Le Mexique insurgé: John Reed, Pancho Villa et la Révolution Mexicaine

En 1913, le journaliste américain John Reed a rejoint une bande de soldats révolutionnaires loqueteux au Mexique. Peu d'entre eux possédaient un uniforme complet. Certains n'étaient chaussés que de sandales en cuir de vachette. Ils campaient dans le nord de Durango, dormant sur les sols carrelés d'une hacienda dont le riche propriétaire avait été expulsé par les forces révolutionnaires.

Mais, à ce moment, les colorados contre-révolutionnaires sont venus dans l’intention de les tuer tous.

Reed, connu de ses amis au pays sous le nom de Jack et de ses amis au Mexique sous le nom de Juan, avait vingt-six ans. C’était un jeune homme fougueux, vif d'esprit et généralement maître de lui, bien qu'à ce moment-là, il était mort de trouille. Les balles volaient déjà, envoyant des mules et des hommes se disperser dans le désert de Chihuahuan. Les paysans de l'hacienda s'abritaient dans leurs modestes maisons en adobes et priaient. Un soldat, le visage noirci par la poudre à canon, est passé au galop en criant que tout espoir était perdu.

Reed s'est échappé à pied avec un petit détachement. Ils s'enfuirent par un chemin étroit à travers le chaparral, les colorados sur leurs talons. Le combattant de quatorze ans à ses côtés a été piétiné et abattu. Reed a trébuché sur une branche de mesquite et est tombé dans un arroyo, où il s'est allongé en écoutant les colorados se disputer sur la direction vers laquelle il serait parti. Il est resté immobile alors que leurs voix s'estompaient et a finalement perdu connaissance. Quand il s'est réveillé, il pouvait encore entendre des coups de feu près de la Casa Grande – le son, apprit-il plus tard, des colorados tirant sur les cadavres pour faire bonne mesure.

Il s'est faufilé dans l'arroyo pour s'éloigner de l'action, mais a été soudainement surpris par un étranger sur son chemin. L'étranger avait un mouchoir ensanglanté enroulé autour de sa tête et portait un serape (NDT: couverture mexicaine) vert sur son bras. Ses jambes étaient couvertes de sang à cause des espadas, les cactus épineux qui recouvraient le sol du désert. Reed n’arrivait pas à deviner pour quel côté il combattait. L'homme lui fit signe et Reed ne vit d'autre choix que de le suivre.

Ils arrivèrent au sommet d'une colline et l'étranger fit un geste vers un cheval mort, ses jambes raides pointant en l'air. A proximité gisait le corps de son cavalier, éventré. Reed se tourna pour regarder l'homme au serape vert et vit qu'il tenait un poignard. Le mort était un colorado. Ensemble, ils l'ont enterré, recouvrant la tombe peu profonde de pierres et attachant une croix avec des branches de mesquite (NDT: un petit arbre proche de l'acacia). Quand ils eurent fini, l'homme au serape vert conduisit Reed en lieu sûr.

L'année précédente, Reed était à Portland, dans l'Oregon, errant seul dans les rues la nuit, perdu dans des pensées malheureuses. Il est rentré à la maison pour les funérailles de son père et pour régler les affaires financières de sa famille. Reed descendait d'une famille autrefois aisée mais dont la fortune avait pratiquement disparu. Finis aussi la gaieté de l'époque de Reed à Harvard et la nouveauté de la vie de l'écrivain bohème à New York. Reed était à la dérive, incertain du genre de vie qu'il vivrait, du genre d'homme qu'il deviendrait.

Moins d'une décennie plus tard, Reed est mort en Russie, un bolchevik, un traître à son pays et à sa classe. Ses restes reposent maintenant à la nécropole du mur du Kremlin à Moscou. Sa biographie est immortalisée dans Reds, le film épique acclamé de Warren Beatty en 1981. Et tandis que le film dépeignait de manière vivante de nombreux épisodes importants de sa vie colorée et riche en histoires, il en négligeait un particulièrement important. A l'exception d'un bref plan de Beatty se précipitant dans le désert de Chihuahuan, le film n’a pas parlé de l’époque ou John Reed vivait la Révolution mexicaine au côté des combattants, y compris Pancho Villa lui-même.

C'est au Mexique que Reed a non seulement cédé à son goût pour l'action et l'aventure, mais a également été témoin de la pauvreté dégradante, de l'espoir révolutionnaire et de tout ce que la classe capitaliste internationale pouvait faire pour empêcher une transformation sociale égalitaire.

La veille du siège de l'hacienda, une proclamation du gouverneur de Durango fut lue à haute voix aux soldats dans leurs dortoirs. Ça disait:

Considérant... que les classes rurales n'ont aucun moyen de subsistance dans le présent, ni aucun espoir pour l'avenir, sinon pour servir de péons dans les haciendas des grands propriétaires terriens, qui ont monopolisé le sol de l'État…

Considérant... que les villages ruraux ont été réduits à la misère la plus profonde, parce que les terres communes qu'ils possédaient autrefois sont allées augmenter la propriété des haciendas, surtout sous la dictature de Président Porfirio Díaz, sous laquelle les habitants de l'État ont perdu leur indépendance économique, politique et sociale, passant alors du rang de citoyen à celui d'esclave, sans que le gouvernement puisse élever le niveau moral par l'éducation, car l'hacienda où ils vivaient est une propriété privée...

Par conséquent, le gouvernement de l'État de Durango déclare qu'il est de nécessité publique que les habitants des villes et villages soient propriétaires des terres agricoles.

«Ceci», a déclaré un soldat à Reed, «c'est la révolution mexicaine». Le lendemain, plutôt que de fuir, le soldat est resté à la Casa Grande, où il est mort en essayant de repousser les colorados en vain.

Le tournage de "Storm Boy"

John Reed est né en 1887 à Portland, dans l'Oregon, alors dominé par les pionniers capitalistes de l'Est. Alors que les barons du bois passaient dans d'élégantes voitures, les ouvriers de la ville avançaient péniblement dans des avenues boueuses, dangereusement jonchées de souches et de troncs abattus de la forêt coupée à blanc, pour effectuer un travail manuel épuisant ou pour boire et jouer dans les étau de la ville.

L'apparent laxisme moral de la classe ouvrière de Portland préoccupait beaucoup les membres de l'Arlington Club, une institution exclusive fondée vingt ans plus tôt pour promouvoir la solidarité sociale et professionnelle entre les élites locales. L'un des fondateurs de l'Arlington Club était Henry Green, le grand-père maternel de John Reed qui était venu du nord de l'État de New York, où il avait créé une entreprise commerciale prospère. Henry et sa femme, Charlotte, sont devenus des piliers de la haute société de Portland.

Leur fille, Margaret Green, a épousé C. J. Reed, un autre jeune homme d'affaires ambitieux du nord de l'État de New York, et ils ont fondé leur famille au domaine Green. John Reed a décrit plus tard cette maison comme un «manoir gris seigneurial» entouré d'une forêt dense de sapins. Ses grands-parents vivaient dans la «luxuriance de style russe», leur résidence richement décorée de textiles élaborés et d'artefacts exotiques acquis au cours de leurs voyages dans le monde. Bien que niché dans la vallée d’émeraude de Willamette, à des mondes éloignés du désert de Chihuahuan, le domaine opulent avait beaucoup en commun avec les haciendas dont l'expropriation était un objectif principal de la révolution mexicaine.

John Reed n'a pas été un enfant particulièrement heureux. Une maladie rénale le retenait le plus souvent chez lui. Au début, il était confiné au domaine Green, où il était pris en charge par des serviteurs chinois qui le régalaient d'histoires fascinantes sur leur lointaine patrie. Plus tard, lorsque la famille a quitté le domaine, il s'est mis à lire comme un malade. Il était timide avec les autres enfants, payant même une fois un quart de dollar à un intimidateur du quartier pour qu’il ne le frappe pas.

Les affaires de C. J. Reed n'avaient jamais été aussi fructueuses que celles d'Henry Green, et comme Charlotte Green dépensait le reste de la fortune de son défunt mari, les parents de John se sont retrouvés incapables de reconstituer l’ancienne fortune familiale. Ils n'étaient guère pauvres, mais ils ne pouvaient pas non plus maintenir leur ancien mode de vie. Malgré cela, C. J. a réuni l'argent pour envoyer son fils dans un pensionnat à Morristown, New Jersey, avec l'intention expresse de faire entrer le garçon à Harvard.

À Morristown, John Reed a prospéré. Il était enfin en bonne santé physique, et découvrit qu'une certaine réputation l'avait précédé en tant qu'Occidental. Les autres garçons, tous de sang bleu BCBG, s’attendaient à un homme sauvage de la frontière accidentée. Ayant consommé un grand nombre de romans d'aventures tout au long de son enfance isolée, il était désireux et capable de jouer le rôle. Du jour au lendemain, l'enfant autrefois maussade est devenu un jeune homme populaire avec un don pour défier l'autorité de manière ludique. Quelque part en cours de route, il a pris le surnom de "Storm Boy", évoquant une vitalité espiègle et une tendance à mal se comporter qui étaient latentes tout au long de son enfance soumise et protégée.

À Harvard, Reed a développé une nouvelle prise de conscience et un profond dégoût pour la richesse excessive. Il a été consterné d'apprendre que certains de ses nouveaux camarades de classe avaient reçu une allocation de 15,000 $ par an (l’équivalent de près de 400,000 $ par an aujourd'hui). Le désir de Reed d'être aimé était dominé par son mépris irrépressible pour la culture et les coutumes de Harvard. «Plus j'en rencontrais, écrira-t-il plus tard à propos de ses pairs de Harvard, plus leur stupidité froide et cruelle me dégoutait. J'ai commencé à les plaindre pour leur manque d'imagination et l'étroitesse de leur vie étincelante - clubs, athlétisme, société.»

Reed se moquait de Harvard chaque fois qu'il en avait l'occasion, faisant fréquemment des farces qui suscitaient la colère des autorités du campus. Le collège a même relancé une forme archaïque de punition juste pour Reed, un type de confinement obligatoire. L'écrivain et intellectuel Walter Lippmann, qui a fréquenté Harvard avec Reed, a écrit qu'il «venait de l'Oregon, montrait ses sentiments en public et disait ce qu'il pensait aux hommes du club qui n'aimaient pas entendre cela. Même en tant qu'étudiant de premier cycle, il a trahi ce que beaucoup de gens croyaient être la passion centrale de sa vie, un désir démesuré d'être arrêté.»

Alors qu'il assistait à quelques réunions du Socialist Club, la campagne de Reed pour saper l'égoïsme de Harvard était davantage animée par sa haine des conventions aristocratiques que par toute vision politique d'une société sans classes. Cela a changé après que Reed a obtenu son diplôme et a déménagé à New York pour s'essayer à l'écriture, au début avec peu de succès.

À la recherche d'un sujet approprié et d'un bon moment, il passait ses soirées dans des établissements peu recommandables, le genre que l'Arlington Club de son grand-père aurait désapprouvé à Portland, discutant avec les clients et les suivant dans la ville pour savoir où et comment ils vivaient. Une histoire qui a émergé de ce processus était un portrait sincère et humanisant d'une prostituée que Reed a rencontrée en ville. Les rédacteurs en chef de toute la ville ont convenu qu'il était excellent, mais tous l'ont trouvé trop ambigu sur le plan moral pour être publié.

Lorsque Reed est retourné à Portland, pleurant la mort de son père et ruminant sur la stagnation de sa vie à New York, il apprit qu'un magazine socialiste, The Masses, avait accepté de publier son histoire. Par la suite, Reed a écrit pour The Masses, et ses intérêts et sa perspective ont commencé à s'aligner sur le message idéologique de la publication.

Lors d'une fête organisée par l'artiste d'avant-garde et mondaine Mabel Dodge Luhan, Reed a rencontré "Big Bill" Haywood, qui était venu recueillir le soutien des progressistes urbains pour une grève des travailleurs du textile à Paterson, New Jersey. Reed a suivi Haywood jusqu'à Paterson et est entré dans une nouvelle phase de sa vie.

L'expérience de Reed là-bas dans le New Jersey l'a transformé en deux choses en même temps: un journaliste et un socialiste. Il a non seulement couvert la grève de Paterson en 1913 pour The Masses, mais il a également été emprisonné aux côtés des grévistes, une expérience qu'il a racontée de manière colorée et émouvante dans ses reportages. Peu de temps après, il rejoignit l'Internationale des Travailleurs du Monde et aidait à organiser des efforts de solidarité avec les grévistes.

Dans le même temps, Reed s'est révélé être un écrivain captivant et un journaliste d'un courage inhabituel, prêt à se mettre au milieu des choses au lieu de farfouiller autour. Lorsque les rédacteurs en chef du Metropolitan l'ont embauché pour faire un reportage sur la révolution mexicaine, ils l'avaient fait parce qu'ils soupçonnaient qu'il se retrouverait au centre de l'action comme un papillon de nuit vers une flamme. Et ils avaient raison.

Terre et liberté

Au début de la révolution, 15 millions de personnes vivaient au Mexique. Au cours du conflit, environ 1 million de personnes ont été tuées et environ 2 millions de plus ont migré vers les États-Unis fuyant la violence.

John Reed aurait facilement pu perdre la vie, voyageant comme il l'a fait avec des armées assiégées au plus fort des troubles en 1913 et 1914. Au lieu de cela, il a survécu et a publié un livre de reportage captivant, Le Mexique insurgé, qui a servi de prototype pour Dix jours qui ébranlèrent le monde, son célèbre récit de la Révolution russe. Son expérience au Mexique a cimenté son statut de journaliste américain de premier plan couvrant les conflits armés au pays et à l'étranger. Cela l'a également introduit à de nouvelles profondeurs de privation et d'exploitation, et lui a fait comprendre la nécessité du socialisme international.

L'histoire de la révolution mexicaine commence avec Porfirio Díaz, qui, au milieu du XIXe siècle, avait été un chef de file de la faction libérale du pays, partisans de la démocratie et du capitalisme de libre marché, alors qu'elle se battait avec les conservateurs, qui préféraient un système social hiérarchique plus traditionnel dirigé par un monarque et l'Église catholique. Díaz est devenu président en 1876 et, au fil du temps, a abandonné son engagement libéral en faveur de la démocratie politique. Le tournant du siècle allait et venait, et il était toujours au pouvoir.

En tant que dictateur, Díaz exerçait un contrôle étroit sur la politique mexicaine tandis que son armée nationale de Federales et sa force de police rurale maintenaient le peuple mexicain sous sa domination. Mais alors qu'il revenait sur ses promesses politiques, Díaz est resté ferme dans son engagement envers le capitalisme. Le régime porfirien se pliait en quatre pour satisfaire les riches propriétaires terriens du Mexique, les hacendados, ainsi que pour ouvrir le pays aux investisseurs étrangers, notamment américains mais aussi britanniques et français, qui creusaient des mines et des puits de pétrole et réquisitionnaient de vastes plantations.

Avec le soutien de Díaz, l'élite des affaires nationales et étrangères a largement profité de la dépossession des petits agriculteurs de subsistance et des petits propriétaires de leurs modestes possessions individuelles et collectives. Les paysans mexicains étaient enchaînés de manière semi-féodale aux haciendas rurales, ou contraints de travailler dans des conditions dangereuses dans les champs et les mines pour un faible salaire, souvent en tant que journaliers informels précaires. Certains indigènes ont même été vendus en esclavage.

Une première contestation de la dictature de Díaz, menée par les frères Flores Magón, fut écrasée en 1906. Mais elle laissa une impression durable, liant deux revendications dans l'esprit du peuple mexicain: la démocratie politique, d'une part, et, d'autre part, l'autre, la réforme agricole. En particulier la fin du système répressif des haciendas et la redistribution de la terre aux personnes qui la travaillaient. La révolution à venir résumerait ces deux revendications avec le slogan tierra y libertad — terre et liberté.

La révolution est finalement arrivée lorsque Francisco Madero, fils libéral d'une famille riche qui possédait non seulement des terres et des mines mais aussi des usines, chercha à se faire élire pour la présidence, une trahison pour laquelle Díaz l'a fait arrêter et emprisonner. Le conflit était d'abord intra-élite: Madero représentait un segment entreprenant de la classe capitaliste, plus moderne que les hacendados de la vieille école. Mais les appels de Madero à la démocratie ont eu un large attrait. Des armées de fortune de paysans et d'ouvriers désespérés par le changement se sont ralliées à sa cause, dirigées par une nouvelle génération de dirigeants qui semblaient sortir des bois.

En un an, le régime Díaz a été renversé et Madero était au pouvoir. Mais la révolution était loin d'être terminée. Madero a assumé la présidence mais a très peu changé les choses, gardant en place la plupart des structures administratives et même le personnel. Ses tentatives pour apaiser les porfiristas mécontents ont rencontré peu de succès, car il y avait de toute façon des rébellions de droite. Pendant ce temps, la gauche qui avait porté Madero au pouvoir était consternée par son apparent désintérêt pour la poursuite de tout type de programme de réforme ambitieux.

Emiliano Zapata, le commandant d'une armée de paysans dans le sud du Mexique, le plus idéologique et le plus radical de tous les nouveaux dirigeants, a déclaré que la révolution était toujours en marche tant que la question de la réforme agraire restait sans réponse et la pauvreté non allégée. «La tierra es para el que la trabaja», disait le slogan zapatiste, «La terre est pour ceux qui la travaillent.»

L'armée de mineurs, de cheminots et d'ouvriers agricoles de Pascual Orozco dans le Nord s'est également retournée contre Madero, faisant écho aux appels non seulement à l'expropriation des haciendas, mais aussi à de meilleures conditions de travail et protections pour les syndicats.