ce qui s'est produit sur le territoire Wa annexé par la Chine».

En effet, le «nouveau» PCB traitait les Wa comme de la chair à canon dans leur lutte pour atteindre le centre du Myanmar, où l'avenir du parti, le cas échéant, aurait résidé. Il est significatif que le président du PCB, Thakin Ba Thein Tin, n'ait quitté son siège à Panghsang que pour se rendre en Chine et, à quelques reprises, à Möng Ko. Il ne s'est même jamais rendu une seule fois dans un village Wa à l'intérieur de la zone de base contrôlée par le PCB pour parler aux gens qui s'y trouvaient.

Le résultat de l'échec du PCB à atteindre le cœur du Myanmar a été qu'il s'est isolé dans une région montagneuse reculée dans laquelle ses militants n'avaient aucune réelle connexion et n'avaient jamais eu l'intention de rester. Cela, à son tour, a conduit à la mutinerie de 1989, au cours de laquelle les troupes Wa du PCB ont pris d'assaut Panghsang et les communistes du Myanmar, une fois de plus, ont dû chercher refuge en Chine. Mai, à ce moment-là, la Chine avait changé de politique. Contrairement aux années 1950 et 1960, les communistes birmans n'étaient pas autorisés à s'engager dans une quelconque politique et devaient survivre grâce aux pensions qui leur étaient versées par les autorités chinoises.

Dans l'un des chapitres les plus puissants du livre, Fiskesjö décrit comment les entrepreneurs commerciaux des temps modernes ont construit des parcs à thème où sont exposés de supposés attirails de chasse aux têtes, et les visiteurs peuvent rester dans des huttes nouvellement construites et regarder les «tribus sauvages Wa» jouer des danses «exotiques» qui n'ont aucune ressemblance avec les traditions Wa. La «danse des cheveux» Wa, très médiatisée, où les jeunes femmes Wa secouent leurs longs cheveux d'avant en arrière, est l'une de ces inventions. L'un de ces «villages culturels folkloriques chinois» à Shenzhen, en face de Hong Kong, s'appelle «Windows of the World, où de jeunes danseurs Wa travaillent également – ​​mais ils y jouent en tant qu'Africains, Maoris de Nouvelle-Zélande et Indiens d'Amérique».

Il n'est pas étonnant que de nombreux Wa se sentent exploités et n'apprécient pas d'être méprisés par les Chinois – et cette relation tendue, ainsi que l'histoire passée de main-mise des Wa par le Parti communiste chinois, est quelque chose que la plupart des observateurs étrangers ont négligé. L'UWSA aujourd'hui peut être fortement dépendante des Chinois pour le commerce, et son arsenal vaste et sophistiqué est composé presque entièrement d'armes achetées en Chine. Mais cela ne signifie pas que les relations entre la Chine et les Wa au Myanmar sont aussi fluides qu'on le pense.

Et la drogue? Fiskesjö retrace l'histoire de la culture du pavot dans les Wa Hills mais, en tant qu'anthropologue, ne s'attarde pas sur le commerce actuel des stupéfiants. Il ne fait aucun doute que l'UWSA a construit sa zone autonome désormais bien développée au Myanmar avec les bénéfices du commerce de l'opium et de l'héroïne et, plus récemment, des méthamphétamines. Mais il serait également juste de dire que la richesse relative de l'organisation aujourd'hui est également basée sur un certain nombre d'autres sources de revenus. L'extraction de l'étain et l'extraction des métaux des terres rares seraient plus lucratives que le commerce des stupéfiants.

Le prix du livre, 145 $ US, peut rendre la plupart des personnes intéressées par le sujet réticentes à l'acheter, mais il existe également une version Kindle de cette étude révolutionnaire plus abordable. Lisez-le, cela en vaut la peine.

Bertil Lintner est un journaliste, auteur et consultant stratégique suédois, spécialiste de la Birmanie, qui écrit sur l'Asie depuis près de quatre décennies.

