Histoire: L’origine du différend sur les îles Paracels entre la Chine et le Vietnam

Le différend remonte au 19e siècle et a failli provoquer une guerre en 1947 entre la France et la Chine

Par Stein Tønnesson pour Southeast Asian Globe le 7 février 2022

À l'est du centre du Vietnam et au sud de l’île chinoise de Hainan, un groupe de minuscules îles sème la discorde dans la mer de Chine méridionale. La clé pour comprendre le conflit remonte bien au-delà des gros titres médiatiques contemporains.

Le Vietnam est l'un des pays qui a longtemps revendiqué la souveraineté des Paracels, pourtant elles sont sous contrôle chinois. La raison peut être trouvée dans une confrontation franco-chinoise dramatique en 1947 et une guerre évitée de justesse.

Territoire contesté

La dynastie vietnamienne Nguyen a revendiqué les Paracels pour la première fois en 1816. Pourtant, la France, après avoir colonisé le Vietnam, ne leur a pas montré beaucoup d'intérêt et la Chine a développé une revendication rivale en 1909. Craignant l'expansionnisme japonais, la France a réaffirmé la revendication annamite (vietnamienne) en 1931.

Lorsque la France a envoyé une force franco-vietnamienne pour occuper les îles en 1938 et construire un phare, elle a constaté que les forces japonaises qui occupaient l’île de Taïwan s’étaient déjà implantées là avant elle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Paracels ont été occupées par des forces nippones et franco-vietnamiennes vivant côte à côte. Suite à la capitulation japonaise en août 1945, les îles sont abandonnées et laissées aux pêcheurs qui y séjournaient de façon saisonnière.

Un avion de reconnaissance en novembre 1946 a confirmé ce qu'un navire français avait repéré en mai de cette même année: les îles étaient désormais inoccupées.