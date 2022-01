Sur la soi-disant 'révolution' au Kazakhstan

En fait il s'agit d'une révolution de couleur organisée par les Frères Musulmans avec sans doute les USA tirant les ficelles en arrière-plan. Des manifestants armés ont commencé à tirer sur les flics (une dizaine de morts) et à en décapiter 3 avant que les flics ne réagissent et reçoivent l'ordre de tirer (même scénario qu'en Ukraine, au Venezuela et même en Thaïlande avant les coups d'état de 2006 et 2014). Le Kazakhstan est un pivot central du Grand Jeu (un conflit qui a débuté au XIVème siècle entre l'Empire russe et l'Empire Britannique pour le contrôle de l'Asie centrale et qui continue aujourd'hui entre les Etats-Unis qui ont remplacé la Grande Bretagne et la Russie actuelle) et s'il bascule du côté de l'alliance américano-saoudienne, on peut dire que Poutine sera acculé à ses limites extrêmes et n'aura plus que deux options, la guerre ou la capitulation.