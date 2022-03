Le débat sur l'OTAN, l'Ukraine et la Russie divise le mouvement pro-démocratie thaïlandais

Somsak a semblé être d'accord avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai lorsqu'il a déclaré lundi que la Thaïlande ne prendrait aucune position dans le conflit pour éviter les "conséquences".

Tout a commencé lorsque l'historien et professeur en exil pro-démocratie Somsak Jeamteerasakul a été critiqué par d'autres universitaires et internautes la semaine dernière pour avoir déclaré que le gouvernement thaïlandais avait raison de ne pas prendre parti dans la crise ukrainienne.

La controverse sur l'invasion russe de l'Ukraine menace de déchirer le mouvement libéral et pro-démocratie thaïlandais alors que quatre dirigeants progressistes du mouvement se retrouvent coincés dans un débat tendu.

Somsak a également remis en question la partialité des médias occidentaux et leur couverture de la crise en cours en Ukraine.

«Nous ne pouvons pas seulement accepter les "nouvelles" des médias occidentaux car il y a eu une tentative de l'Occident et du dirigeant ukrainien d'étendre l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) à la frontière russe», a écrit Somsak sur sa page Facebook le 25 février dernier.

«En même temps, nous ne devrions pas soutenir la Russie dans sa tentative de régler le problème par la guerre. La position adoptée par le ministère des Affaires étrangères de Thaïlande de ne pas s'impliquer était une décision correcte», a-t-il déclaré.

Il a également soutenu la décision de l'Inde de s'abstenir lors des votes du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Russie, affirmant qu'il valait mieux ne soutenir ni le côté américain ni le côté russe.

«La Thaïlande a de la chance de ne pas être autant impliquée, alors pourquoi devrions-nous nous plonger dans le tourbillon des problèmes", a-t-il conclu.»

(Note de la Gazette du Citoyen: Somsak Jeamteerasakul est un militant pro-démocratie de longue date. Il a survécu au massacre des étudiants de l’Université Thammasat en 1976 mais a été emprisonné quelques années (lien explicatif sur le massacre de 1976: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2018/10/il-y-a-42-ans-a-bangkok-un-coup-d-etat-militaire-particulierement-brutal.html) et a ensuite été un dirigeant des Chemises rouge avant de devoir s’exiler en France en 2014 car sa vie était en danger après le coup d’Etat militaire de mai 2014)

Suite à ce message, Pavin Chachavalpongpun, éminent universitaire en exil, s'est assuré que le public thaïlandais savait qu'il n'était pas d'accord avec Somsak et que la Thaïlande devrait avoir une position plus claire.

«Si vous voulez être un acteur au niveau international, vous devez avoir une position et cette position doit être du côté de la démocratie», a-t-il écrit.

«L'Ukraine a besoin de soutien et il y aura plus de réfugiés, comme vous et moi», a-t-il déclaré.

(Note de la Gazette du Citoyen: la dissidence de Pavin Chachavalpongpun est beaucoup plus récente que celle de Somsak Jeamteerasakul. Il a d’abord soutenu le gouvernement thaïlandais marionnette des militaires d’Abhisit Vejjajiva lorsque celui-ci réprimait les Chemises rouges avant de s’opposer au coup d’Etat militaire de 2014 alors qu’il était bien à l’abri à Tokyo au Japon)

Un journaliste écossais et commentateur bien connu de la politique thaïlandaise Andrew MacGregor Marshall s'est également prononcé contre l'analyse initiale de Somsak.

«L'agression et l'invasion contre un État souverain ne sont jamais acceptables à moins que l'État ne commette des violations flagrantes des droits de l'homme. Nous devons soutenir l'Ukraine», a-t-il écrit dans une série de messages sur sa page Facebook le 25 février.

«J'ai été vraiment déçu de voir cela parce que je respecte beaucoup Ajarn Somsak, mais un principe pour lequel je me battrai toujours est que nous ne cherchons pas d'excuses pour aider les intimidateurs et les menteurs, nous devons nous lever et leur résister», a-t-il déclaré. .

«Nous devrions faire tout notre possible pour aider les victimes plutôt que de choisir le camp des agresseurs», a-t-il continué.

(Note de la Gazette du Citoyen: Andrew MacGregor Marshall, ancien correspondant de Reuters en Thaïlande et marié à une Thaïlandaise, s’est mis à écrire une histoire critique de la monarchie thaïlandaise après avoir été viré par son employeur en 2011 pour une blague stupide à propos de la catastrophe de Fukushima. Il s’est depuis greffé sur le mouvement pro-démocratie thaïlandais et a même réussi à se faire passer pour une victime et un héros de la démocratie chez certains thaïlandais naïfs)

L'ancien député du parti Future Forward et une autre figure de proue pro-démocratie, Piyabutr Saengkanokkul, semblait être d'accord avec Somsak et a écrit que les Thaïlandais lisent trop d'informations qui soutiennent les États-Unis et l'Union européenne.

«Les commentaires de certaines personnes semblent sortir de séries ou de films hollywoodiens où la Russie est toujours le méchant mais cette question comporte de nombreux détails», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

«Je suis d'accord avec le commentaire selon lequel il est nécessaire de réduire l'implication de l'OTAN et même de dissoudre cette organisation», a-t-il déclaré.

(Note de la Gazette du Citoyen: Piyabutr Saengkanokkul a fait des études de droit en France à Nantes et à Toulouse avant de revenir en Thaïlande et de co-fonder en 2011 avec trois autres universitaires le groupe Nitirat, un groupe de professeurs de droit s’opposant à la loi de lèse-majesté. Il a ensuite fondé en 2018, avec Thanathorn Juangroongruangkit, le Future Forward Party , dans le but de promouvoir la démocratie en Thaïlande et de s'opposer à la junte militaire.)

Les commentaires de Piyabutr ont suscité une vague de réponses de jeunes partisans du parti Future Forward, beaucoup exprimant leur déception face à Piyabutr qui aurait soi-disant abandonné la bannière de la démocratie.

Pavin Chachavalpongpun a également déclaré qu'il n'était pas d'accord avec l'ancien professeur de droit et a affirmé que les commentaires de Piyabutr légitimaient l'invasion de l'Ukraine.

«Au moins, la Thaïlande est un allié militaire des États-Unis et l'UE soutient le mouvement démocratique en Thaïlande, même que Piyabutr mangeait et buvait du vin à l'ambassade de France à plusieurs reprises. Je ne le vois pas aller boire du vin à l’Ambassade de Russie», a-t-il déclaré.

Clarification par Piyabutr

Piyabutr a ensuite publié sur sa page officielle le 26 février qu'il était contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que Poutine violait le droit international et a appelé la Russie à arrêter l'invasion militaire.

Il a toutefois insisté sur le fait que l'OTAN était inefficace pour maintenir la stabilité et que l’alliance était utilisée comme un outil par les superpuissances occidentales. Il a déclaré que la crise en Ukraine durait depuis près d'une décennie et que la prolongation du conflit est l'un des exemples qui montrent que l'OTAN ne fonctionne pas.

Il a précisé qu'il était nécessaire de séparer les deux questions, celle de la condamnation de l'invasion russe de l'Ukraine et celle du soutien à l'existence de l'OTAN et au comportement des superpuissances occidentales.

Il a également déclaré qu'en suivant la situation où deux superpuissances d'un spectre politique opposé se combattent, les gens ne devraient pas seulement lire les médias d'un seul côté s’ils voulaient avoir une image complète.

Lien de l’article en anglais:

https://www.thaienquirer.com/38038/debate-over-nato-ukraine-and-russia-splinters-the-thai-pro-democracy-movement/