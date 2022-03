Histoire: l'énorme empire du roi birman Bayinnaung au XVIème siècle après JC

Les prouesses militaires de Ye Htut sont devenues si prisées par Tabinshwehti lors de sa conquête du royaume Hanthawaddy - un royaume rival Mon centré à Bago - qu'il a reçu le nom de «Bayinnaung», qui signifie «frère aîné du roi» et a été nommé héritier du trône.

Le futur empereur Bayinnaung est né en 1516 sous le nom de Ye Htut - vraisemblablement un roturier dont les parents étaient employés par la famille royale de Taungoo pour s'occuper du bébé Tabinshwehti, qui deviendra plus tard roi. Ye Htut a grandi avec le futur roi et est finalement devenu son bras droit et son beau-frère.

Le règne du roi Bayinnaung de la dynastie Taungoo a été décrit par un historien comme la «plus grande explosion d'énergie humaine jamais vue en Birmanie». L'empire qu'il a construit est connu comme le plus grand de l'histoire de l'Asie du Sud-Est continentale, et en l'honneur du 464 ème anniversaire de son couronnement (NDT 468 ème maintenant car la version originale de cet article a été écrite il y a 4 ans), nous pensons que son histoire mérite d'être visitée.

Cependant, lorsque Tabinshwehti a été assassiné en 1530, la revendication du trône par Bayinnaung a été ignorée par plusieurs usurpateurs qui ont divisé le royaume, qui comprenait à l’époque une grande partie de ce qui est aujourd'hui le bas et le centre du Myanmar.

Bayinnaung, toujours un génie militaire, récupéra le royaume et fut couronné roi à Taungoo en 1551 et à Bago le 12 janvier 1554.

Bayinnaung a continué à conquérir et à soumettre à plusieurs reprises le Manipur (l'Inde moderne), les États Shan, le Siam (le sud de la Thaïlande d’aujourd’hui), le Lan Na (le nord de la Thaïlande), le Lan Xang (le Laos actuel) et l'Arakan. (État Rakhine actuel).

L'historien Victor Lieberman a écrit que le royaume de Bayinnaung s'étendait «du Manipur aux marches cambodgiennes et des frontières de l'Arakan au Yunnan» et était «la monarchie la plus puissante d'Asie à l'exception de celle de Chine».

Cependant, Bayinnaung n'a pas colonisé toutes ces terres ni ne les a gouvernées directement, faisant plutôt des rois locaux ses vassaux et exigeant leur hommage, comme c'était courant chez les conquérants d'Asie du Sud-Est à cette époque.

Pour cette raison, peu de temps après la mort de Bayinnaung après une longue maladie en 1581 et la transmission du trône à ses enfants, le plus grand empire de l'histoire birmane s'est effondré.

Bayinnaung est encore connu au Myanmar comme l'un des trois plus grands rois, avec Anawrahta et Alaungpaya, qui ont également fondé de grands empires. Il est également connu dans l'histoire thaïlandaise comme le «Conquérant des dix directions» et dans l'histoire du Laos comme un suzerain auquel le légendaire roi Setthathirath a résisté.