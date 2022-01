Le grand écrivain américain Norman Mailer victime de la ‘cancel culture’

La ‘cancel culture’ (de l'anglais cancel, «annuler») est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de les ostraciser, des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Cette mise au ban de la société, avatar du politiquement correct, gagne le monde physique et les médias sociaux, non sans y susciter la controverse. Dans l’article ci-dessous, le chroniqueur Tim Black s’offusque de voir que Norman Mailer, un des plus grands écrivains américains auteur du grand roman anti-guerre ‘Les Nus et les Morts’, en soit la dernière victime.

Norman Mailer (1923-2007) a été un géant de la littérature américaine du XXe siècle. Il était un auteur lauréat du prix Pulitzer, auteur de classiques tels que ‘Les Nus et les Morts’ (The Naked and the Dead). Et il a été le pionnier d'un nouveau style de journalisme, qui mettait en avant l'expérience subjective et les sentiments de l'écrivain. Pourtant, rien de tout cela ne semble avoir d'importance pour son éditeur de longue date, Penguin Random House, qui vient d'annuler la publication d’un recueil de ses nouvelles. Mailer n'était pas étranger à la controverse et à la critique de son vivant, bien sûr. Le grand historien et critique social Christopher Lasch a vu un narcissisme archétypiquement moderne à l'œuvre dans la prose auto-révélatrice de Mailer. Et les féministes l'ont condamné pour son opposition à la contraception et son machisme postulant, une accusation qui a acquis une résonance plus sombre après qu'il ait poignardé sa femme Adele Morales avec un canif après qu’elle se soit moquée de sa masculinité. (Adele Morales a survécu et Mailer a purgé trois ans de probation.)

‘Les Nus et les Morts’, ce fabuleux roman de Norman Mailer est à l’Amérique ce que ‘Guerre et Paix’ de Léon Tolstoï est à la Russie

Pourtant, aucun de ses contemporains n'aurait songé à réclamer l'annulation de la publication des œuvres de Mailer. Pour le meilleur ou pour le pire, il a été une figure culturelle vraiment importante. C'était un écrivain qui non seulement a témoigné de son âge, mais a également contribué à le façonner, en cofondant le Village Voice en 1955 et en capturant l'esprit «hip», «beat» et agressivement contre-culturel de son temps. Il en a peut-être agacé certains, et il en a peut-être inspiré d'autres. Mais ses critiques et ses champions étaient unis pour reconnaître son importance.

C'est pourquoi il est choquant d'apprendre que cette semaine Penguin Random House a abandonné son projet de publier une collection d'écrits politiques de Mailer pour marquer le centenaire de sa naissance l'année prochaine. Apparemment, c'est parce qu'un membre du personnel subalterne s'est opposé au titre de «The White Negro» (Le nègre blanc), son essai de 1957 sur l'existentialisme hipster. Cela devrait glacer les os de quiconque se soucie de la liberté aujourd'hui. Parce que si une figure aussi imposante que Mailer peut être victime de la ‘cancel culture’, alors personne, mort ou vivant, n'est à l'abri.

Comme le souligne Michael Wolff, ses grands contemporains, également en décalage avec la culture woke, pourraient bien être les prochains. La misogynie de Philip Roth, ou le sexisme de Saul Bellow, ou l'appropriation culturelle effrontée de William Styron ressemblent tous à des chiffons rouges pour les plus optimistes. Ces écrivains sont aussi des hommes blancs morts, ce qui n'aidera pas leur cause.

Et qu'en est-il des maîtres britanniques du XXe siècle ? Ils se situent trop sûrement bien en dehors des paramètres toujours plus étroits de l'opinion acceptable. Les membres du groupe Bloomsbury flirtaient avec l'eugénisme et dégoulinaient d'un snobisme éhonté. TS Eliot et Ezra Pound n'étaient que trop à l'aise avec l'antisémitisme. Et Joseph Conrad, le grand chroniqueur de l'hypocrisie morale de l'empire, a également écrit le livre au titre plutôt maladroit «Le nègre de Narcisse». Vont-ils eux aussi être discrètement mis à la retraite, à la demande d'un personnel d'édition traumatisé?

Bien sûr, comme toujours dans les guerres culturelles, les néo-censeurs ont cherché à nier l'existence de la ‘cancel culture’. Un article du média culturel progressiste New Republic affirme que Penguin Random House vient probablement de décider de laisser tomber Mailer parce qu'il ne se vendrait pas très bien.

Sauf que l'abandon subreptice de Mailer n'est pas sans précédent récent. Il y a eu d'autres tentatives de la part d'employés de maisons d'édition pour faire taire les auteurs qu'ils trouvaient offensants. En avril dernier, plus de 200 employés de Simon and Schuster ont appelé leur employeur à ne pas publier un livre prévu par l'ancien vice-président et ancien allié de Trump, Mike Pence. Avant cela, en 2020, lorsque Ronan Farrow a provoqué un débrayage massif du personnel chez Hachette à propos des mémoires de Woody Allen, Hachette a en fait cédé et l'a laissé tomber. Et la même année, le personnel de Penguin Random House Canada a tenté en vain de forcer leur éditeur à laisser tomber la publication de Beyond Order de Jordan Peterson.

C'est une situation remarquable. Une classe de diplômés culturellement et politiquement monotone imprégnés de culture woke, non seulement domine la main-d'œuvre des maisons d'édition, mais elle essaie également de censurer la production des éditeurs. Les employés subalternes disent ne pas vouloir travailler sur des livres qu'ils trouvent "répugnants". Ils se plaignent que leur «identité et leur existence» soient menacées par des points de vue ou, dans le cas de Mailer, simplement par des titres avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et ils mobilisent maintenant cette répulsion et cette victimisation pour faire pression sur leurs employeurs afin qu'ils abandonnent et ne publient plus certains auteurs. Comme l'a noté un éditeur l'année dernière, «c'est quelque chose, pour autant que je sache, qui est sans précédent à long terme dans l'histoire de l'édition».

Et de plus en plus, ces wokistes enhardis découvrent qu'ils poussent une porte ouverte. Les maisons d'édition cèdent à leurs exigences ou, pire encore, cherchent à éviter de publier tout ce qui pourrait heurter les sensibilités identitaires. Ils peuvent simplement refuser les propositions de livres ou purger les livres potentiels de tout ce qui est jugé «bouleversant». D'où l'utilisation croissante de soi-disant lecteurs de sensibilité, qui sont chargés, en fait, de censurer des livres qui ne passent pas l'épreuve de la ‘cancel culture’, de se pencher sur les brouillons et de supprimer tout ce qu'ils considèrent comme «sensible» ou «offensant».

Les résultats de cette purge des dissidents, divergents ou tout simplement anachroniques sont tout autour de nous, sur les pages et les étagères des librairies. La fiction, en particulier la fiction dite littéraire, est de plus en plus terne et aseptisée. Et tant de non-fiction sont également écrites du même point de vue identitaire et dans la même prose morne et jargonisée. Même les écrivains qui ont un peu de verve stylistique en disent très peu, parce qu'en dire plus c'est, eh bien, risquer la censure.

Il semble que les forces du conformisme et de l'équerrage dont Mailer s'est moqué dans «The White Negro» soient bien vivantes dans l'édition d’aujourd’hui.

Lien de l’article en anglais:

https://www.spiked-online.com/2022/01/10/if-norman-mailer-can-be-cancelled-no-one-is-safe/