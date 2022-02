Les Immortels de Perse: la garde d'élite redoutée de l'empire achéménide

Ils sont l'une des unités militaires les plus admirées de l'histoire, à la fois membres de la garde impériale et soldats d'élite. Qu'est-ce qui fait que les Immortels de Perse soient si redoutés – et pourquoi les a-t-on appelés «immortels»?

Les Immortels de Perse étaient une unité militaire d'élite. Ils ont été en opération pendant environ deux siècles, presque toute la durée de vie de l'empire achéménide qui s'est déroulée de 550 avant JC à 330 avant JC. Forts de dix mille hommes, les Immortels représentaient l’élite absolue des troupes de l'empire et opéraient à la fois comme la garde de l'empereur et les troupes d’élite de l'armée perse.

Fondé par Cyrus le Grand, l'empire achéménide couvrait un vaste territoire à travers l'Asie occidentale. De sa base dans le coin sud-ouest du plateau iranien, Cyrus a conquis plusieurs régions - dont les empires médian et babylonien, et le royaume de Lydie. Ce faisant, il a créé ce qui allait - sous le règne ultérieur de Xerxès Ier, qui lui-même a conquis une grande partie du nord et du centre de la Grèce - devenir le plus grand empire de l'histoire en termes de population, s'étendant de la vallée de l'Indus à l'est aux Balkans en l'ouest.

A quelle date les Immortels ont-ils été créés?

Les Immortels auraient été créés à l'origine après la prise de Babylone en 539 av. On pense que la commandante Pantea Arteshbod, qui a été nommé pour gouverner Babylone sous le règne de Cyrus, aurait été l'architecte des Immortels, les établissant comme une garde d'élite. Une contre-affirmation vient de Xénophon, qui - dans Cyropaedia, sa biographie en partie fictive de Cyrus - déclare que c'est Cyrus lui-même qui aurait organisé une garde du palais à partir des soldats les plus redoutables de son armée permanente, le spada.

Comment les Immortels ont-ils été choisis ?

Les Immortels se composaient en grande partie de Perses, bien qu'une bonne poignée de Mèdes et d'Élamites aient été admis dans leurs rangs, leur simple présence montrant que Cyrus n'avait pas peur de donner à ses anciens ennemis des postes de haute responsabilité. Avec le spada nécessaire pour fournir leur propre équipement militaire, ils - et donc les Immortels aussi - représentaient la partie la plus riche de la société achéménide.

Les jeunes garçons étaient formés dès l'âge de cinq ans pour devenir membres du spada, apprenant à monter à cheval, à tirer des flèches, à chasser et à vivre de la terre. Ils devenaient soldats à l'âge de 20 ans et, après une vie qui a presque certainement été marquée par de nombreux conflits, étaient autorisés à prendre leur retraite à l'âge de 50 ans, après quoi ils obtenaient une pension et des droits fonciers. Les meilleurs soldats en termes de capacité de combat et de caractère - censés être autour du dixième supérieur du spada - étaient oints comme Immortels.

D'où vient le nom "Immortels"?

Selon l'historien Hérodote, les Immortels étaient précisément au nombre de 10,000, et c'est le maintien de ce nombre qui a donné leur nom. Chaque fois qu'un Immortel était tué, grièvement blessé, malade ou mis à la retraite, il était immédiatement remplacé, ce qui le rendait imparable. Et également, ils retiraient immédiatement leurs morts du champ de bataille. Sans cadavres exposés à leurs ennemis, la pratique offrait l'illusion que ces soldats tant vantés n'étaient pas de simples mortels.

Quelles armes portaient les Immortels?

L'arme principale utilisée par les Immortels était une lance - six pieds de long et dotée d'un fer de lance très pointu. À l'autre extrémité de la lance se trouvait un contrepoids qui, lorsqu'il était utilisé comme arme contondante pour frapper un soldat ennemi, pouvait être tout aussi mortel.

Les contrepoids ont pris la forme de fruits; le plus prestigieux était en forme de pomme, car cela indiquait que son propriétaire était l'un des 1000 membres les plus élitistes des Immortels. Ces gardes du corps de l'empereur étaient connus sous le nom de "porteurs de pommes" et leurs lances étaient également plus longues. Les Immortels portaient également un certain nombre d'armes légères, dont un sagaris - une hache de combat suffisamment légère pour être utilisée d'une seule main.

De quoi étaient-ils équipés?

Pour autant que l'on sache, les Immortels n'ont pas prêté trop d'attention aux couvre-chefs. Ils portaient des «diadèmes», qui prenaient des formes différentes selon les récits. Parfois, ces diadèmes sont décrits comme des bonnets de feutre, qui couvraient le visage et éloignaient le vent et la saleté; à d'autres moments, on dit que le couvre-chef n'était qu'une coiffe en tissu. Leur cotte de mailles se composait de plaques de bronze et de fer qui se chevauchaient, une protection qui ressemblait aux écailles d'un poisson. Ils portaient également de lourds boucliers en osier et en bois recouverts de cuir.

L'infanterie des Immortels marchait en soutien des archers qui prenaient le front au combat, avec la cavalerie sur le côté. Avec le ciel sombre et des milliers de flèches en vol, ils semblaient effrayants. Avec les cuirasses des Immortels scintillant au soleil, de nombreuses villes se sont simplement rendues lorsqu'elles les ont vues approcher pour la première fois.

À quel point ce groupe d'élite était-il élitiste?

La preuve de la haute estime dans laquelle les Immortels étaient tenus vient d'une autre observation d'Hérodote. Ses écrits rapportent que non seulement ces 10,000 hommes «se distinguaient par l'énorme quantité d'or qu'ils portaient sur eux», mais qu'ils se livraient également à leur mode de vie.

Hérodote explique que, chaque fois que les Immortels voyageaient, "ils étaient également accompagnés de chariots couverts pour leurs concubines, des suites d'esclaves importantes et bien équipées, et leurs propres provisions personnelles, séparées de celles des autres soldats, transportées par des chameaux et des animaux de joug. ”.

Quel a été le succès des Immortels en tant qu'unité combattante?

Après la mort de Cyrus en 530 avant JC, les Immortels ont été retenus par ses successeurs tout au long de la vie de l'empire achéménide, y compris son fils Cambyse II (qui a conquis l'Égypte) et Darius le Grand. Il est largement admis que Darius a déployé sa brigade d'élite lorsqu'il a envahi la Grèce, mais la présence des Immortels n'a pas pu arrêter sa défaite à la bataille de Marathon en 490 avant JC.

La bataille à laquelle les Immortels ont été le plus identifiés a eu lieu 10 ans après Marathon, à la suite de l'invasion à grande échelle de la Grèce par Xerxès Ier en représailles à la défaite de son prédécesseur.

Au col des Thermopyles, les troupes régulières de Xerxès - principalement composées de Mèdes et de Cissiens - rencontrèrent une forte résistance de la part des Spartiates en infériorité numérique. Le général spartiate Leonidas I avait galvanisé sa modeste force d'élite spartiate de 300 hommes au point qu'ils ne se contentaient pas de résister aux hommes de Xerxès, mais les repoussaient. Le plan B de Xerxès était d'envoyer ses Immortels contre les pugnaces Spartiates.

Comme le raconte Hérodote, «on s'attendait à ce qu'ils finissent facilement le travail, mais quand ils sont venus engager les Grecs, ils n'ont pas eu plus de succès que les Mèdes».

Leur armement inférieur était très probablement la raison pour laquelle ils ont eu beaucoup de mal à percer les rangs spartiates relativement légers. Alors que Cyrus réalisait des gains territoriaux pour étendre son empire, ceux qu'il affrontait utilisaient les mêmes armes et portaient la même armure que ses propres troupes, ce qui signifie que les compétences de combat supérieures des Perses étaient le facteur décisif. Au moment du règne de Xerxès, cependant, les Spartiates disposaient d'armes et d'une protection plus avancées, comme l'empereur le découvrirait à nouveau à d'autres points focaux de son invasion de la Grèce, en particulier lors de la bataille de Plataea en 479 avant JC.

Combien de temps les Immortels ont-ils duré en tant qu'unité?

Malgré cet échec notoire, les Immortels resteront en opération en tant qu'unité d'élite dans le reste de l'empire achéménide - jusqu'à la bataille de Gaugamela en 331 avant JC, lorsqu'ils se heurtèrent aux forces macédoniennes d'Alexandre le Grand. La défaite des Achéménides face à Alexandre a marqué la fin de cet empire particulier - mais ce n'était pas nécessairement la fin des Immortels.

Alexandre était un profond admirateur de Cyrus et a choisi de conserver une force d'élite de soldats persans dans le cadre du bouclier protecteur entourant sa salle d'audience. L'auteur Polyaenus écrira plus tard décrivant «10,000 Perses, les plus beaux et les plus grands d'entre eux, ornés de décorations persanes et portant tous des épées courtes». Après la mort d'Alexandre en 323 avant JC, son empire fut divisé en quatre.

La partie de son empire qui couvrait l'Asie centrale et la Mésopotamie a été confiée à Séleucos I qui a établi l'empire séleucide, mais on ne sait pas s'il a maintenu la tradition d'avoir cette bande d'élite de combattants comme garde impériale.

Cependant, l'influence des Immortels ne s'est pas éteinte lorsqu'ils se sont dissous. Quand l'empire sassanide - la dernière dynastie impériale perse avant le contrôle musulman de la région au 7ème siècle - a été établi en 224 après JC, il a également institué un système de soldats d'élite, également connus sous le nom d'Immortels.

Le professeur Lloyd Llewellyn-Jones, expert en histoire antique, répond aux questions des auditeurs et aux requêtes de recherche Internet populaires sur l'empire perse dans cet épisode du podcast HistoryExtra.

Lien de l’article en anglais:

https://www.historyextra.com/period/ancient-history/persian-immortals-telite-guard-soldiers-why-called/