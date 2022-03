Le Nouveau Parti Anticapitaliste de Philippe Poutou soutient la campagne de guerre de l'OTAN contre la Russie

Le site Web international pabliste International Viewpoint, l'hebdomadaire NPA L'Anticapitaliste et le site Viento Sur lié à Podemos en Espagne ont publié une déclaration sur la guerre du professeur Gilbert Achcar. Professeur à la School of African and Oriental Studies de Londres et conseiller rémunéré de l'armée britannique, Achcar a applaudi les interventions militaires de l'OTAN en Libye et en Syrie. Sa déclaration, intitulée «Un mémorandum sur la position anti-impérialiste radicale concernant la guerre en Ukraine», soutient qu'une défaite militaire de la Russie est essentielle pour la paix mondiale. Il commence par dire:

«Le sort de l'invasion de l'Ukraine par la Russie déterminera la propension de tous les autres pays à l'agression. Si elle échoue à son tour, l'effet sur toutes les puissances mondiales et régionales sera celui d'une puissante dissuasion. Si elle réussit, c'est-à-dire si la Russie parvient à «pacifier» l'Ukraine sous les bottes russes, l'effet sera un glissement majeur de la situation mondiale vers la loi effrénée de la jungle, encourageant l'impérialisme américain lui-même et ses alliés à reprendre leurs propres positions agressives.»

Le Comité international de la Quatrième Internationale (CIQI), qui publie le World Socialist Web Site, s'oppose à l'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. Cette invasion divise les travailleurs russes et ukrainiens et a déjà fait des milliers de morts. Cependant, il rejette le mensonge absurde selon lequel une défaite de la Russie par l'OTAN inaugurerait une ère dorée de paix mondiale.

La principale source d'agression militaire dans la politique mondiale n'est pas la Russie mais les puissances impérialistes de l'OTAN. La dissolution de l'Union soviétique stalinienne en 1991, en éliminant le principal contrepoids militaire aux puissances de l'OTAN, les a libérées pour poursuivre une vague de guerres néocoloniales qui ont coûté la vie à des millions de personnes et contraint des dizaines de millions de personnes à fuir leurs foyers. Parmi les pays dévastés par ces guerres au cours des 30 dernières années figurent l'Irak, la Somalie, la Yougoslavie, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Pakistan, la Libye, la Syrie et le Mali.

Dans un conflit avec l'OTAN, la Russie n'est ni la partie la plus puissante ni la plus agressive. Le produit intérieur brut annuel des pays de l'OTAN est d'environ 40,000 milliards de dollars. Celui de la Russie est de 1,7 milliard de dollars. La population de l'OTAN est d'environ 900 millions d'habitants, dont 3,3 millions sous les armes, contre 144 millions pour la Russie avec un million de soldats en service actif. Ce sont les banques des pays de l'OTAN qui s'emparent des recettes d'exportation de la Russie, et non l'inverse.

Achcar, cependant, approuve les exigences militaires et territoriales de l'OTAN vis-à-vis de la Russie, essayant de désorienter son lecteur avec des slogans émotifs présentant le soutien à l'OTAN comme un devoir moral incontournable. «Donner à ceux qui mènent une guerre juste les moyens de lutter contre un agresseur beaucoup plus puissant est un devoir internationaliste élémentaire», écrit Achcar. Il ajoute: «Nous sommes favorables à la livraison d'armes défensives aux victimes de l'agression sans aucune condition, dans ce cas, à l'État ukrainien combattant l'invasion russe de son territoire.»

En fait, Achcar prône la fourniture par l'OTAN de quantités massives d'armes, de missiles antichars et antiaériens, et même de laboratoires de guerre biologique au régime ukrainien. Il propose un programme d'action pour les forces armées des puissances impérialistes de l'OTAN.

De plus, alors que les armes de l'OTAN envahissent l'Ukraine, il est évident que l'Ukraine ne mène pas une guerre défensive. Au contraire, les puissances impérialistes, agissant en collaboration avec des couches des forces armées ukrainiennes et des milices nationalistes d'extrême droite, ont choisi l'Ukraine comme terrain pour mener une guerre contre la Russie. Achcar en est clairement conscient. Il la soutient parce que lui et tout le milieu politique pour lequel il parle sont des représentants de l'impérialisme.

Le NPA et ses affiliés représentent les couches aisées de la classe moyenne qui, surtout au cours des 30 dernières années depuis la dissolution stalinienne de l'Union soviétique, ont virés largement à droite. Au fur et à mesure que les professeurs, les bureaucrates syndicaux et les professionnels des organisations pablistes devenaient plus riches, ils se sont alignés de plus en plus sur l'État et les militaires impérialistes. Le fait que les partis pablistes confient la tâche de commenter ces événements à Achcar, un agent impérialiste et conseiller rémunéré de l'armée britannique, témoigne de leur caractère essentiellement de droite.

La tâche d'un parti marxiste, face au danger d'une guerre mondiale, est d'unifier internationalement les travailleurs contre la propagande de guerre dans laquelle la classe dirigeante essaie de noyer l'opinion publique dans chaque pays. Il doit pour cela exposer les falsifications historiques et les mensonges politiques que chaque classe dirigeante utilise pour plaider en faveur de la guerre afin que la classe ouvrière intervienne, comme les bolcheviks l'ont fait lors de la révolution d'octobre 1917 en Russie pendant la Première Guerre mondiale, pour arrêter la guerre et renverser l'ordre social qui a donné lieu à cela.

Achcar, quant à lui, approuve la guerre comme une noble lutte pour la libération de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Voici ses mots:

«Nous devrions exiger non seulement la cessation de l'agression, mais aussi le retrait immédiat et inconditionnel des troupes russes d'Ukraine. La demande de retrait russe s'applique à chaque centimètre carré du territoire ukrainien, y compris le territoire envahi par la Russie en 2014. Lorsqu'il y a un différend sur l'appartenance de n'importe quel territoire n'importe où dans le monde, comme la Crimée ou les provinces de l'est de l'Ukraine, dans ce cas. - nous n'acceptons jamais qu'il soit résolu par la force nue et la loi du plus fort, mais toujours uniquement par le libre exercice par les peuples concernés de leur droit à l'autodétermination démocratique.»

En réalité, on ne peut pas déterminer ce qui a causé et qui est responsable de la guerre simplement en demandant qui a tiré le premier coup de feu. La promotion par Achcar de ce conflit comme une «guerre juste» contre la Russie, arrachant la guerre de son contexte historique et international, est une falsification politique. Alors qu'il prétend que ses revendications sont «radicalement internationalistes», il ne fait en fait qu'exiger que l'OTAN poursuive sa politique de guerre actuelle: déverser des quantités massives d'armes en Ukraine pour immobiliser la Russie dans une guerre sanglante que Washington et ses alliés européens de l'OTAN préparaient depuis longtemps.

Achcar falsifie les origines du conflit russo-ukrainien

Le dossier d'Achcar pour soutenir l'OTAN contre la Russie dans une guerre en Ukraine est enraciné dans un tissu de mensonges. Le conflit sur la Crimée et l'est de l'Ukraine qui a commencé en 2014 n'était pas, comme l'écrit Achcar, le résultat d'une invasion russe. Elle découle du putsch d'extrême droite de février 2014 à Kiev, soutenu par le NPA et ses affiliés internationaux, qui a installé un régime ukrainien pro-OTAN non pas par «l'autodétermination démocratique», mais par la force.