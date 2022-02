Les États-Unis utilisent l'Ukraine afin de créer un fossé entre l’Europe et l’Asie

Selon l’analyste politique indien B Arjun, qui écrit pour People Democracy, le média en ligne du Parti Communiste Indien (marxiste), le but des Etats-Unis en intervenant dans la crise ukrainienne est de créer une fracture entre l’Europe et l’Asie afin que ces deux entités continentales se replient sur elles-mêmes ce qui ne profiterait bien évidemment qu’à la politique d’impérialisme économique de l’Amérique qui pourrait dealer avec l’une et l’autre séparément et deviendrait l’unique point de passage obligé entre toutes les transactions intercontinentales de ces deux continents.

La nouvelle de la destruction et du chaos imminents à Kiev est le nouvel amour de la communauté stratégique mondiale qui savoure les guerres et est constamment à la recherche de points chauds où l'armée américaine peut intervenir et réitérer la primauté des Etats-Unis. Les médias occidentaux ont lancé une guerre éclair de propagande pour prétendre dire au monde qu'il y aurait un renforcement massif de l'armée russe le long des frontières de l'Ukraine et que le président Vladimir Poutine serait sur le point de lancer une invasion à grande échelle. Selon les renseignements américains, la Russie aurait déplacé 70,000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine.

Les apologistes de l'impérialisme américain brandissent la menace de guerre et la qualifient de menace contre la sécurité mondiale. L'exagération des craintes est aidée par la décision de Washington et de Londres d'évacuer les familles de leurs diplomates respectifs et de permettre au personnel non essentiel de quitter l'Ukraine. Ces puissances anglo-américaines ont initié des mesures extrêmes malgré le fait que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ait déclaré clairement «nous ne voyons pas une plus grande escalade». Le gouvernement ukrainien ne prépare pas sérieusement la nation à la guerre. Pour minimiser les perspectives d'une invasion à grande échelle, le département du tourisme de l'Ukraine a adopté le slogan: «Restez calme et visitez l'Ukraine».

Au Conseil de sécurité des Nations unies, Washington a mis en garde contre une guerre «horrible» si Moscou décidait d'envahir son voisin et que les Russes minimisent la menace d'un conflit militaire. La Russie cherche à répondre aux préoccupations sécuritaires transatlantiques par le dialogue. Moscou veut que l'alliance dirigée par les États-Unis arrête son expansion dans les anciennes républiques soviétiques et annule le déploiement de troupes et d'armes en Europe centrale et orientale. Mais Washington et l'OTAN sont catégoriques et ont rejeté cette proposition. Les projets de pactes de sécurité russes - un traité de sécurité Russie-États-Unis et un traité de sécurité Russie-OTAN - ont également appelé à l'interdiction d'envoyer des navires de guerre et des avions américains et russes dans des zones d'où ils peuvent attaquer le territoire de l'autre ainsi qu'à un moratoire sur les manœuvres militaires de l'OTAN près des frontières russes. Afin de sécuriser ses frontières, la Russie demande également aux États-Unis et à leurs alliés de s'abstenir d'établir des bases militaires sur les territoires de l'Ukraine, de la Géorgie et d'autres nations ex-soviétiques qui ne sont pas membres de l'OTAN.

Dans une réponse officielle à la Russie, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que la souveraineté de l'Ukraine et son droit de choisir de faire partie d'alliances de sécurité telles que l'OTAN constituaient sa principale préoccupation. Il a en outre ajouté qu'«il ne devrait y avoir aucun doute sur le sérieux de notre objectif en matière de diplomatie, et nous agissons avec la même concentration et la même force pour renforcer les défenses de l'Ukraine et préparer une réponse rapide et unie à une nouvelle agression russe».

L'état actuel de l'économie ukrainienne n'est pas très prometteur. L'inflation a grimpé au-dessus de 10 % et sa monnaie, la hryvnia, a perdu 6% de sa valeur par rapport au dollar américain en un mois. Selon de nombreux analystes occidentaux, Moscou est le principal responsable de la chute économique de l'Ukraine. Ils prétendent que Poutine chercherait à organiser un changement de régime à Kiev.

Mais le Kremlin est-il vraiment intéressé à lancer une invasion à grande échelle? Il est peu probable que Moscou engage ses ressources militaires dans une bataille de longue haleine. L'Ukraine a une armée professionnelle de 250,000 hommes. La Russie jouit d'une supériorité aérienne sur l'Ukraine, mais l'Ukraine dispose également d'un système de défense anti-aérien vieillissant de l'ère soviétique qui peut offrir une résistance aux avions à réaction russes. La Russie ne laissera pas la guerre gâcher ses liens historiques avec l'Ukraine. Poutine n'obligera pas l'Occident en lui offrant un conflit sur un plateau pour ternir davantage son image et promouvoir son programme interventionniste et impérialiste. Selon un expert en sécurité en Ukraine, «les Russes n'ont pas de plan unique. Ils ont des objectifs stratégiques, puis ils ont des options pour les atteindre. Ils essaient quelque chose et puis ils reculent. Ils sont très réceptifs à la réponse. L'objectif de Poutine est de contrôler l'influence américaine en Ukraine et d'empêcher son voisin d'être usurpé par l'OTAN. Gagner du territoire n’est pas une motivation dans la stratégie du leader russe. Les forces impérialistes utilisent la peur de l'invasion pour encourager les ménages ukrainiens à prendre les armes et à former des unités de défense civile pour défendre leur pays.

Le problème américain n'est pas seulement la Russie, mais aussi l'Allemagne qui a refusé d'envoyer des armes à l'Ukraine et a adopté une ligne relativement plus douce envers la Russie. L'Allemagne n'a offert qu'une aide médicale à l'Ukraine et a également interdit à l'Estonie de fournir des armes d'origine allemande à l'Ukraine. La Pologne, quant à elle, a montré sa solidarité avec Kiev en envoyant des armes, notamment «des armes sol-air de la classe Grom et des systèmes de mortier léger, ainsi que des drones».

Les liens économiques de l'Allemagne et son projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie sont l'une des raisons pour lesquelles Berlin refuse de suivre la ligne américaine. Moscou et Berlin ont déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise purement commerciale qui protégerait les approvisionnements européens en gaz. Le gazoduc Nord Stream 2, détenu et construit par le conglomérat gazier russe Gazprom sous la mer Baltique, figure en tête de liste des sanctions potentielles que les pays occidentaux menacent contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine. En juillet, Biden a signé un accord avec le prédécesseur de Scholz, l’ex chancelière Angela Merkel, dans lequel l'Allemagne s'engageait à bloquer le pipeline si la Russie l'utilisait comme une arme contre l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également déclaré que l'Allemagne pourrait envisager de bloquer Nord Stream 2 si la Russie attaquait l'Ukraine.

Washington craint que Moscou utilise le gazoduc pour accroître son influence en Europe. Ce pipeline est destiné à acheminer du gaz naturel de Russie vers l'Allemagne en contournant l'Ukraine. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le gazoduc enverra probablement 55 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Allemagne chaque année, ce qui équivaut à environ 15% des importations annuelles de gaz de l'UE. L'Amérique n'est pas satisfaite du pipeline parce qu'elle considère la connectivité et la bonhomie entre les puissances continentales comme une menace pour la primauté des puissances maritimes dans la direction de l'économie politique mondiale.

L'objectif stratégique américain est d'empêcher la Chine, la Russie et l'Allemagne de former un bloc continental concret. Il exerce une pression sur les trois grandes puissances continentales - l'Allemagne, la Chine et la Russie pour s'assurer que le continent eurasien reste divisé et que le multilatéralisme continue de souffrir.

La guerre en Ukraine est lointaine principalement parce que la stratégie actuelle des États-Unis consiste à utiliser l'Ukraine comme monnaie d'échange contre la Russie. Les réalistes américains prônent une retenue qui permettrait à la Russie d'avoir son mot à dire sur l'Ukraine et de la rapprocher de l'Occident, en la détachant de la Chine.

