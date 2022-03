Déclaration de Jill Stein, du Green Party d’Amérique, sur la crise ukrainienne

Jill Stein, née le 14 mai 1950 à Chicago, est une doctoresse et une femme politique américaine. Elle a été la candidate du Green Party (Parti vert, des écologistes de gauche) à l'élection présidentielle américaine de 2012 où elle a terminé à la quatrième position en obtenant 469,501 voix, soit 0,36 % des suffrages exprimés. Elle a été de nouveau la candidate du Green Party pour l'élection présidentielle américaine de 2016 et est arrivé en quatrième position derrière Donald Trump du Parti Républicain, Hillary Clinton du Parti Démocrate et Gary Johnson du Parti Libertarien en obtenant 1,457,218 voix soit environ 1% des suffrages.

