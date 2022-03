Déclaration du gouvernement cubain sur la guerre en Ukraine

Par In Defense of Communism le samedi 5 mars 2022

Dans une déclaration publiée le 26 février, deux jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, le gouvernement révolutionnaire de Cuba a souligné ce qui suit :

"La détermination des États-Unis à poursuivre l'expansion progressive de l'OTAN vers les frontières de la Fédération de Russie a entraîné un scénario aux implications d'une ampleur imprévisible, qui aurait pu être évité.

Les mouvements militaires des États-Unis et de l'OTAN vers les régions adjacentes à la Fédération de Russie ces derniers mois sont bien connus et ont été précédés par la livraison d'armes modernes à l'Ukraine, ce qui constitue de facto un siège militaire.

Il est impossible de procéder à un examen rigoureux et honnête de la situation actuelle en Ukraine sans évaluer soigneusement les justes exigences de la Fédération de Russie envers les États-Unis et l'OTAN, ainsi que les facteurs qui ont conduit à l'usage de la force et au non-respect des principes juridiques et les normes internationales que Cuba soutient fermement et qui sont, en particulier pour les petits pays, une ressource essentielle pour résister à l'hégémonie, à l'abus de pouvoir et à l'injustice.

Cuba est un pays qui défend le droit international et est attaché à la Charte des Nations Unies. Cuba défendra toujours la paix et s'opposera à l'usage de la force et aux menaces de la déclencher contre tout État.

Nous regrettons profondément la perte de vies civiles innocentes en Ukraine. Le peuple cubain a eu et continue d'avoir une relation très étroite avec le peuple ukrainien.

L'histoire tiendra les États-Unis pour responsables des conséquences d'une doctrine militaire de plus en plus offensive au-delà des frontières de l'OTAN, qui menace la paix, la sécurité et la stabilité internationales.

Notre inquiétude s'est aggravée avec la récente décision de l'OTAN d'activer, pour la première fois, sa Force de réaction.

Ignorer les affirmations fondées de la Fédération de Russie concernant les garanties de sécurité pendant des décennies et supposer que la Russie resterait sans réagir face à une menace directe contre sa sécurité nationale était une erreur. La Russie a le droit de se défendre. La paix ne peut être obtenue en organisant des sièges ou en encerclant des États.

Le projet de résolution sur la situation en Ukraine non adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU le 25 février, qui sera soumis à l'Assemblée générale, ne se voulait pas une véritable contribution à la résolution de la crise actuelle.

Au contraire, c'est un texte déséquilibré, qui ne tient pas compte des préoccupations légitimes de toutes les parties concernées. Il ne reconnaît pas non plus la responsabilité de ceux qui ont incité ou mené des actions agressives qui ont conduit à l'escalade de ce conflit.

Nous appelons à une solution diplomatique sérieuse, constructive et réaliste à la crise actuelle en Europe, par des moyens pacifiques, garantissant la sécurité et la souveraineté de tous, ainsi que la paix, la stabilité et la sécurité régionales et internationales.

Cuba rejette l'hypocrisie et les doubles standards. Il convient de rappeler qu'en 1999, les États-Unis et l'OTAN ont lancé une attaque majeure contre la Yougoslavie, un pays européen fragmenté, qui a coûté énormément de vies humaines, dans la poursuite d'objectifs géopolitiques, au mépris de la Charte des Nations Unies.

Les États-Unis et plusieurs de leurs alliés ont fait usage de la force à de nombreuses reprises. Ils ont envahi des États souverains pour provoquer un changement de régime et s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres nations qui ne se soumettent pas à leurs intérêts de domination, défendant leur intégrité territoriale et leur indépendance.

Ils sont également responsables de la mort de centaines de milliers de civils, qu'ils qualifient de «dommages collatéraux», de millions de personnes déplacées et de destructions généralisées sur notre planète dans leurs guerres de pillage.

La Havane, le 26 février 2022."

