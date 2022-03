L'OTAN partage l'image d'une femme soldat ukrainienne portant des insignes nazis sur son compte Twitter officiel

Mardi, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a tweeté une photo d'une femme soldat ukrainienne avec un symbole nazi sur l'uniforme et a déclaré que les femmes ukrainiennes étaient un symbole de force pour leur nation. L'OTAN a ensuite supprimé le tweet en réalisant que, sur la photo, la femme soldat portait le symbole du soleil noir.

Ce symbole est différent de la croix gammée qui est le symbole le plus couramment utilisé par les nazis. Le symbole du soleil noir fait référence aux mouvements liés à l'ésotérisme et à l'occultisme du milieu du XIXe siècle. Il a été utilisé pour la première fois par le Schutzstaffel en Allemagne, mais il est devenu populaire en 1991.

Dans le tweet qui a été supprimé ensuite, l'OTAN avait partagé 4 photos de femmes ukrainiennes pour célébrer la Journée internationale de la femme. L'une des photos était celle d'une femme soldat qui portait le symbole du soleil noir sur son uniforme. Le symbole du soleil noir est associé au nazisme et est populaire auprès des néo-nazis en Ukraine. Le symbole est composé de deux cercles concentriques et de rayons qui partent du plus petit cercle vers le plus grand.

En Ukraine, le soleil noir est l'un des symboles associés au nazisme qui font partie des insignes du bataillon Azov, une milice de droite formée par plusieurs individus ayant des antécédents d'activité dans des organisations néonazies. Comme indiqué précédemment, le bataillon Azov de la Garde nationale ukrainienne est une unité néo-nazie et ils affichent souvent ouvertement leurs inclinations nazies. Il s'agit d'un groupe de volontaires d'extrême droite et leurs dirigeants ont qualifié Poutine de "juif" dans le passé.

Le tweet de l'OTAN repris par FLAF (Football Lads & Lasses Against Fascism) Manchester

Plus tôt dans la journée, lors d'un incident similaire, une photographie d'un soldat ukrainien qui évacuait des civils près de la capitale Kiev était devenue virale sur Internet à cause d'un symbole associé au nazisme présent sur son uniforme.

Le 28 février également, la Garde nationale ukrainienne avait partagé une vidéo d'une unité néonazie graissant des balles avec de la graisse de porc à utiliser contre les forces tchétchènes combattant du côté russe. "Les combattants Azov de la Garde nationale ont graissé les balles avec du saindoux contre les orcs de Kadyrov", lit-on dans le tweet.

L'alliance de l'Ukraine avec les forces néo-nazies: un problème que l'OTAN choisit de dissimuler

Il est important de noter que l'idéologie néo-nazie n'a pas seulement pris racine dans la conscience ukrainienne, mais a également obtenu l'approbation du gouvernement ukrainien. Cela a suscité des inquiétudes à Moscou, comme en témoigne le discours prononcé par Poutine quelques jours avant l'offensive militaire russe en Ukraine.

L'invasion russe de l'Ukraine s'est produite au milieu de tensions accrues entre Moscou et les pays de l'OTAN, les premiers s'inquiétant de leur appareil de sécurité précaire alors que les seconds réfléchissaient à l'expansion de l'Alliance Atlantique en Europe de l'Est. Alors même que l'OTAN et les États-Unis organisent une campagne de propagande pour contrer l'invasion russe, ils ont fermé les yeux sur un problème qui semble avoir joué un rôle central dans le calcul de Poutine pour mener un conflit armé en Ukraine.

Le 24 février, Poutine avait justifié l'agression de son pays contre l'Ukraine comme une mission de maintien de la paix et présenté l'opération militaire à venir par les forces russes comme une «dénazification» de l'Ukraine. "Nous chercherons à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine et à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des personnes pacifiques, y compris des ressortissants russes", avait déclaré Poutine tout en justifiant une incursion militaire dans l'Ukraine voisine.

L'un de ces groupes néo-nazis qui bénéficie du patronage de l'État ukrainien est le Mouvement Azov, l'un des «bataillons de volontaires» financés par le secteur privé, qui mène une grande partie des combats de première ligne avec l'armée ukrainienne contre les séparatistes pro-russes dans la région orientale agitée du pays (NDT: En plus d’Azov, il existe deux autres mouvements néonazis ukrainiens bien connus, le parti politique Pravy Sektor et le mouvement Svoboda. Le spécialiste de la question ukrainienne, Olivier Berruyer, webmaster du site les-crises.fr, estime que l’influence néonazie s’étend à environ 30% de la société d’Ukraine et que sans eux, la révolution-coup d’Etat de Maïdan de 2014 aurait été impossible). Azov n’est pas seulement connu pour sa réputation d'être impitoyable sur le champ de bataille, mais aussi pour avoir épousé une idéologie militante qui trouve ses racines dans l'armée nazie de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale.

Lien de l'article en anglais:

https://www.opindia.com/2022/03/nato-shares-image-of-ukrainian-soldier-wearing-nazi-insignia-deletes-it-later/