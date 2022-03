L'Orchestre philharmonique de Cardiff supprime l'Ouverture 1812 de Tchaïkovski à cause du conflit en Ukraine

L'Orchestre philharmonique de Cardiff (Royaume-Uni) fait face au ridicule après avoir retiré le compositeur russe Tchaïkovski de son prochain programme en raison du conflit en Ukraine.

L'Ouverture 1812 de Piotr Ilitch Tchaïkovski, qui célèbre la défense de la Russie contre l'invasion de Napoléon et se distingue par une salve de coups de canon, devait être incluse dans le concert Tchaïkovski de l'orchestre au St David's Hall le 18 mars, mais l'ensemble du programme a été abandonné en raison des événements en Ukraine.

Une déclaration sur le site Web du lieu a déclaré: «À la lumière de la récente invasion russe de l'Ukraine, l'Orchestre philharmonique de Cardiff, avec l'accord du St David's Hall, estime que le programme précédemment annoncé, y compris l'ouverture de 1812, est inapproprié pour le moment. L'orchestre espère que vous continuerez à le soutenir et que vous apprécierez le programme révisé.

L'orchestre présentera plutôt un programme centré sur la symphonie n°8 d'Antonín Dvořák. Il comprendra également l'Ouverture des Cowboys de John Williams et une interprétation des variations Enigma d'Edward Elgar en seconde partie.

La décision du Cardiff Philharmonic intervient après que le chef d'orchestre russe Valery Gergiev ait été limogé par sa direction après avoir refusé de condamner le régime de Vladimir Poutine.

Le traitement de Gergiev a suscité une certaine inquiétude parmi les commentateurs de droite, mais la décision d'annuler Tchaïkovski a été plus largement tournée en dérision au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le comédien Geoff Norcott a tweeté : "Annuler un concert de Tchaïkovski est tellement stupide que les Russes ordinaires vont le considérer comme la décision d’un Vlad fou qui exagère la propagande."

Le violoncelliste Max Weiss, rédacteur en chef du magazine Baltimore, a déclaré que "tout le monde devrait se maîtriser". Écrivant sur Twitter, elle a déclaré: «Nous avons eu notre concert HSO samedi. Nous avons commencé le programme, à juste titre, avec l'hymne national ukrainien. Nous avons ensuite joué le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski.

Matt Duss, le conseiller en politique étrangère de l'ancien espoir présidentiel américain Bernie Sanders, a déclaré que la décision de l'orchestre était "doublement absurde parce que Tchaïkovski a passé beaucoup de temps en Ukraine et a incorporé beaucoup de musique folklorique ukrainienne dans son travail".

L'ancien député devenu animateur d'émissions de discussion, George Galloway, a décrit cette décision comme l'équivalent d'un "autodafé de livres par les fascistes".

Beaucoup ont souligné que Tchaïkovski évitait le nationalisme.

Billy Binion, rédacteur en chef du magazine américain Reason, a tweeté: «Quelle ironie. Tchaïkovski a été l'un des premiers (et des seuls) compositeurs à éviter le nationalisme russe et à essayer d'intégrer sa musique à l'Occident.

«De plus, il est mort il y a plus d'un siècle. Nous avons perdu la tête. Tchaïkovski a composé certaines des musiques les plus riches et les plus touchantes que j'aie jamais entendues. Nous avons besoin de plus de raison que cela dans des moments comme ceux-ci.

Martin May, le directeur de l'orchestre, a expliqué le contexte de cette décision. Dans un communiqué, il a déclaré: "Un membre de l'orchestre a de la famille directement impliquée dans la situation en Ukraine et nous essayons de respecter cette situation dans l'immédiat. Il y avait aussi deux pièces à thème militaire dans le cadre du programme que nous estimions particulièrement inappropriées en ce moment.

Il a ajouté: «Nous avons également été informés à l'époque que le titre «Little Russian» de la Symphonie n° 2 était jugé offensant pour les Ukrainiens. S'il n'est pas prévu de répéter le concert de Tchaïkovski pour le moment, nous n'envisageons pas de modifier nos programmes d'été et d'automne qui contiennent des pièces de Rachmaninov, Prokofiev et Rimsky-Korsakof. Il s'agit donc d'une décision ponctuelle prise avec les meilleures intentions et il n'y a aucune intention d'exclure Tchaïkovski en particulier. Il est l'un de mes compositeurs préférés. Nous sommes conscients que, quelle que soit la décision que nous prendrons, cela ne se passera pas bien, nous sommes donc coincés entre le marteau et l'enclume.

