Il y a 75 ans, en 1947, les États-Unis obtenaient des baux de 99 ans sur des bases militaires aux Philippines

Manuel Roxas et l'ambassadeur américain Paul V. McNutt signent l'accord sur les bases militaires au palais de Malacanang

Parmi plus d'une douzaine d'installations, l'accord accordait aux États-Unis le contrôle total de la base aérienne de Clark à Luzon, le principal aérodrome militaire du pays. Il prévoyait son expansion à 130 acres. L'accord a également donné la base navale de Subic à Zambales aux Américains. Cette base allait devenir la plus grande installation navale du pays, avec une superficie de 262 milles carrés, soit à peu près la taille de Singapour.

Tous les gouvernements philippins qui ont suivi ont également juré «d'entamer des négociations avec les États-Unis, à la demande de ces derniers, pour permettre aux États-Unis d'étendre ces bases, d'échanger ces bases contre d'autres bases, d'acquérir des bases supplémentaires ou de renoncer à des droits sur des bases», car chacune de ces exigences peut être requise par la nécessité militaire.

L'accord a donné aux États-Unis des droits extraordinairement étendus sur les zones environnantes des bases sous leur contrôle, s'étendant potentiellement à des villages entiers et même à des villes. Les États-Unis pouvaient utiliser «toutes les installations publiques» du pays, y compris les routes, les voies navigables, les infrastructures et pratiquement tout le reste, «dans des conditions non moins favorables que celles qui peuvent s'appliquer de temps à autre aux forces militaires des Philippines.»

Cet accord spécifiait aussi que les Philippines étaient également obligées de se joindre à toute guerre américaine à la demande de Washington, une disposition visant à garantir que le pays fonctionnerait comme un avant-poste américain clé dans toute l'Asie du Sud-Est.

Avec la défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient agi rapidement pour rétablir leur contrôle sur les Philippines. L'archipel avait été parmi les premières possessions néocoloniales de l'impérialisme américain, saisi lors de la guerre hispano-américaine de 1898 et pacifié seulement après une brutale guerre contre-insurrectionnelle qui a tué des centaines de milliers de Philippins.

Les États-Unis avaient signé un accord secret en 1946 avec le prédécesseur de Roxas, Sergio Osmeña, pour l'accord sur les futures bases militaires. Peu de temps après, les États-Unis ont autorisé la tenue des premières élections nationales et accordé «l'indépendance». Alors que l'administration Truman présentait cela comme une étape démocratique et magnanime, le Congrès américain a adopté une résolution exigeant que le président américain puisse «retenir, acquérir et conserver» toutes les bases aux Philippines, «par les moyens qu'il juge appropriés».

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2022/03/14/twih-m14.html